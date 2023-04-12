Geçtiğimiz hafta iPhone üreticisi Foxconn, Mart ayındaki gelirlerinde geçen yıla göre %21’lik bir düşüş yaşadığını açıklarken, bugün Apple’ın çok sık iş yaptığı yonga üreticisi TSMC cephesinin de aynı ayda %15 oranında bir düşüş kaydettiği öğrenildi. Bu sonuçları yorumlarken dikkatli olmak gerekse de, ortaya çıkan verilerin Apple’ın mevcut durumu hakkında birkaç ipucu verdiği kesin. Apple yavaş yavaş batıyor olabilir!

Perşembe’nin Gelişi Çarşamba’dan Belli Olur!

Bir süredir Apple’ın özellikle bilgisayar sektörüne ciddi bir gerileme yaşadığına şahit oluyoruz. Öyle ki, firmanın geçtiğimiz aylarda en güçlü yonga setlerinden biri olan ve TSMC tarafından üretilen M2 yonga setlerinin üretiminin düşen talep nedeniyle durdurulduğu bilgisini sizlerle paylaşmıştık.

Geçtiğimiz hafta öğrendiklerimiz ise, dünya genelindeki iPhone üretiminin %80’den fazlasından sorumlu olan Apple’ın ana iPhone üreticisi Foxconn’un gelirlerinde önemli bir düşüş yaşandığını gösteriyordu. Bu da Apple’ın en güçlü kalesi olan iPhone satışlarının bile beklendiği gibi gitmediği bu nedenle montaj hattındaki çalışmaların da yavaşlatıldığı şüphelerini beraberinde getirmişti.

Bloomberg tarafından yayınlanan bir raporda, Tayvanlı dev çip üreticisi TSMC’nin gelirlerinde de önemli bir düşüş olduğu kaydediliyor. Foxconn gibi, TSMC de düzlüğe çıkmadan önce işlerin daha da kötüye gitmesini bekliyor. Şirket, gelir düşüşünün bu çeyrekte devam edeceğini, fakat yılın ikinci yarısında toparlanacağını söylüyor. Yayınlanan rapor, faiz artışları, yüksek enflasyon ve bankacılık krizi nedeniyle genel olarak teknolojik ürünlere bir talep düşüşü olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar tüketicilerin gelecekteki mali istikrarla ilgili endişelerini artırıyor ve tüketicileri yeni iPhone gibi pahalı ve her yıl yenilenmesi gerekmeyen ürünlere para harcamak için daha az istekli hale getiriyor. Apple kendi kazançlarını üç ayda bir raporlarken, analistler genellikle Cupertino’lu şirketin mevcut durumuna ilişkin bir ipucu bulabilmek için Foxconn ve TSMC gibi büyük Apple tedarikçilerinin aylık raporlarına güveniyor. Apple’ın genellikle birden fazla tedarikçisi olduğundan ve tedarikçileri arasında değişiklik yapabildiğinden, tedarik zinciri raporlarının şirketin durumunun tek belirteci olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca, her iki şirketin de diğer büyük tüketici elektroniği şirketleri için çalıştığını belirtmek önemli, bu nedenle Foxconn ve TSMC gibi devlerin gelirleri yalnızca Apple ile ilişkili değil. Ancak, Foxconn’un neredeyse tüm iPhone’ları üretmesi ve TSMC’nin A ve M serisi yongaları için Apple’ın özel çip üreticisi olması göz önüne alındığında, düşen satışlarının en azından bir kısmının yıllık bazda düşen Apple ürün talebiyle ilgili olduğunu söylemek yanlış olmaz. İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Ultra ile Kameralar Küçültecek! Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yıldızı yavaş yavaş sönüyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!