Türk Telekom’un oyun odaklı hizmetler geliştiren markası GAMEON, oyunculara oyun ekosisteminde sıklıkla kullanılan iletişim platformu Discord üzerinden internet destek hizmetini hayata geçirdi.

Bakmakta fayda var: Türk Telekom’dan Yeni Nesil Dijital Paket: Fiks

Türkiye’de oyunun ve oyuncunun ihtiyaç duyduğu teknolojinin sahibi Türk Telekom GAMEON, oyun ekosistemine yenilikleri ile katkı sağlamaya devam ediyor. GAMEON, Türk Telekom müşterilerine, oyun tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği iletişim platformu Discord üzerinden internet destek hizmeti sunmaya başladı. Oyuncuların internetle ilgili bilgi, işlem ve teknik ihtiyaçlarıyla özel olarak ilgilenecek Türk Telekom GAMEON müşteri temsilcileri oyuncuların internet deneyimlerini iyileştirmeye katkı sağlıyor.

Oyuncuların takım arkadaşı GAMEON, artık Discord’da

Türk Telekom GAMEON oyun ekosistemi için değer üretmeyi amaçladığı projesiyle oyuncuların destekçisi. Türk Telekom’un ‘GAMEON İnternet Destek’ ekipleri, GAMEON Discord platformundaki ‘Türk Telekom 7/24 İnternet Destek’ kanalı üzerinden oyunculara müşteri deneyimi sunuyor. Oyunculara hizmet için özel eğitimler alan müşteri temsilcileri, internetle ilgili yaşanabilecek teknik sorunların hızlı bir şekilde çözüme ulaşmasını sağlarken, GAMEON’un oyunculara özel internet kampanyaları ve oyun odaklı fırsatlarına ait bilgilere de erişebiliyor.

‘GAMEON İnternet Destek’ ekipleri, aynı zamanda daha yüksek hızlı internet paketlerine geçmek isteyen, kampanyasını yenilemek isteyen, aldığı internet hizmeti ile ilgili detaylı bilgiye ihtiyacı olan müşterilere de destek sağlarken Türk Telekom’lu olmak isteyen oyun tutkunlarına da ‘Türk Telekom 7/24 İnternet Destek’ Discord kanalı üzerinden yardımcı oluyor.