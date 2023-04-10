iPhone’daki kamera çıkıntısı, cihazın arkasından hafifçe çıkıntı yapan ve kamera modülünü barındıran bir tasarım öğesidir. Bazı kullanıcılar kamera çarpmasını çirkin bulsa da, Apple’ın kalınlık veya ağırlıktan ödün vermeden cihazlarına yüksek kaliteli kamera teknolojisini dahil etmesine olanak tanır. Şirket, iPhone 11’deki dev kamera çıkıntısını ilk kez tanıttığında hem eleştiri hem de övgü ile karşılandı. O zamandan beri, kamera çıkıntısı iPhone’un ayırt edici bir özelliği haline geldi ve sonraki tüm modellerde mevcut. Son zamanlarda, iki tanınmış sızıntıcı, yaklaşan iPhone 15 Ultra modelinin kamera çarpması hakkında bazı ayrıntıları paylaştı.

Sızıntıları ile bilinen Ice Universe, kamera çıkıntısının iPhone 14 Pro Max‘inkinden yüzde 14,1 daha küçük olacağını iddia ederken, başka bir sızıntı yapan ShrimpApplePro, bir kasa üreticisinden kamera çıkıntısının yüzde 9,6 daha ince olacağını öne süren CAD görüntülerini paylaştı.

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ShrimpApplePro, iPhone 15 Ultra’nın mekanik düğmelerin yerini alacak olan ve kullanıcı tarafından programlanabilen bir işlem düğmesi içerebilecek ve dokunulduğunda gerçek bir düğmeye basma hissini taklit etmek için dokunsal geri bildirim verecek olan katı hal düğmeleri hakkında da bilgi de açıkladı.

ShrimpApplePro tarafından paylaşılan görseller, arka flaşın çapının biraz daha küçüleceğini ve mikrofonun çapının da keskin bir şekilde küçüleceğini gösteriyor. Ayrıca, iPhone 15 Ultra’daki katı hal düğmelerinin üst kısımlarında, telefon kılıflarıyla çalışmalarına yardımcı olacak dolgu bulunur. Görünüşe göre bu katı hal düğmeleri aşınmaya ve yıpranmaya boyun eğmeyecek ve kırılma olasılığı daha düşük.