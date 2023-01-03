Türkiye’nin kültür sanatında iz bırakan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna ismini veren Türk Telekom, tüm ziyaretçilerin yenilikçi teknolojileri deneyimleyebilmeleri için uçtan uca hizmet sunuyor. Yeni teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, AKM içinde ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi hizmeti sunuyor.

AKM içerisinde ziyaretçilerin keyifli anlar geçirerek etkinlikleri bekleyebileceği buluşma, dinlenme ve deneyim noktası olan Türk Telekom Lounge alanında ziyaretçiler; e-dergi, Muud, Tivibu gibi Türk Telekom servislerini de özgürce deneyimleme imkanı buldu. Toplumun her kesimini kucaklayan, kaynaştıran, birleştirici yapısıyla Türk Telekom yıl boyunca gerçekleştirdiği konser ve etkinliklerle sanatseverlere özel ayrıcalıklar da sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’ye marka değeri kazandırmak için başlatılan Kültür Yolu projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri’nin de destekçileri arasında yer alan Türk Telekom, yıl içerisinde düzenlediği konserler ve etkinliklerle toplam 37 müzisyen ve müzik grubunu halka açık ve ücretsiz olarak Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşturdu.

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Düzenlenen bu festivallerde 100 bini aşkın katılımcı yer aldı. Festival boyunca haftanın 5 günü, Türk Telekom’un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime’ın Açık Hava Sineması etkinlikleri ile 16 sinema filmi seyirciyle bir araya geldi.

İnsanı merkeze alan Türk Telekom, sanat ve teknolojinin yanında, AKM’nin erişilebilir bir merkez olma misyonuna da katkı sağlamaya devam ediyor. Türk Telekom’un mobil cihazlara yüklenebilen ücretsiz uygulaması Sesli Adımlar ile görme ve işitme engelli sanatseverler, AKM’nin kapalı ve açık alanlarında, uygulamanın yönlendirmeleri eşliğinde engelleri aşan bir deneyim yaşıyorlar.

Türk Telekom’un çok ses getiren Günışığı projesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen çeşitli atölyeler ve etkinliklere katılan az gören çocuklar, akranlarıyla bir araya gelerek sanatın ışığıyla kendilerini ifade etmenin yollarını öğreniyor.

Türk Telekom’un az gören çocuklara yönelik Günışığı projesine katılan ve erken müdahale eğitimleriyle görme yetkilerini kullanabilen çocuklardan Çağla Kıcır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde AKM’de piyano performansı da sergiledi.