Genel
Apple, TSMC’nin 5 nm yonga üretim kapasitesini doldurdu
Apple, çeşitli ürünlerinde kullanmak için TSMC’den büyük çaplı 5 nm yonga siparişi verdi. Söz konusu sipariş, üreticinin kapasitesi bir hayli doldurdu.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), şu sıralar 5 nm mimariye sahip yonga üretimine odaklanmış durumda. Önceki nesil işlemcilere göre çok daha az enerji tüketip daha yüksek güçlere ulaşabilecek bu mimari, Apple’ın dışında pek çok şirketin de hedefinde yer alıyor.
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Şirket, bu yeni mimariyle birlikte AMD, Qualcomm, Mediatek ve Broadcom gibi pek çok yonga seti üreticisinden sipariş alırken, en fazla sipariş dünya devi Apple’dan geliyor. Kaynaklara göre TSMC’nin 5m üretim bantlarının yüzde 80’i Apple tarafından kapatıldı.
Hem iOS cihazlarında hem de Mac cihazlarında 5nm ile ARM yongası tasarlayan Apple’ın gelecek yıl çok daha fazla yonga sitene ihtiyaç duyacak. Amerikalı teknoloji devinin çıkaracağı ürünleri göz önüne alındığında, gelecek yıl sonuna kadar 300 milyona yakın 5nm Apple yongası gerekecek.
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Apple ile olan ilişkilerini ilerleten TSMC, 2021 yılının ilk çeyreğinde yeni bir tesis açacak. Şirket bu tesisin faaliyete girmesi ile her ay yaklaşık 9.000 adet silikon devre levhası üretmeyi planlıyor.
Söz konusu şirketin, Apple dışında pek çok müşterisi bulunuyor. AMD’nin 2022 yılında çıkacak Ryzen 6000 işlemcilerinde ve Zen 4 yongalarında TSMC’nin 5 nm yongaları kullanılacak.
Genel
Google, geçen haftaki kesintiyle ne kadar kaybetti?
Geçen hafta Google hizmetlerinde yaşanan kesintiden dolayı Gmail ile beraber Youtube, Drive, Meet ve Docs gibi hizmetlere erişim sağlanamıyordu. Hatta Android işletim sistemindeki bazı özellikler bile bu durumdan etkilenmişti ve Fotoğraflar ve Haritalar gibi işlevler kullanılamıyordu.
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Yaklaşık bir saat civarında süren kesinti, bizlerin her alanda tek bir firmanın ürünlerine olan güvenimizi nihayet sorgulatmaya başlatmıştı. Ancak kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmanın yanında, bu durum Google’a milyonlara mal olmuş gibi duruyor. Özellikle Youtube reklamları üzerinden Google’ın kaybettiği gelir oldukça yüksek.
2019 yılı için Alphabet earnings raporunda yıl boyunca Youtube’un 15.15 milyar, saatlik ise 1.73 milyon dolarlık bir geliri Google’a sağladığını görebiliyoruz. Ancak TechRadar Pro sitesine bazı analistler tarafından gelen bilgilere göre bu rakamda 2020 yılı için %30-40 civarında bir artış bekleniyor. Bu yılın üçüncü çeyreği verileri ve diğer öngörüler göze alındığında bu yıl Google için saatlik 2.3 milyon dolarlık bir geliri bu alanda görmemiz muhtemel. Kesintiden etkilenen diğer hizmetlerin ise ücretsiz veya tek seferlik ödeme içeren hizmetler olmalarından dolayı direkt bir kayıp sağlamadıkları söylenebilir.
Ancak bu rakamın dışında, söylediğimiz gibi tek bir hizmete fazla bağlı kalındığını anlayan kullanıcılar ve işyerleri; bu alanlarda çeşitlilik arayabilir veya sağlayıcı değişikliğine gidebilirler. Ayrıca bu kesinti zamanında, bu hizmetler ile iş yapılamamasından dolayı Google’a dava açılması da ihtimaller arasında.
Her ne kadar Google’ın kaybettiği bu rakam, kazandığı kavranması güç milyarlar arasında oldukça küçük gibi görünse de; bu kesinti tek bir hizmet sağlayıcıya bağlılık konusundaki tartışmaları daha da ateşleyebilecek gibi duruyor. Öte yandan yine de bu durumun Google özelinde bütün hizmet sağlayıcılarının kendini geliştirmesi ve güven kazanması için bir fırsat olduğunu da söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno 5 Pro+ kamera sensörü açıklandı! Sony IMX766’lı ilk cihaz
OPPO, bu ayın başlarında Reno 5 serisini tanıttı ancak nihai Reno 5 Pro+ 5G modelinin 24 Aralık‘ta tanıtılacağı açıklandı. Tanıtılmasına 3 gün kala cihazın ana kamera sensörü açıklandı.
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Karşınızda IMX766
OPPO Reno 5 Pro + 5G, 50 megapiksel Sony IMX766 kamera sensörünü kullanan dünyanın ilk telefonu olacak. Cihaz resmi posterde, oldukça göz alıcı dokulu bir tasarıma sahip mat renkli bir kaplamaya sahip görünüyor. Telefonun arkasında bir miktar çıkıntı yapan kamera modülünde toplam dört kamera yer alıyor.
Reno 5 Pro+ 5G‘nin TENAA listesine dayanarak, 50 megapiksel kamerasının 16 megapiksel süper geniş lens, 13 megapiksel telefoto lens ve 2 megapiksel makro lens ile birleştirileceği söylenebilir. Özçekimler çekmek için ise 32 megapiksel değerinde bir ön kamera ile donatılacak.
Snapdragon 865 yonga seti, Reno 5 Pro + 5G‘ye güç verecek. 4.500mAh olduğu söylenen bataryası ise 65W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Telefon, delik ekran tasarımı ve kavisli kenarları olan 6.55 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olabilir. FHD + ekranı, 90 Hz yenileme hızı desteği ve ekran içi parmak izi sensörü ile donatılmış olarak gelebilir.
Yukarıda gördüğünüz görsel, geçen hafta Weibo‘da ortaya çıkan Oppo Reno 5 Pro + 5G‘nin gerçek bir teşhir ürünü. Yeni cihazın 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Şu anda, akıllı telefonun fiyatlandırması hakkında bir bilgi yok. Telefonun Çin dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği ise belli değil. En azından ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacağı ve bir süre böyle devam edeceği bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 kamera özellikleri sızdırıldı!
OnePlus 9 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefonunun kamera özellikleri belli oldu.
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OnePlus 9 üçlü kamera kurulumu ile piyasaya çıkacak!
OnePlus 9 serisi için artık geri sayıma geçildi. Firmanın amiral gemisi ve en önemli markası olan akıllı telefon serisi yakında hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor. Çoğu teknik özelliği ve tasarım detayı daha önceden ortaya çıkan serinin baz modelinin, şimdi de kamera özellikleri sızdırıldı. Kesin olmayan bilgiler ışığında ortaya çıkan sızıntıya göre akıllı telefon, üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kameranın 50 MP değerinde olacağı öğrenilirken, diğer kameraların ise sırasıyla, 20 MP ultra geniş açı özellikli Cine Camera ve 12 MP OIS destekli telefoto lens olduğu iddia edildi. Öte yandan akılı telefonun OnePlus 8 Pro modelinde yer alan HDR video özelliğine de sahip olacağı öğrenildi. HDR özelliğinin 4K ve 1080p çözünürlüklerde 30 FPS ile kullanılabileceği ortaya çıkarken, 8K 30 FPS video kayıt modunun HDR olmadan kullanılabileceği öğrenildi.
Amiral gemisi özellikleri ile bizleri karşılayacak olan OnePlus 9, gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olması beklenen akıllı telefon, Android 11 ile piyasaya çıkacak. 6.55 inçlik HDR destekli FullHD+ ekrana sahip olacak akıllı telefon, 120 Hz ekran yenileme hızı ile kullanıcılarını karşılayacak. Delikli ekran teknolojisine sahip olması beklenen akıllı telefonun, 16 MP değerinde ön kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Mart 2021 tarihinde tanıtılacak seri bakalım amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde ön plana çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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