Türk Telekom AKM’ye Hizmet Sağlıyor

Türk Telekom, kültür ve sanatın “kalbi” Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), yüksek teknolojiyi millî kültürün hizmetine sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk Telekom AKM’nin ana destekçisi oldu. AKM’nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna Türk Telekom’un adı verildi.

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Teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak.

Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal: “AKM, modern tasarımından son teknoloji sistemlerine kadar her yönüyle teknoloji ile sanatın buluşma noktası hâline gelecek. Türk Telekom olarak, devletin temelinin millî kültür olduğu düşüncesine sadık kalarak, sanata ve millî kültüre destek vereceğimiz için son derece gururluyuz.” dedi.

Türk Telekom, insanı merkeze alan yaklaşımının bir adımı olarak, Türkiye’nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan Atatürk Kültür Merkezi’nde önemli bir iş birliğine imza attı. Ülkenin dijital dönüşümüne eşlik eden Türk Telekom, AKM’nin ana destekçisi olarak teknolojinin sunduğu imkânları geçmiş deneyimlerinden de faydalanarak sanatseverler için seferber edecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Türk Telekom CEO’su Ümit Önal tarafından Türk Telekom ve AKM arasında iş birliği protokolü imzalandı. Böylelikle Türk Telekom, AKM’nin Wi-Fi, 4.5G, 5G mobil altyapısı ve yenilikçi teknoloji hizmetlerinin sağlayıcısı olacak. Protokol kapsamında Türk Telekom, AKM’nin büyük opera salonuna da ismini verecek. 29 Ekim’de açılışı yapılan AKM, sosyokültürel uzlaşının temeli olarak da tanımlanırken, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir “şehir mıknatısı” gibi günün her saatinde yaşayan değerli bir mekâna dönüşecek. Yenilenerek tek parça bir yapıdan geniş ve kapsamlı bir kültür kompleksine dönüşen ve kültür-sanat aktiviteleri aracılığıyla, birleştirici ve bağlayıcı rolü öne çıkan AKM’nin simgesi ‘kırmızı küre’nin bulunduğu opera salonunun adı da Türk Telekom Opera Salonu olacak.

Türk Telekom kültür ve sanat ile değerli hissettirecek

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şu değerlendirmelerde bulundu: “Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızla yaptığımız anlaşma bizim için çok kıymetli. Türkiye’nin millî kültürünün oluşumunda önemli katkı ve izleri bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. AKM’nin ‘kalbi’ olan büyük opera salonuna da 7 yıllığına ismimizi verirken; AKM’nin tüm iletişim ve teknoloji altyapısını da sağlıyoruz. Türk Telekom olarak teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmek için çalışıyoruz. Sanatın da tıpkı iletişim gibi, insanları birleştiren ve yakınlaştıran bir rolü var. Bu birleştirici etkiden hareketle, teknolojinin sağladığı imkânları, herkesi ‘değerli hissettirmek’ için kullanmayı sürdüreceğiz.”

Türk Telekom’un, önümüzdeki dönemde, farklı kültür-sanat iş birlikleri ile adını sıkça duyuracağını da sözlerine ekleyen Önal, şunları söyledi: “İstanbul’un kültür-sanat anlamındaki cazibe merkezi AKM’yi her anlamda destekleyecek olmanın tarifsiz mutluluğu içerisindeyiz. Şehrin bu önemli simge mekânının en modern şekilde yeniden hayata kazandırılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, Sayın Kültür ve Turizm Bakanı’mıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İş birliğimizin başta tüm sanatseverler olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Türk Telekom “sanatın kalbini” teknoloji ile harmanlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşmayla AKM’nin 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna da Türk Telekom’un adı verildi. Türk Telekom, teknoloji ile sanatı buluşturan eğlence, dinlence, deneyim alanları ve özel etkinliklerle ziyaretçilerine ve kullanıcılarına keyifli anlar ve deneyimler yaşatacak.

AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin de sağlayıcısı olan Türk Telekom; etkinlikler, atölyeler ve özel marka ortaklıkları ile AKM’nin kültür-sanat takvimine hareketlilik katacak.

Anlaşma kapsamında, Türkiye’de bir ilke daha imza atılacak ve 5G altyapısı ile faaliyet gösteren Robot Cafe, Türk Telekom tarafından AKM içerisine konumlandırılarak, ziyaretçilere yeni bir deneyim sunacak.

AKM ziyaretçileri, Türk Telekom’un kuracağı özel ağırlama alanında (lounge) keyifli vakit geçirirken özel marka ortaklıkları, etkinlik, faaliyet ve organizasyonlar için Türk Telekom’un sağladığı özel indirimlerden de faydalanabilecek. Kültür sanat takvimi süresince; çocuk atölyeleri, müzik atölyeleri, çalışma ve deneyim atölyelerinin yapılacağı AKM’de kültür&sanat, Türk Telekom’un bilgi ve birikimi aracılığıyla teknoloji ile harmanlanacak.