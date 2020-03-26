Türk Telekom
Türk Telekom, #EvdeKal çağrısına reklam filmiyle destek verdi!
Türk Telekom, yeni reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun kendi evinde çektiği reklam filmiyle bir ilke imza atıldı
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Şirket, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez evden reklam filmi çekti. “#EvdenDeGüzel” diyerek herkesi “tek tek hep birlikte” mücadele vermeye davet etti.
Hayat kurtaran asıl başrolün sahibi sağlık çalışanlarına vurgu yaptı!
Kenan İmirzalıoğlu’nun evde kalmanın önemini vurgulamak için kendi evinde ve kendi imkânlarıyla reklam filmi çekti. hiç kimse evinden çıkmadan çekim süreci tamamlandı.
İmirzalıoğlu, başrolde aslında kendisinin değil. Bu zor dönemde iletişimin kesintisiz sürmesi için sahada görev yapan firma çalışanları ve Müşteri Hizmetleri ekipleri ile Türkiye’nin sağlığı için canla başla çalışan tüm sağlık personelinin olduğunu vurguladı. Marka ve kendisi adına minnettarlık duygularını ifade eden İmirzalıoğlu, herkese tedbirli olma çağrısı yaptı.
Türk Telekom
Türk Telekom, kesintisiz iletişime hazır!
Türk Telekom, tüm ülke içinde kesintisiz iletişim sağlayacaklarını açıkladı. Bu vurguyla birlikte Turk Telekom CEO’su Ümit Önal’da birtakım açıklamalarda bulundu.
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Ümit Önal yaptığı en son açıklamalar ise şöyle;
“Her koşulda iletişim ağının ayakta kalması gerektiğinin bilinci ile kesintisiz iletişimi sağlamak adına Türkiye’nin telekom sektörünün lideri olarak üzerimize düşeni büyük bir özveri ile yapıyoruz.”
“Gündüz saatleri kullanım oranlarında geçtiğimiz haftalarla karşılaştırdığımızda yüzde 50 oranında bir artış var. Peak saatlerin artışını kıyasladığımızda ise burada da yüzde 30’luk bir artış var. Şu anda en zirve saatte bile kapasitemizin yarısını kullanıyoruz.”
“Bu süreçte büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liderliğinde diğer operatörlerle birlikte hareket ederek 5 GB’lık bir data ve 500 dakikalık sesten oluşan bir paket üzerine çalışıyoruz. Sağlık personelimiz için ülke olarak ne yapsak az.”
“EBA uygulaması dün itibari ile devreye alındı ve öğrencilerimizin eğitim içeriklerine sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabilmesi için kapasitelerimizi önemli ölçüde arttırarak birtakım tedbirler aldık. Bu sayede EBA’nın ilk gününü, yaşanan trafik yoğunluğuna rağmen hiçbir altyapı sorunu yaşamadan başarıyla geride bıraktık.”
Türk Telekom, telekomünikasyon alanında Koronavirüs’ün etkilediği kritik süreçleri ve alınan aksiyonları online basın toplantısında interaktif şekilde paylaştı. Küresel salgın tehlikesine karşı hep birlikte mücadele edilmesi gereken günlerden geçildiğini belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal,
“Devletimizin Koronavirüs salgınına karşı tüm ilgili Bakanlık ve kurumlarla koordineli bir şekilde fevkalâde yürüttüğü mücadele takdire şayan… Sağduyu ve feraset sahibi bir yönetim anlayışı ve yekvücut olmuş bir toplum, bizim gibi kurumsal organizasyonlarla birleştiğinde bu süreci en az hasarla atlatmamamız için hiçbir neden yok. Türkiye’nin telekom sektörünün lideri olarak her koşulda kesintisiz iletişimi sağlamak için 17 bin saha, 7 bin ofis ve 7 bin çağrı merkezi çalışanımız ile sayıları 30 bini aşan güçlü bir ekiple büyük bir özveri ile işimizin başındayız” dedi.
Önceliğimiz toplumun sağlığı ve kesintisiz iletişim
Millî sorumluluk’ bilinciyle hareket ettikleri süreçte aksiyonlarında öncelikli gözettikleri iki husus olduğunu belirten Önal, “Birincisi çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığı. İkincisi de kesintisiz iletişimin aksamadan devam edebilmesi. Ofis çalışanlarımızın büyük çoğunluğu zaten şu an evlerinden ev-ofis çalışıyorlar. Yine kurduğumuz sistemler sayesinde çağrı merkezi görevlilerimiz de yüzde 82 oranında evlerinden çağrı cevaplıyor ve hizmet sunuyorlar. Bugün dijital ortamda bir araya gelmemiz de bu gerçeği kanıtlar niteliktedir” diye konuştu.
Tüm gelişmelere karşı hazırlandık!
Türkiye’nin ve sektörün gelişimi için kilit noktanın dijitalleşme ve yeni nesil teknolojilere yatırım yapmak olduğunun bilinciyle Türk Telekom’un özelleştirildiği 2005 yılından bu yana, Türkiye’nin dijital varlıklarına 16,6 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Önal, ‘Sadece merkeze değil herkese’ hizmet anlayışla Türkiye’yi geleceğe bağlayacak altyapı ve teknolojilere yatırıma devam ettiklerini vurguladı.
Son 10 günde 100 bin eve sabit internet bağlantısı yaptıklarını belirten Önal, bu sürede ciddi anlamda PSDN talebi aldıklarını da ifade ederek “Bu kritik günlerde karşıladığımız bu talepler, Türk Telekom olarak altyapımızın ne kadar güçlü ve hizmet ağımızın ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.” dedi. Önal, ülkemizde Koronavirüs mücadelesinin başladığı günden bu yana internet trafiğinde yaşanan gelişmeler hakkında ise şu bilgileri verdi:
“Ülke çapında alınan önlemler neticesinde eğitimin, etkinliklerin, çalışma ve faaliyetlerin online ortamlara taşınması internet trafiğine de yansıdı. Normal günlerde daha çok akşam saatlerinde zirveye çıkan yoğun kullanım değerlerinin artık gün içerisine yayıldığını gözlemliyoruz. Gündüz saatleri kullanım oranlarında geçtiğimiz haftalarla karşılaştırdığımızda yüzde 50 oranında bir artış var. Peak saatlerin artışını kıyasladığımızda ise burada da yüzde 30’luk bir artış var. Şu anda en zirve saatte bile kapasitemizin yarısını kullanıyoruz.
Uluslararası internet trafiğimizde ise yaklaşık yüzde 15’lik bir artış söz konusu. Küresel büyüklükteki önemli içerik sağlayıcıların sunucularını yurtiçinde kendi merkezlerimizde konumlandırmamız neticesinde bugün müşterilerimizin bu içerik sağlayıcılara çok daha hızlı bağlanmasını sağlarken, yurt dışı trafiğindeki ani artışı da önemli ölçüde engellemiş bulunuyoruz.
Koronavirüs, internet alışkanlıklarını değiştirdi!
Bu süreçte internet kullanım alışkanlıklarının değiştiğini ifade eden Önal, “İnternet trafiğinin arttığı saat dilimleri değişti. Biz tüm altyapımızla bu sürece hazırız ve tüm vatandaşlarımızın yanındayız.
Türk Telekom: Mesafe artarken gönülleri biz yaklaştırıyoruz
Türk Telekom çalışanlarının ve iş ortaklarının virüsünün yayılma ve bulaşma riskini en aza indirmek için aldıkları önlemlerden söz eden Önal, “Türk Telekom olarak, içinde bulunduğumuz kritik süreçte de ‘kesintisiz iletişim’ için üzerimize düşeni yapmaya var gücümüzle devam ediyoruz. Yönetim kadromuzdan çok sayıdaki alt birimimize kadar tüm ekiplerimizle, 47 milyon müşterimize sunduğumuz hizmetlerin aksamasına mahal vermeden canla başla işimizin başındayız. Sahada, ofislerimizde görevlerini özveriyle sürdüren arkadaşlarımız, Koronavirüs mücadelesinde insanüstü performansla mücadele veren sağlık çalışanlarımıza kadar kritik bir rol ve sorumluluk taşıyorlar. Sevdikleriyle arasına fiziksel mesafe koymak zorunda kalan insanlarımızı güçlü iletişim altyapımızla sevdiklerine ‘biz’ bağlıyoruz. Mesafeyi artırırken, gönülleri yaklaştırmak ‘biz’e düşüyor. ‘Biz’lerin sayesinde çocuklarımız eğitimlerine online devam edebiliyorlar. Olağanüstü şartlarda görev yapan sağlık personelimiz, devlet görevlilerimizin hayatını, hizmetlerimizle ‘biz’ kolaylaştırıyoruz.” dedi.
Türk Telekom sağlık çalışanlarına özel paket hazırlayacak!
Diğer operatörlerle birlikte sağlık çalışanlarına yönelik özel bir iletişim paketi üzerinde mutabık kaldıklarını da açıklayan Önal, “Bu süreçte büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liderliğinde diğer operatörlerle birlikte hareket ederek 5 GB’lık bir data ve 500 dakikalık sesten oluşan bir paket üzerine çalışıyoruz. Sağlık personelimiz için ülke olarak ne yapsak az. Aynı şekilde operatörler olarak buna benzer temel iletişim ihtiyaçlarını giderecek temel konularla ilgili olarak yine kamu düzenleyicisinin liderliğinde yakın bir çalışma kültürü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.
Öğrencilerimizin eğitim içeriklerine sorunsuz erişebilmesi için kapasitelerimizi arttırdık
Eğitim Bilişim Ağı’ndan faydalanırken eğitime odaklanmalarını amaçladıklarını ifade eden Önal, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’de söz konusu sistemi kullanan 18 milyon öğrenci bulunuyor ve 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı Türk Telekom tarafından sağlanıyor. EBA uygulaması dün itibari ile devreye alındı ve öğrencilerimizin eğitim içeriklerine sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabilmesi için kapasitelerimizi önemli ölçüde arttırarak birtakım tedbirler aldık. Bu sayede EBA’nın ilk gününü, yaşanan trafik yoğunluğuna rağmen hiçbir altyapı sorunu yaşamadan başarıyla geride bıraktık. MEB EBA altyapısı, içerik sağlayıcı firma bağlantıları, core şebekemizde ilave kapasiteleri devreye aldık. Siber güvenlik çözümlerimiz ile güvenilir bir altyapı sağladık. Operasyon ekiplerimizle altyapımızı ve trafiklerimizi 7/24 takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın yanı sıra toplantıda Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ve Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy da hazır bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladılar.
Türk Telekom
Türk Telekom’dan virüs mücadelesinde kesintisiz iletişim mesajı!
Türk Telekom, yaptığı son açıklamalarda Koronovirüs salgını sürecinde kesintisiz iletişim için birtakım önlemler aldıklarını belirtti.
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Firma, açıklamalarda, aşağıdaki ifadeleri kullandı ve Koronovirüs ile mücadelede etkin rol oynayacaklarını ekledi;
“Kriz süreçlerinin yönetiminde kesintisiz iletişim sağlayabilmek stratejik bir öneme sahiptir. Ülkemizin, söz konusu salgını mümkün olan en az hasarla atlatması için etkili kurumlarca ortaya konan çabalara destek oluyoruz.
Bu bilinçle, ülkemizin iletişimi kesintisiz ve kusursuz işlemesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Süreç içerisinde, hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin sağlığını ön planda tutma sorumluluğumuzdan da hiçbir koşulda ödün vermiyoruz. Günün belli saatlerinde iletişim trafiğinin bir miktar arttığının farkındayız; ancak tüm alt yapı kabiliyetimizle kullanıcılarımızın kesintisiz internet hizmet almalarını sağlamayı başarmaktayız.
Milli görev bilinciyle işimizin başındayız!
Türk Telekom olarak mevcuttaki sistemin üzerine gelebilecek yükleri, trafik artışlarını, yoğunlukları taşıyabilecek. Yönetebilecek her türlü alt yapı ve donanıma sahibiz.
Ülkemizdeki tüm iletişim sisteminin ayakta durmasının elzem bir görev olduğunun farkındayız. Aynı milli sorumlulukla ve bu sorumluluğun bize yüklediği güçlü öz motivasyonla görevimizin başındayız.
Hastaneler, Mobese’ler, yurtlar ve benzeri birçok kritik alandaki iletişim ihtiyaçlarının devamı için tüm personelimiz büyük bir özveri ile çalışmaktadır.
Evlerinde bulunan bireysel müşterilerimizden, finans, sağlık, teknoloji ve daha birçok alandaki kurumsal müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımıza en sağlıklı şekilde hizmet vermek için tüm planlamalarımızı 81 ildeki müdürlüklerimizle birlikte yapmış bulunmaktayız.”
Türk Telekom: Koronavirüs sürecinde EBA için internet paketine 5GB daha ekledik!
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı uzaktan eğitim kararı üzerine, Eğitim Bilişim Ağı kapsamında sunduğumuz internet desteğine 5GB daha ekledik ve toplam 8 GB interneti kullanıma sunduk.
Bu süreçte uçuş yasağı olan, karantina nedeniyle ülkemize dönüş yapamayan müşterilerimizin de yanında yer aldık ve iletişim ihtiyaçları kapsamında ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlaması yaptık.
İçerisinde bulunduğumuz gibi olağanüstü süreçte dahi; milletimizin bize duyduğu yüksek güvenin hakkını mümkün olan en üst düzeyde verme anlayışı çerçevesinde hem sahadaki hem de ofisteki arkadaşlarımızın büyük özverisi ile çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürürken; tedbirlerimizi de en üst seviyede tutmaktayız.
Bu kapsamda gerek çalışanlarımızın gerekse iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin virüse karşı en etkin şekilde korunmalarını sağlamak adına aşağıdaki adımları ivedilikle attık:
Ayrıca şirket; ses, mobil ve internet hizmetlerinde bireysel ve kurumsal kullanıcılara ihtiyaç duydukları tüm iletişimin devamlılığını sağlamak adına sahada aktif olarak çalıştıklarını dile getirdi. Türk Telekom ayrıca, ofislerde büyük bir özveri ile çalışan ve görevlerini “milli görev” bilinciyle devam ettiren tüm çalışma arkadaşlarına da teşekkürlerimizi sunarız, ifadelerini kullandı.
Türk Telekom
Türk Telekom’dan EBA kullanımları için 3GB internet!
Türk Telekom’dan, uzaktan eğitim süreci için tam destek açıklaması geldi. Koronavirüs ile ilgili alınan önlemler kapsamında online eğitim sürecinin başlatılması kararı üzerine şirket bir açıklama yaptı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, fiber altyapısı ve SEBİT online platformu ile tüm öğrencilere desteğe hazır olduklarını belirtti.
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Ümit Önal, EBA Kampanyası ile tüm Türk Telekom bireysel mobil abonelerine; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA çevrimiçi sosyal eğitim platformu kullanımlarında 3GB internet hediye ettiklerini söyledi.
Türk Telekom’dan Koronavirüs ile mücadelede, uzaktan eğitime hazırız vurgusu!
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Virüsün dünyadaki etkilerini uzun süredir takip ediyorduk. Türk Telekom olarak altyapı yatırımlarımızı sık sık kamuoyuyla da paylaşmıştık. Online eğitim ile ilgili de şirketimiz SEBİT’in yıllara dayanan bilgi ve tecrübesi var. Salgının dünyada yayılma sürecinde de uzaktan eğitim konusunda yapılacakları kamudaki yetkililerle görüşerek pek çok senaryo üzerinde çalışmıştık.
Bugün Bakanlar Kurulu’nun aldığı bu karara başta fiber altyapımız ve teknolojimizle her türlü desteği vermek için hazırız” dedi. Ümit Önal bu süreçte öğrencilere ve velilere destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Fiber altyapı, baz istasyonları, Vitamin uygulaması ve Türk Telekom’un iştiraki SEBİT’in deneyimli ekibi ile gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Türk Telekom CEO’su Önal, kamu otoritesiyle uzun süredir çalışma yürüttüklerinin de altını çizdi.
Diğer yandan, “EBA” yazıp 5555’e SMS gönderen faturalı ya da faturasız hat kullanan tüm mobil abonelerine, Türk Telekom tarafından EBA kullanımlarında 3GB internet hediye edilecek.
ODTÜ Teknokent’te 1998 yılından beri Ar-Ge yaptıklarını belirten Türk Telekom İştiraki Sebit Genel Müdürü Ahmet Eti; “Türkiye’nin en büyük eğitim teknolojileri şirketiyiz. Türk Telekom’un grup sinerjisinden de aldığımız güçle, teknolojiyi yenilikçi ve etkin bir şekilde kullanarak ulusal ve uluslararası eğitim çözümleri üretiyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalar hâlihazırda pek çok özel ve devlet okulunda başarıyla çalışıyor.
Uygulamalarımız ve programlarımız öğretmen ve öğrencilerden aldığımız geri bildirim ile sürekli geliştiriliyor ve müfredat ile uyumlu hâle getiriliyor” dedi. Ahmet Eti ayrıca; Türkiye’nin en kapsamlı ve zengin içerikli dijital eğitim ürünü Vitamin’in hâlen on binlerce öğrenci tarafından kullanıldığını ve üniversiteye hazırlananlar için de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) derslerini Raunt aracılığıyla sunduklarını belirtti.