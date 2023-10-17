iPhone 14 çıktığında ağır eleştirilere maruz kaldı. Çünkü iPhone 14, iPhone 13 ile aynı yonga setine sahipti. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 15 de iPhone 14 Pro ile aynı işlemciye sahip olarak çıkmıştı. Yine aşırı eleştiri alan Apple bu durumu düzeltmeye çalışıyor.

iPhone 15 serisinde sadece Pro modellerde yeni işlemci olan Apple A17 Pro kullanılıyordu. Son sızıntılara göre ise Apple, iPhone 16 serisinde tüm yeni nesil işlemciler kullanılacak. Bu sızıntı analist Jeff Pu’dan geliyor. Sızıntıya göre iPhone 16’nın tüm modellerinde Apple A18 Bionic yonga seti kullanılacak.

iPhone 15 Neler Vaat Ediyor?

iPhone 15 6.1 inçlik 1170×2556 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

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iPhone 15 kaputun altında Apple A16 Bionic yonga seti ile geliyor. Apple A16 Bionic; 2 adet 3.46 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Apple A16 Bionic yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3349 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 14 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.6 diyafram değerine sahip OIS destekli 48 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için f1.9 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.