Haber
TSMC artan 5 NM talebini karşılamak için 1000 kişi işe alıyor
TSMC, Apple’dan sonraki ikinci müşterisi Huawei’in güç kaybından pek de etkilenmemiş gibi. ABD hükümeti, ABD teknolojisini kullanan tüm şirketlerin Huawei’den komponent alımını yasaklayan kararname yayınlamıştı. Buna rağmen TSMC, talepleri karşılamakta zorlanıyor. Tayvanlı Yarı İletken üreticisi Güney Tayvan Bilim Parkı’ndaki fabrikası için 1.000’den fazla mühendis işe almayı planlıyor.
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TSMC, 5 NM üretim kapasitesini %50 arttırıyor
TSMC, 5NM üretim kapasitesini aylık 60.000-70.000 gofretten ayda 120.000 gofrete çıkaracak. Yakın zamanda çıkan haberlere göre Apple, firmanın 2021 yılı 5 NM üretim kapasitesinin %80’ini doldurdu. Bununla birlikte Tayvan’lı dev; AMD, Qualcomm, Mediatek ve Broadcom gibi pek çok yonga seti üreticisinden de sipariş alıyor. Bunun yanında firmanın 5NM üretiminin büyük bir kısmını da Snapdragon 888 oluşturuyor. Snapdragon 888, önceki modellere göre daha fazla güç ve enerji verimliliği sağlıyor.
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ayrıca 2023 yılında 3 NM’lik yonga üretimine başlıyor. 3 NM yonga üretimi tesisi Tainan’da inşa halinde. iPhone 12’nin piyasaya çıkmasıyla, firmanın 2020 4. çeyrek net karı %23 artarak 5,1 milyar dolar olmuştu. Gelirleri ise % 22 artarak 12,68 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı. Yonga üreticisinin hisse fiyatı ise son 12 ayda % 70‘in üzerinde artış gösterdi ve TSMC’nin değeri 560,7 milyar doları buldu.
TSMC, Huawei’den kaynaklanan kaybını 5 NM talebiyle fazlasıyla kapatmış görünüyor.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 12s ekranı için yeni gelişme!
Aralık 2020’de BOE, iPhone 12 için üçüncü OLED tedarikçisi olarak onay aldı. Yayınlanan rapora göre BOE, Apple’ın yeni iPhone 12s telefonlarındaki talebe bağlı olarak Apple’a bu yıl 20 milyon adet ekran tedarik edecek. BusinessKorea, Çinli şirketin sadece yenilenen modeller için panel sağlayacağını iddia ediyor.
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BOE, Apple için özel olarak yeni bir tesis de kurdu. Şirketin şu anda bir sonraki iPhone için OLED ekran paneli örnekleri ürettiği konuşuluyor. Bu arada yeni raporlar 2021 iPhone’ların, iPhone 13 değil iPhone 12S olarak adlandırılacağını bildiriyor.
Samsung, şu anda iPhone 12 için ana OLED tedarikçisi konumunda. Bununla beraber Apple’ın LG’den yalnızca 6.1″ iPhone 12 için panel tedarik edeceğine; serinin geri kalanının ise Samsung panellere sahip olacağına inanılıyor.
Görünüşe göre Apple bu iki Güney Koreli şirkete giden siparişlerin oranını düşürmek istiyor. Ancak bunun gerçekleşmesi biraz zaman alacak gibi duruyor. BusinesKorea, BOE’nin iPhone 12s için sipariş almasını beklemiyor. Bunun yerine üreticinin gelecek yıl yeni iPhone’lar için tedarik zincirine girmesini bekliyor.
Bu, BOE’nin yenilenmiş modeller için OLED panelleri tedarik etmeye devam edeceği anlamına geliyor. Çinli üretici ayrıca Apple’ın sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) cihazları için MicroOLED panellerini de tedarik etmeyi umuyor. Güney Kore’li bir sızıntı kaynağına göre Apple, bu yılın ikinci yarısında AR ve VR cihazları için MicroOLED panelleri piyasaya sürmeyi planlıyor.
Rapor, üst düzey iPhone 12s modellerinin LTPO panellerine sahip olacağı yönündeki söylentileri de doğruluyor. Bu panelleri de büyük olasılıkla Samsung temin edecek.
Oyun
Fortnite evrenine Street Fighter da katılıyor
Görünüşe göre Fortnite evrenine gelecek zamanlarda Street Fighter da katılıyor. Oyunun bilgi araştırma topluluğunun söylediğine göre Street Fighter oyunundan Ryu ve Chun Li karakterlerinin; yakın zamanda Fortnite evrenine katılmaları muhtemel.
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Eurogamer tarafından gelecek oyun içi tasarımlarını içeren bir tweet paylaşımı tespit edilmesiyle konu hakkındaki söylentiler çoğaldı. Sızıntılarda Street Fighter 2 oyunundan Suzaku Castle bölümü yer alırken; dikkatli dinlenilmesi durumunda Ryu temasının biraz değişik bir versiyonu da duyulabiliyor. Oyunla alakalı sızıntılarıyla bilinen twitter sayfası ShiinaBR; bu bilgileri paylaşmasının sonrasında oyunun kodlarında tespit edilen Ryu ve Chun-Lin resimlerini de iletti.
Son birkaç ayın Fornite için oldukça yoğun geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü yakın zamanda oyuna birçok karakter dahil olmuş durumda. Özellikle geçen yılın sonlarında Epic Games; Playstation 5 ve Xbox Series X/S konsollarının gelişi için diğer oyunlardan sevilen birçok karakter oyuna ekledi. Bu karakterlerin arasında Halo serisinden Master Chief de yer alıyor.
Bunun yanı sıra Fortnite oyununun 2.Sezon 5.Bölümü; oyuna bazı sevilen televizyon serilerinden de karakterler eklemişti. Gelen popüler karakterlerin arasında örnek olarak The Mandalorian ve The Walking Dead karakterlerini gösterebiliriz.
Diğer taraftan Street Fighter sızıntısının doğruluğunu ise bekleyip görmemiz gerekecek. Ancak yapılan paylaşımlar ve gelen sızıntılar oyun Fortnite evrenine oldukça yakın gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 30A Geekbench’te görüntülendi!
Realme Narzo 30A çıkış tarihine yakın yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Akıllı telefon şimdi de Geekbench platformunda ortaya çıktı.
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Realme Narzo 30A Helio G85 ile piyasaya çıkacak!
Realme Narzo serisi için geri sayıma geçti. Yakında yeni nesil akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanan firma, önemli bir alternatif olmayı istiyor. Fiyat performans konusunda başarılı işlere imza atan akıllı telefon üreticisi, geleneğini devam ettirme hedefinde. Narzo 30 serisini geliştiren firma, test platformlarına cihazları sokmaya devam ediyor. Serinin düşük teknik özelliklere sahip modeli Geekbench‘e uğradı. Böylelikle akıllı telefonun performans detayları ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansından 337 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansından ise 1253 puan almayı başardı.
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Bununla birlikte akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Realme Narzo 30A, MediaTek yapımı Helio G85 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Bu da cihazın 5G özellikli olmayacağı anlamına geliyor. Ayrıca akıllı telefon 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Normalde 5G olacağı iddia edilen akıllı telefonun neden karar değişikliğine maruz kaldığı ise ne yazık ki bilinmiyor. Hali hazırda posterleri de yayımlanan akıllı telefon için artık firma geri sayıma geçti. Seriyi önümüzdeki hafta tanıtacak akıllı telefon üreticisi bakalım hedeflediği başarıya ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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