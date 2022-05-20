Geçtiğimiz günlerde HUAWEI, global lansmanla birlikte yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate XS 2 ile birlikte akıllı saat tarafında Watch GT 3 Pro serisini, Watch Fit 2 modelini ve Band 7 bilekliğini tanıtmış, biz de canlı olarak sizlere sunumunu gerçekleştirmiştik. Şimdi ise Watch GT 3 Pro serisinin Türkiye fiyatları Hepsiburada üzerinde listelendi.

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Eğer canlı olarak değerlendirdiğimiz lansmanı izlemek isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Ayrıca lansmanın kısa bir özeti ve değerlendirmesine de göz atmak isterseniz aşağıdaki videoya bakabilirsiniz.

HUAWEI Watch GT 3 Pro serisiyle akıllı saatler konusunda ne kadar ciddi olduğunu sunduğu özelliklerle bizlere gösteriyor. Serinin neler sunduğuna göz atmak isterseniz buradaki haberimize bakabilirsiniz.

Watch GT 3 Pro serisi henüz HUAWEI Türkiye sayfasında listelenmiş olmasa da online ticaret mağazası Hepsiburada üzerinde listelenmiş durumda. Buna göre serinin iki saati de ülkemize geleceği kesinleşmiş oldu.

Watch GT 3 Pro’nun 46mm boyutunda olan versiyonun tamamen kordonu dahil titanyumdan olan versiyonu 7.499 TL’den şuanda Hepsiburada satıcısı olarak satılıyor.

Ayrıca Titanyum kasaya sahip olan modelin iki farklı kayış seçeneği daha var. Bunlardan birisi siyah silikon kayışlı, diğeri ise kahverengi deri kayışlı. Bu iki versiyonda yine Hepsiburada satıcısı olarak 5.499 TL’ye satın alınabiliyor.

Son olarak Watch GT 3 Pro serisinin 43mm büyüklüğe sahip ve en pahalısı olan Seramik versiyonu ise iki seçenek ile birlikte geliyor. Bunlardan birisi seramik kasa ve silikon kayış, diğeri ise aynı titanyumda olduğu gibi hem kasa hem de kayışının seramik olduğu versiyon. Buna göre seramik kasa ve silikon kayış olan modeli 6.499 TL’ye Hepsiburada satıcısında listelenmiş durumda.

Serisinin en pahalı versiyonu Watch GT 3 Pro 43mm Seramik kasa, seramik kordonlu versiyonu da ülkemizde satışa çıkıyor. Eğer bu versiyonu da almak isterseniz 8.499 TL’ye sahip olabiliyorsunuz.

Peki siz açıklanan bu fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı saat fiyatları hakkındaki yorumlarınızı merak ediyoruz…