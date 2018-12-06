Tüm detaylarıyla Snapdragon 855!

Bir sonraki Android telefonunuzun süper hızlı 5G bağlantı ve ekrandan parmak izi okuyucularına sahip olması için hazır olun. Bunlar yeni Snapdragon 855 işlemcisinin özelliklerinden sadece bir kaçı.

İlginizi çekebilir: MediaTek Helio M70 5G tanıtıldı!

Videoda portre modu kullanılacak

Bu hafta şirket Hawaii’de gerçekleştirdiği etkinlikte, Samsung, OnePlus, Verizon, AT & T gibi iş ortaklarıyla birlikte 2019’un 5G’li işlemcisini tanıtmak için bir araya geldi. Yeni çıkacak amiral gemisi telefonlarda kullanılacak olan işlemci, güç ve enerji tasarrufu konusunda bu telefonlara artılar katacak.

Qualcomm, Intel modemlerine güveniyor. Ayrıca bu yeni işlemci 4K HDR videolar çekmemize izin verirken, kameranın önündeki objeleri daha iyi tanımamızı sağlayacak. 3D Sonic Sensör ile çalışan ilk çip olan Snapdragon 855, ekran içine yerleştirilmiş ultrasonik parmak izi okuyucusu ile daha güvenli bir yönetim sağlayacak.

Portre modu ile fotoğrafların arkaplanlarının arka planlarının bulanıklaştırıldığını hepimiz biliyoruz. Peki video için portre modu nasıl olur? Snapdragon 855 hareketli bir videoda portre modunu kullanmamıza olanak sağlayacak. Ayrıca işlemci, 60fps 4K video kaydetmemize olanak verecek. Aynı zamanda Qualcomm 4 kat daha iyi güç tasarrufu sağlayacağımızı iddia ediyor.

Qualcomm’un yeni işlemcisi bizlere daha iyi depolama alanı deneyimi sunacak. Fotoğraflarımızın kalitesini bozmadan sıkıştıracak. Bu sıkıştırma ile fotoğraflarımız kalitesinden ödün vermeden boyutları yarıya düşecek. Bu şekilde alandan tasarruf sağlanmış olacak. Bu sıkıştırılan fotoğraflar JPEG formatında olacak.

Birden fazla yapay zeka asistanı kullanılabilecek

Yeni işlemci ile yapay zeka kullanımı da genişleyecek. Bu şekilde birden fazla yapay zeka asistanı ile telefonunuz çalışabilecek. Bu özellik tek bir asistana bağlı kalmak istemeyenler için oldukça gösterişli olacak gibi görünüyor. Yani Google Asistan, Alexa, Baidu DuerOS gibi asistanlar aynı telefonda aynı anda kullanılabilecek. Qualcomm asistan özelliklerinde de yenilemeye gitmiş, arkaplan gürültüsünü azaltmak için daha iyi bir yapay zeka modeli kullanacak. Aynı zamanda sesinizi tanıyan cihazınız ile birlikte artık sizin sesiniz olmadan cihazınızı başka biri açamayacak.

Cinema Core ile videolarda daha fazla güç tasarrufu sağlanacak

Snapdragon 855, Cinema Core olarak adlandırılan özellikle birlikte videolarda daha iyi bir güç tasarruf modeli sunacak. HDR10+ görüntü oynatma desteği sunacak bu özellik tüm bunları sağlarken 7 kat daha fazla güç tasarrufu sağlayacak. Ayrıca oyunlarda Adreno 640 GPU’su ile %30 daha hızlı performans verecek. Bu şekilde oyunlarda performansınız oldukça yukarı çıkabilir. VR için Snapdragon 855 saniyede 120 kare ile 8K çözünürlük sunacak.

10 Gigabite kadar indirme hızı!

Geçtiğimiz gün haberimizde de değindiğimiz işlemcini 5G bağlantısı hakkında daha fazla detay açıklandı. Bu detaylara göre X24 modemi ile birlikte işlemci, 2 gigabite kadar veri indirmesi sağlayabilecek. Bu 28 saniyede Netflix’te 7GB Ultra HD bir filmin indirilmesini sağlayan LTE bağlantısının neredeyse iki katı. Ayrıca X50 modemi ile gelecek olan sürüm 10 gigabite kadar veri alışverişi sağlayacak.

Sonuç olarak daha hızlı ve daha kullanışlı olacak bu işlemci ile birlikte 2019 yılında yeni amiral gemileri gelecek. Yukarıda saydığımız özelliklerin bu telefonlarda kullanılması beklenirken, bu işlemciye sahip olacak ilk marka ise OnePlus olarak açıklandı. Bu işlemci ile birlikte OnePlus markası ilk telefonunu çıkaracak.