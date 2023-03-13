Türk Telekom’un kariyer sitesinde, deprem felaketinden etkilenen 11 ilde, istihdamda öncelik çalışmasının başlatıldığı duyuruldu. Şirket, turktelekomkariyer.com.tr’de yaptığı açıklamada dayanışmanın gücünün daha fazla hissedildiği bu dönemde, farklı rol ve sorumluluklar için istihdam imkanı sağlayacağını belirtti.

Şirket, istihdamda öncelikli adayları; telekom sektöründe deneyimli veya bu alanda çalışmaya istekli, ikametgahı depremden etkilenen illerden birinde olan ya da deprem nedeniyle ikametgahı değişmiş; kendisi, birinci derece yakınları, evi veya işi depremden etkilenmiş kişiler olarak belirledi. İstihdam kapsamında başvuracak adaylar için hem tam zamanlı iş hem de staj imkanı sağlanacağı duyuruldu.

Başvuru yapmak isteyen adaylar; turktelekomkariyer.com.tr adresini ziyaret ederek; satış, pazarlama, insan kaynakları, finans, destek hizmetleri ve teknoloji fonksiyonlarında farklı kademelerdeki pozisyonlar ve tekniker pozisyonu için başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Şirketin kariyer sayfasında yayınlanan ilanda; depremden etkilenen illerden birinde ikametgahı olan adaylar için yerinde çalışma, deprem nedeniyle ikametgahı değişmiş adaylar için İstanbul ve Ankara lokasyonlarda hibrit çalışma, stajyer pozisyonları için uzaktan çalışma olmak üzere farklı çalışma modellerinin sunulacağı belirtiliyor.