İnce ve hafif öğrenci laptopu | Asus VivoBook 15 (X512UF)

Asus VivoBook 15 (X512UF) ince ve hafif bilgisayar arayanlara özel dizüstü bilgisayar modeli olarak inceleme konuğumuz oldu.

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Asus’un ZenBook modellerine göre daha mütevazi ürün ailesi olan VivoBook, özellikle bilgisayar üzerinde oyun oynamak yerine günlük işler ve temel bilgisayar kullanımı için özel bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Intel Core i5 8250U işlemcisinden ve Nvidia GeForce MX130 ekran kartından gücünü alan bilgisayarda 4 GB dahili ve 4 GB harici olmak üzere toplam 8 GB RAM ve 256 GB M.2 SSD depolama mevcut.

İnce laptop, ince çerçeve

15,6 inç boyutundaki Asus VivoBook 15 bu ekranda 60 Hz ve 1366 x 768 piksel bir çözünürlük vadediyor. 1,6 kg ağırlığında ve 19,5 mm inceliğindeki cihaz, gerçekten ince ve hafif olmasıyla rahat taşınabilir yapıda ayarlanmış. Ayrıca %88 gibi ekran-boyut oranı ile gerçekten bu klasmandaki en ince çerçevelere sahip bilgisayar olarak dikkat çekiyor. Panelindeki 178 derecelik görüş açısı ise her açıdan bilgisayar ekranını görmenizi ve mat yapısı ile de parlama yapmamasını sağlıyor. Ekranında bulunan Nano Edge teknolojisi sayesinde de dört taraftan ipince bir tasarım sunan Asus VivoBook 15, renk seçeneklerinde de kırmızı, mavi, gri ve bizde bulunan gümüş rengi ile dikkat de çekmeyi başarıyor.

Üzerinde hem yeni nesil Tip-C hem de Tip-A bağlantısı bulunan ürün, şık, zartif ve kullanışlı olmayı başarıyor.