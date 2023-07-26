Türk Telekom, bol GB’lı ve yüksek hızlı internet deneyimini her yere taşıyor. Müşterilerine 4.5G bağlantısının bulunduğu her yerde yüksek hızlı internet kullanımı olanağı veren Cep-Magnet paketleri ile Türk Telekom, faturalı ve faturasız müşterilerine özel tekliflerle yaz döneminde artan mobil data ihtiyacına çözüm sunuyor.

Cep-Magnet ile Türk Telekom mobil müşterileri 4.5G hızındaki interneti her yere götürme imkânı elde ediyor. 15 farklı cihazın bağlanabildiği 4.5G’li taşınabilir modeme özel yüksek kotalı paketlerden sevdikleriyle birlikte yararlanabiliyor. TürkTelekomlular, Cep-Magnet paketlerinin yanında modem de satın alabiliyor. Modemi olan müşteriler ise sadece paket satın alarak mobil WiFi hizmetinden faydalanabiliyor. Türk Telekomlular nakil talebi gereksinimi olmaksızın diledikleri her yere modemi götürerek internet kullanabiliyor. 4.5G hızında deneyim sağlayan, cebe sığacak büyüklüğe sahip Cep-Magnet modemler, yüksek kapasiteli dahili bataryası sayesinde 8 saate kadar çalışabiliyor.

Yeni faturasız Türk Telekom hat sahipleri, kendi kullanımlarına uygun Cep-Magnet paketlerini seçebiliyor. Türk Telekom faturasız hat sahipleri, 20 GB, 30 GB, 50 GB, 100 GB, 200 GB ve 300 GB data kullanımlı paketleri 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık alternatiflerle seçerek kampanyadan faydalanabiliyor. Satışa sunulan paketlerin ücreti 59 TL’den başlıyor.

Türk Telekom, Cep-Magnet tarifelerini yeni faturalı müşterileri için modemli ve modemsiz olarak satışa sunuyor. 12 ay taahhütle alınabilen 50 GB, 100 GB, 200 GB ve 300 GB’lık tarifeler modemsiz olarak 173 TL’den, modemle birlikte ise 254 TL’den başlayan uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.