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Kripto Para

Çin Komünist Partisi Yetkilisi, Kripto Madenciliği Hükümlerini İhlal Ettiği Gerekçesiyle Kovuldu!

ÇKP’nin (Çin Komünist Partisi) eski bir danışman üyesi olan Xiao Yi, Pekin’in kripto para madenciliğine karşı duruşunu ihlal etti ve bir yetkiliye yönelik ilk tam kapsamlı yaptırım gibi görünen bu hamle ile partiden ihraç edildi.

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Merkezi Disiplin Denetimi Komisyonu (CCDI) raporunun tercüme edilmiş versiyonuna göre, yaptırım uygulanan yetkili, yetkinin kötüye kullanılmasından yasadışı parasal işlemlere ve neden olabileceği çevresel zarara başvurmadan dijital para madenciliğine kadar birçok suçla suçlandı.

CCDI raporunda, “Xiao Yi yeni kalkınma konseptini ihlal etti, işletmeleri ulusal sanayi politikasının gerekliliklerini karşılamayan sanal para “madencilik” faaliyetlerine girişme ve destekleme yetkisini kötüye kullandı” ifadeleri yer aldı.

Çin, Bitcoin madenciliği için sıfır tolerans politikasını, madenciler üzerinde bir dizi baskıyla uyguladı ve sonunda madencilik firmalarının Asya ülkesinden çıkmasına yol açtı. Pekin’in kripto madencileri hakkındaki olumsuz duruşu, ülkenin güç kaynağının çoğunluğunun kömürden gelmesinden dolayı, sözde çevresel etki tarafından körüklendi.

Çin Komünist Partisi’nin madenciliği kısıtlamasıyla, parti üyelerinin ve özellikle yetkililerin etik olarak Proof-of-Work (PoW) madenciliğinden kaçınmaları bekleniyordu.

Raporda, “Xiao Yi, partinin siyasi disiplinini, örgütsel disiplinini, dürüstlük disiplinini, çalışma disiplinini ve yaşam disiplinini ciddi şekilde ihlal etti ve ciddi bir iş ihlali teşkil etti ve rüşvet almaktan ve yetkiyi kötüye kullanmaktan şüphelenildi” deniyor.

Xiao Yi’yi partiden ihraç etmenin yanı sıra disiplin kurulu, davayı ek yasal yaptırımlar için sevk ettiğini de söyledi:

“Devlet Denetleme Komisyonu tarafından kamu görevinden ihraç edildi; Çin Komünist Partisi 19. Ulusal Kongresi ve Jiangxi Eyaleti 14. Parti Kongresi temsilcisi olarak niteliklerine son verildi; disiplin ve kanun ihlallerinden elde ettiği gelire el konuldu; şüpheli suçları kanuna uygun olarak incelenmek ve kovuşturulmak üzere savcılığa sevk edildi.”

Önümüzdeki süre zarfında kripto para madenciliği yasağının suçluları için daha fazla yaptırım, kısa sürede bir trend haline gelebilir. Çinli yetkiliye karşı uygulanan bu yaptırımı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

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Sena Sarıoğlu

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Blok zincir teknolojisi ve kripto para birimlerine yönelik çalışmalar yapıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor.

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