TSMC Huawei’yle çalışmaya devam edecek!

Huawei HiSilicon adı altında yonga setlerini ve modemlerini TSMC fabrikalarında üretmeye devam edebilecek.

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TSMC sözcüsü açıklama yaptı

Amerikan başkanı Trump’ın Çinli üreticilere karşı aldığı kararın ardından irili ufaklı pek çok teknoloji şirketi Huawei‘yle çalışmama kararı almıştı. Özellikle Google ve ARM‘ın şirketle olan anlaşmalarını feshetmesi Huawei‘yi bir hayli etkilemişti. Neyse ki mobil işlemci ve modem imalatçısı TSMC bu şirketlerden biri olmadı.

Bir TSMC sözcüsü, diğer şirketlerin aksine alınan kararlara rağmen Huawei ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Huawei için bir nebze rahatlatıcı olan bu haber şirketin mevcut işlemcilerini ve modemlerini üretmeye devam edebileceği anlamına geliyor. BBC’nin haberine göre ARM da şirketin yeni üst seviye işlemcisi Kirin 985‘in bu durumdan etkilenmeyeceğini söylüyor.

Fakat şirketin ocak ayında tanıttığı ARM tasarımlarını içeren 5G yongası Tiangan için aynı olumlu tabloyu çizmek mümkün değil. Bu durum yeni yeni standartları belirlenen ve yaygınlaşan 5G platformunda zirve koltuğuna oturmak isteyen Huawei‘nin planlarını bozacak gibi gözüküyor.