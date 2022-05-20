Türk Telekom; GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda oyun, müzik, dijital ödeme platformu gibi yenilikçi çözüm ve markaları ile ziyaretçilerine farklı deneyimler sundu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 22 Mayıs tarihine kadar devam eden fuarda, oyun markası GAMEON ve dijital servisleri Playstore, Muud, Selfy ve Pokus ile yer alan Türk Telekom, düzenlediği turnuvalarla katılımcılarla buluştu.

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Türk Telekom, GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda ziyaretçileriyle buluştu. Türk Telekom, 22 Mayıs tarihine kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde süren fuarda yenilikçi ve dijital markalarıyla yer alırken, ziyaretçiler turnuvalara, çekilişlere ve canlı yayınlara katılma fırsatı yakaladı.



Türk Telekom, oyun tutkunlarına özel kampanyaları, marka indirimleri ve daha birçok fırsat sunduğu markası GAMEON, gençlik markası Selfy, dijital müzik platformu Muud ve dijital oyun platformu Playstore ile yer aldığı fuarda, Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), FIFA22 turnuvaları düzenledi. Türk Telekom, standında düzenlediği etkinlikleri, ödüllü oyunları ve çeşitli markalara ait indirim kodları kazandıran sürprizleriyle ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.