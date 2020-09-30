Donanım
“4K ULTRA” OYUNCULUK İÇİN KART! | TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC Edition
TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC Edition incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un TUF Gaming kalitesinde sunduğu NVIDIA’nın bireysel kullanıcılar için sunduğu en güçlü kartın detaylarına bu videoda bakıyoruz.
İlginizi çekebilir; PUBG MOBILE’DA PİNG DÜŞÜREN ROUTER! | Asus RT-AX86U Gaming Router incelemesi
TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC Edition incelemesi
RTX 3080 OC Edition, NVIDIA’nın en güçlü kartlarından biri konumuna geldi. Yenilenen mimarisi ile RTX 20 serisinden çok daha iyi performans sunabilen bu kartlardan 3080 modeliyle karşınızdayız.
Asus kanadının geçtiğimiz sene eleştirilen bazı TUF serisi ekran kartlarından ders çıkardıklarını görüyoruz. Çünkü bu kartın tasarımı da bir ayrı güzel! Tamamen alüminyum bir şase üzerine yerleştirilen PCB, işlemci braketi, MaxContact teknolojisi ve Auto Extreme ile geliştirilen soğutma sistemiyle en güç gerektiren durumda bile sorunsuz bir serinlikte biçimde çalışabiliyor.
Ekran kartının detaylarını videoda görebilirsiniz.
TUF Gaming RTX 3080 OC Edition teknik özellikleri
Grafik işlemci: NVIDIA GeForce RTX 3080
Bus Veri Standardı: PCIe 4.0
Video Belleği: GDDR6X 10GB
Saat Hızı: 1440 MHz – GPU Boost Hızı : 1785 MHz – OC Modu: 1815 MHz
CUDA Çekirdeği: 8704
Bellek Hızı: 19 Gbps
Boyut: 29.99 x 12.69 x 5.17 cm
Bağlantı: HDMI Çıkışı : Var x 2 (HDMI 2.1), Display Port : Var x 3 (DisplayPort 1.4a), HDCP Desteği : Var
Aksesuar
Asus ROG Pugio II oyuncu faresi incelemesi | Kullanışlılık ve sadelik bir arada!
Asus Republic Of Gamers (ROG) Pugio II, kullanışlılık ve sadelik odaklı bir oyuncu faresi olarak karşımıza çıkıyor. ROG Pugio II, kablolu bağlantı, 2.4 GHz kablosuz bağlantı ve Bluetooth bağlantısı olmak üzere 3 farklı yoldan cihazınıza bağlanabiliyor.
İlginizi çekebilir: Asus ExpertBook B9 | 24 saat pil ömrü mümkün mü?
ROG Pugio II, 100 saate varan batarya ömrüne sahip
ROG Pugio II’nin dikkat çeken özelliklerinden biri, 100 saate varan batarya ömrü sunabiliyor olması. Bluetooth bağlantısı üzerinden tasarruflu bir bağlantı gerçekleştirebilen Pugio II, RGB aydınlatmalar kapalı durumda iken 100 saate varan batarya ömrü sunabiliyor. Eğer cihazınızı, 2.4 GHz yüksek performanslı kablosuz bağlantı ile kullanmayı tercih ederseniz de; yine RGB aydınlatmalar kapalıyken 65 saate varan kullanım süresi elde edebilmeniz mümkün. Bluetooth ve 2.4 GHz kablosuz bağlantı arasında geçiş yapabilmeniz için cihazın alt tarafında ufak bir buton mevcut. Bu butonu yukarı veya aşağı kaydırarak; dilediğiniz modda kullanıma devam edebiliyorsunuz. Ayrıca belirtelim ki; SmartHop teknolojisi sayesinde Pugio II ile yapacağınız 2.4 GHz kablosuz bağlantılarda, kablolu bağlantıyla aynı düzeyde performans yakalayabilmeniz mümkün. Ayrıca SmartHop ile sağlanan frekans stabilizasyonuyla da; bu performansı istikrarlı olarak sürdürebilmeniz mümkün.
Pugio II’yi satın aldığınızda, bir adet ROG Type-C kablo da kutuda sizlere sunuluyor. Şarj seviyeniz azaldığında, Pugio II’nin ön tarafında bulunan USB Type-C girişinden kablolu bağlantınızı gerçekleştirerek; farenizi kullanım sırasında şarj etmeniz de mümkün.
Pugio II, bir oyuncu faresi olmasına rağmen sadelikçi ve minimalist bir tasarıma sahip
Yarı transparan bir kasa yapısına sahip olan ROG Pugio II, manyetik bir arka kapakla kullanıcılara sunulmuş. Bu sayede cihazın arka kapağını çıkarmak gerçekten çok kolay hale getirilmiş. Arka kapağın altında cihazın alıcısını yerleştirebileceğiniz bir bölge de mevcut. Arka kapakta bulunan RGB aydınlatmalı bölgede ise, ROG logosu yerine kendi logonuzu bu bölgeye yerleştirerek kullanabilmeniz de mümkün. Bu sayede Asus, farenizi kişiselleştirebilme opsiyonunu da sizlere sunmuş. Arka kapağı kaldırdıktan sonra, bir adet yıldız tornavida yardımıyla sağ ve sol butonlarınızı yine çok kolay bir şekilde yerlerinden çıkarabilmeniz mümkün. Kutudan çıkan bir adet yedek parça kutusu içinde bulunan cımbız ve yedek sensörler sayesinde; cihazın bakımlarını yapabilmeniz; hatta tıklama sensörlerini kolaylıkla değiştirebilmeniz bile mümkün. Bu ayrıcalıklarıyla Pugio II, aynı zamanda uzun bir kullanım ömrü de sunmuş oluyor.
102 gramlık ağırlıkla, skalanın hafif tarafında kalan Pugio II, aynı zamanda ergonomik bir yapıya da sahip. Sağda ve solda bulunan tuşlara, Asus Armoury II yazılımı sayesinde istediğiniz komutu atabilmeniz de mümkün. Ayrıca bu yazılım sayesinde cihazın RGB seçenekleri de dahil olmak üzere birçok ayarı ve kişiselleştirmeyi yapabilmeniz mümkün kılınmış. Armoury II yazılımıyla Pugio II, 3 ayrı profile kadar kişiselleştirilmiş ayar seçeneklerini muhafaza edebiliyor. Eğer yazılım üzerinden seçim yapmakla vakit kaybetmek istemiyorsanız; farenizde dahili olarak bulunan DPI butonuyla, farklı DPI değerleri arasında hızlı bir geçiş yapabilmeniz de mümkün.
Asus Armoury II ile, RGB seçenekleri neredeyse sınırsız!
Asus Armoury II uygulaması üzerinden, Pugio II modeli için dilediğiniz bütün RGB aydınlatma ayarlarını yapabiliyorsunuz. Statik, dalga, kuyruklu yıldız gibi birçok farklı RGB aydınlatma modu bulunan cihaz, oyuncular için tatmin edici bir görsel ışık şöleni sunuyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Pugio II ile, neredeyse sınırsız çeşitlilikte RGB aydınlatma kombinasyonu oluşturabilmeniz mümkün. Aynı şekilde makro ayarlarınızı da kaydedip uygulamada saklayabilmeniz mümkün. Cihazın pil durumu da, bu uygulama üzerinden kullanıcının bilgisine sunuluyor.
Özetle, Asus ROG Pugio II, kolay taşınabilir ufak bir fare ararken; tasarımdan ödün vermek istemeyen kullanıcılar için dizayn edilmiş bir fare. Aynı zamanda, düşük gecikme sürelerinin önem kazandığı rekabetçi oyunlarda kablosuz bağlantı üzerinde sağladığı yüksek performans ve stabilitesiyle; tercih edilesi bir ürün olmuş. Kutuda bulunan yedek sensörler sayesinde, farenizi uzun yıllar boyunca kullanabileceğinizi bilmek de bir kullanıcı olarak içinizi rahatlatıyor. Uzun lafın kısası Pugio II, satın aldığınız zaman uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz; taşınabilirliğiyle de gittiğiniz her yerde size eşlik edebilecek şık bir fare.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Donanım
İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG Strix XG27UQ
ROG Strix XG27UQ modeli ile 4K çözünürlükte Assetto Corsa oyununda Ferrari SF1000 F1 aracı ile ofiste kapıştık!
İlginizi çekebilir; EN DANDİK MİKROFONU BİLE EFSANE YAPAN KART! | ROG Strix B550-I Gaming & Prime B550-Plus
İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG STRIX XG27UQ
Asus’un en gelişmiş monitörlerinden biri olan ROG Strix XG27UQ ile beraberiz. Klasik bir incelemenin dışına çıkarak 4K’da 144 Hz ve 1 ms özelliklerini tecrübe ettiğimiz bu yarışmada Aydoğan, Mert, Kaan ve Eray 13-15 Kasım’da Türkiye’de yapılacak yarışa bir ön hazırlık yaptılar. Assetto Corsa oyununa İstanbul Park ve SF1000 modlarını ekleyerek 3 tur üzerinden yarıştıkları bu video oldukça eğlenceli geçti.
XG27UQ özellikleri
XG27UQ, Türkiye’de bulabileceğiniz en üst seviye monitörlerden biri konumunda. 27 inçlik IPS bir ekrana sahip olan cihaz, 4K’da 144 Hz tazeleme hızı sunuyor. Bunu tek DP üzerinden Display Stream Compression yani DSC teknolojisi sayesinde yapabiliyor. Ürün 4K’da oldukça akıcı bir deneyim sunarken, aynı zamanda 1 ms MPRT tepkime süresine de sahip.
Bunun yanı sıra HDR desteği de olan ekran tam manasıyla her şeyi bulabileceğiniz bir cihaz konumunda. Nvidia G-Sync desteğine de sahip olduğunu ayrıca belirtmek gerek. ELMB adı verilen Çok Düşük Hareket Bulanıklığı teknolojisiyle de akıcı ve görüntüdeki hareketli nesnelerde de bozulma olmadan net gösterebiliyor.
Arkasında yer alan geniş ROG logosunda Aura Sync desteği de sağlayan ROG Strix XG27UQ, altında da ROG logosu ya da kendinize göre özelleştirebileceğiniz bir alt aydınlatmaya da sahip.
Genel olarak baktığımızda XG27UQ tam performans sunan oldukça üst seviye bir monitör konumunda. Özellikle RTX 3000 serisi kartlar ile gelen 8K HDR desteğiyle bu monitör ile oyunlarınızı 4K HDR açık bir şekilde üst seviye ayarlar ile oynayabileceksiniz.
Aksesuar
ROG Strix Impact II Wireless: Hem kablosuz hem kablolu kullanın
ROG Strix Impact II Wireless, kablosuz olarak istediğiniz performansı alabileceğiniz, aynı zamanda da kablolu olarak kullanabileceğiniz oldukça güzel bir ürün.
İlginizi çekebilir; PUBG MOBILE’DA PİNG DÜŞÜREN ROUTER! | Asus RT-AX86U Gaming Router incelemesi
ROG Strix Impact II Wireless özellikleri
USB alıcısı üzerinden 2,4 GHz bandından hızlı bir iletişim kurmanızı sağlayan ROG Strix Impact II Wireless, tasarımsal olarak sade ve şık bir ürün olmuş. 120 x 62 x 38.6 mm boyutlarında olan fare, soldaki yan tuşları dikkate almadığımız takdirde her iki elle de rahatlıkla kullanılabilir yapıda. Yani solaklar için de uygun olduğunu söylemek mümkün.
Altındaki DPI tuşu üzerinden 16.000 DPI değerine kadar hassasiyetini ayarlayabileceğiniz bir optik sisteme sahip olan ROG Strix Impact II Wireless, SmartHop özelliği ile bazı kablosuz cihazlarda yaşanan frekans çakışmasının da önüne geçiyor. En uygun ve boş olan frekans üzerinden USB alıcı ile iletişim kuran ürün, bu sayede bağlantı kopma sorunu yaşamadan kesintisiz bir kullanım vadediyor.
Hızlı bir oyuncu faresi
Ürün 40 G hızlanma değeri ve 400 IPS maksimum hız değerine sahip. Impact II Wireless, anlık refleks hareketlerinize anında tepki vererek oyunda öne geçmenizi sağlayabilme kapasitesine sahip. 93 gramlık ağırlığı ise ideal olmuş. Ne ağır ne de hafif bir ürün olan bu oyuncu faresi rakiplerine nazaran daha hafif olmasıyla bileğiniz için de bir rahatlık sunuyor.
Aura Sync destekli arkadaki ROG logosunu ve scroll tuşunu kontrol edebileceğiniz cihazda RGB açık 48 saat, kapalı halde iken 89 saate varan bir kullanım ile günlerce sorunsuz bir kullanım sunuyor. Aynı zamanda pili bitmesi durumunda ise direkt olarak kablolu bir şekilde oyun ve işlerinize devam edebilirsiniz.
Toplam 5 programlanabilir tuşları ile kullanım tarzınıza göre atamalar yapabilir, hafızasında 3 farklı profil ile oyun ya da iş durumlarına özel geçişler yaparak anında hazır hale gelen bir fareye sahip olabilirsiniz.
Değiştirilebilir anahtarlar, ayarlanabilir DPI
Üzerinde yer alan değiştirilebilir anahtarlar ile uzun kullanım ardından yenileyerek hayatınıza devam edebileceğiniz bir ürün de olması güzel. Çünkü genellikle değiştirilemeyen anahtarlara sahip olan farelerde yenileme yapmak durumunda kalıyorsunuz. Pivot mekanizması ise anında tıklama desteği de sağlıyor.
DPI tuşları varsayılan olarak 400 – 800 -1600 ve 3200 DPI değerlerine, yani en popüler değerlere sahip. Tabiki isterseniz kendi kullanımlarınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bunu da Armoury Create üzerinden kolayca yapmanız mümkün.
Alt tabanda beyaz renkle bulunan PTFE Teflon yüzey, sürtünme katsayısı sayesinde ne sert ve zorlayıcı ne de çok kaygan bir durum yerine ideal bir kayma hareketi sağlıyor. Aynı zamanda daha uzun süre kalan bu pedler, sıvı temasından da etkilenmiyor.
Genel olarak baktığımızda ROG Strix Impact II Wireless, basit ve sade tasarım ve aynı zamanda performans arayanlar için ideal bir ürün konumda. Hem kablolu hem kablosuz kullanılması ise önemli artılarından biri. Anahtar değişimi ise öne çıkan özelliği diyebiliriz.