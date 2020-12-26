Tüketici Hakem Heyeti başvurularında parasal sınır artırılıyor!

Tüketici Hakem Heyeti başvurularında 2021 yılı parasal değerleri yeniden belirleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre parasal sınırda düzenlemeye gidileceği belirtildi.

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6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararla birlikte yapılacak başvurularda uyulması gereken zorunlu parasal sınırlar yüzde 9,11‘lik yeniden değerleme olayına göre yeniden belirlendi.

Buna göre yapılacak başvurularda:

Büyükşehirlerde , değeri 7 bin 550 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri , 7 bin 550 TL ile 11 bin 330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

, değeri altında bulunan uyuşmazlıklarda , ile arasındaki uyuşmazlıklarda görevli olacak. Diğer iller ve bağlı ilçelerde ise 11 bin 330 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

Tüketici Hakem Heyeti, tüketicinin aldığı bir mal ya da hizmet sonucu mağdur olduğu durumlarda, firma ile bu sorunu çözemiyorsa başvurabileceği bir heyettir. Buradan çıkacak kararı firma uygulamakla yükümlüdür. Bu makamlar Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışır.

E- devlet sitesi üzerinden giriş yaptıktan sonra Tüketici Şikayet Uygulaması’na gidip Tüketici Şikayeti Başvuruları bölümünden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu aşamadan sonra şikayetinizi detaylı bir şekilde yazmanız gerekiyor. Bu başvurunun gerekli kuruma gidip başvurmaktan herhangi bir farkı bulunmuyor. Başvuru sonuçları kısa bir süre içerisinde iletişim bilgileriniz üzerinden size aktarılıyor. Bu şekilde sorunun çözümüne daha kısa yoldan ulaşmanız mümkün olabiliyor.

Sonuçların karara bağlanması en geç 3 aylık bir sürede belli oluyor. Karara bağlanan sonuçlardan sonra karşı taraf için itiraz hakkı doğuyor. Bu yüzden kararı teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün beklemeniz gerekiyor. Sonra bankanıza ya da ilgili firmaya başvurarak gerekli hizmetin ya da malın tutarını iadesini talep edebilirsiniz. Aksi bir durumda icra müdürlüklerine başvuruda bulunarak icra takibi başlatabilirsiniz.