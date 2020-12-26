Genel
Tüketici Hakem Heyeti başvurularında parasal sınır artırılıyor!
Tüketici Hakem Heyeti başvurularında 2021 yılı parasal değerleri yeniden belirleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre parasal sınırda düzenlemeye gidileceği belirtildi.
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6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararla birlikte yapılacak başvurularda uyulması gereken zorunlu parasal sınırlar yüzde 9,11‘lik yeniden değerleme olayına göre yeniden belirlendi.
Buna göre yapılacak başvurularda:
- Büyükşehirlerde, değeri 7 bin 550 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, 7 bin 550 TL ile 11 bin 330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.
- Diğer iller ve bağlı ilçelerde ise 11 bin 330 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.
Tüketici Hakem Heyeti, tüketicinin aldığı bir mal ya da hizmet sonucu mağdur olduğu durumlarda, firma ile bu sorunu çözemiyorsa başvurabileceği bir heyettir. Buradan çıkacak kararı firma uygulamakla yükümlüdür. Bu makamlar Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışır.
E- devlet sitesi üzerinden giriş yaptıktan sonra Tüketici Şikayet Uygulaması’na gidip Tüketici Şikayeti Başvuruları bölümünden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu aşamadan sonra şikayetinizi detaylı bir şekilde yazmanız gerekiyor. Bu başvurunun gerekli kuruma gidip başvurmaktan herhangi bir farkı bulunmuyor. Başvuru sonuçları kısa bir süre içerisinde iletişim bilgileriniz üzerinden size aktarılıyor. Bu şekilde sorunun çözümüne daha kısa yoldan ulaşmanız mümkün olabiliyor.
Sonuçların karara bağlanması en geç 3 aylık bir sürede belli oluyor. Karara bağlanan sonuçlardan sonra karşı taraf için itiraz hakkı doğuyor. Bu yüzden kararı teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün beklemeniz gerekiyor. Sonra bankanıza ya da ilgili firmaya başvurarak gerekli hizmetin ya da malın tutarını iadesini talep edebilirsiniz. Aksi bir durumda icra müdürlüklerine başvuruda bulunarak icra takibi başlatabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Infinix Baytell ile Türkiye’de üretime başlıyor
Infinix ve Baytell yerli üretime başlıyor. Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi Türkiye’de üretim yapmak için kolları sıvadı.
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Infinix, 2013 yılında Hong Kong’da kurulmuş, Fransa ve Kore’deki geliştirme merkezleri ve Fransa tasarım ofisi ile 30’dan fazla ülkede satış ağı bulunan bir akıllı telefon markasıdır. Ülkemizde pek bilinmeyen Infinix, sene başında yerli bir firma olan Baytell ile kurdukları ortaklıkla Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmıştı. Şimdi ise bu ortaklığı bir adım ileri taşıyarak Türkiye’de yerli üretim yapmak için çalışmaya başlıyorlar.
Infinix ve Baytell yerli üretime başlıyor
Baytell’in internet sitesinden ve Instagram hesabından yapılan açıklamada şunlar söyleniyor; Baytell olarak Infinix marka akıllı cep telefonlarının üretimine başlıyoruz. Muhteşem fiyat performans ile daha da fark yaratacağız. #YerliveMilli. Şimdilik elimizde bundan başka detay bulunmasa bile, bir akıllı telefon üreticisinin ülkemizde yatırım yapması ve üretime geçmesi oldukça sevindirici bir haber. Infinix, uygun fiyatlı akıllı telefonlarla dikkat çekiyor. Şirketin S5, S5 Lite, HOT8, Note7 Lite gibi telefonları giriş seviyesi fiyatı ve sunduğu teknik özelliklerle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu modellerden hangileri ülkemizde ne kadar üretilecek hala belirsizliğini koruyor.
Akıllı telefon üreticileri yatırım yapıyor
Infinix , ülkemizde yatırım yapan ilk üretici değil. Geçtiğimiz günlerde bir başka Çinli şirket olan OPPO da Türkiye’de yatırım yapacağını ve üretim için fabrika kuracağını açıklamıştı. Gelen haberlere göre başka yabancı markalar da ülkemizde yerli üretime başlıyor. Geçtiğimiz yıl başında devreye giren gümrük gözetim uygulamasıyla devlet, akıllı telefon üreticilerinden 200 dolar altında telefon satabilmeleri için işçi maaşlarından tutun, çalışan sayısına kadar oldukça detaylı bilgiler istemişti. Bu uygulama ne yazık ki kötü sonuçlar doğurmuş ve ülkemizde akıllı telefon fiyatlarının artmasına sebep olmuştu. Görünen o ki akıllı telefon üreticileri, Covid-19 sebebiyle üretimi tek yerde sabit tutmamak ve gümrük gözetim sorunlarını aşmak adına giriş ve orta seviye telefonlarının üretim adresi olarak Türkiye’yi seçebilir gibi duruyor.
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
Genel
Epic Games günün ücretsiz oyunu: My Time at Portia
Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 89 TL değerindeki My Time at Portia oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.
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2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu My Time at Portia oldu.
My Time at Portia, neşeli görünümünün altında karanlık bir hikayeyi saklayan ve eleştirmenlerden tam not almış bir oyun. Pathea Games tarafından geliştirilen yapımda çeşitli ürünler yetiştiriyor ve çiftlik/fabrika kırması tesisimizi istediğimiz gibi büyütebilmemizi sağlıyor.
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Minimum sistem gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7+ / 8.1 / 10 64 bit
- İşlemci: Intel i3 Processor
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: ATI 7770, Nvidia GeForce GTX 660 2GB
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel i7 Processor
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX960+
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Epic Games Store’un ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak My Time at Portia’yı henüz indirmediyseniz 27.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Genel
Tesla otomobillere yeni korna sesleri geliyor
Tesla, araçlarındaki korna seslerini değiştirmek için yeni bir güncelleme yayınladı. Şirketin Boombox özelliği sayesinde sıkıcı korna sesi tarihe karışıyor.
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California merkezli şirket, tatil sezonu için yayınladığı özel güncelleme ile gündemde. Elon Musk tarafından detayları paylaşılan güncellemeyle Tesla sahipleri, artık araçlarının korna sesini oldukça komik seslerle değiştirebilecekler.
Tesla ürün yazılımı 2020.48.26 güncellemesinin bir parçası olarak piyasaya sürülen Toybox bölümü aracılığıyla araç sahipleri için normal bir korna yerine kullanabilecekleri birkaç ses yer alıyor. Araç sahiplerinin kornalarını; keçi melemesi, alkış, “tada” klibi, havalı korna ve yellenme sesleriyle değiştirebiliyorlar.
Change your horn sound to 🐐, 🐍🎷, 💨 or holiday jingles with latest Tesla software update!
— Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2020
Tesla’nın CEO’su Elon Musk geçtiğimiz gün yayınladığı bir tweet’te, yeni güncellemesi sayesinde araç sahiplerinin “özel müzik veya sesler yükleyebileceğini” söylemişti. Ayrıca bir diğer açıklamada ise “Tesla Boombox güncellemesi, gerçeklik ile faydacı mizahı birleştiriyor: Araç sahipleri normal, sıkıcı korna sesleri yerine yellenme ve keçi seslerini kullanabilirler” ifadelerini kullandı.
Tesla aracı sahipleri söz konusu özelliği istedikleri zaman kullanmak için araçlarına bir bellek bağlamaları gerekecek. Araç, bunun ardından en fazla beş adet sesi kaydedecek ve istenilen durumlarda çıkaracak. Yeni güncellemeyle birlikte Tesla’nın otomobilleri dışarıdaki insanların da eğlenceli anlar yaşamalarını sağlayacak.
Yeni sunulacak güncelleme kornanın özelleşmesi ile birlikte bataryada performans artışının da yaşanacağı belirtiliyor. Ayrıca Tesla otomobil sahipleri park halindeyken oynayabilecekleri üç yeni oyuna (The Battle of Polytopia, Cat Quest ve Solitaire) erişebilecek.
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