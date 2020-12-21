Apple, TSMC’nin 5 nm yonga üretim kapasitesini doldurdu

Apple, çeşitli ürünlerinde kullanmak için TSMC’den büyük çaplı 5 nm yonga siparişi verdi. Söz konusu sipariş, üreticinin kapasitesi bir hayli doldurdu.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), şu sıralar 5 nm mimariye sahip yonga üretimine odaklanmış durumda. Önceki nesil işlemcilere göre çok daha az enerji tüketip daha yüksek güçlere ulaşabilecek bu mimari, Apple’ın dışında pek çok şirketin de hedefinde yer alıyor.

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Şirket, bu yeni mimariyle birlikte AMD, Qualcomm, Mediatek ve Broadcom gibi pek çok yonga seti üreticisinden sipariş alırken, en fazla sipariş dünya devi Apple’dan geliyor. Kaynaklara göre TSMC’nin 5m üretim bantlarının yüzde 80’i Apple tarafından kapatıldı.

Hem iOS cihazlarında hem de Mac cihazlarında 5nm ile ARM yongası tasarlayan Apple’ın gelecek yıl çok daha fazla yonga sitene ihtiyaç duyacak. Amerikalı teknoloji devinin çıkaracağı ürünleri göz önüne alındığında, gelecek yıl sonuna kadar 300 milyona yakın 5nm Apple yongası gerekecek.

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Apple ile olan ilişkilerini ilerleten TSMC, 2021 yılının ilk çeyreğinde yeni bir tesis açacak. Şirket bu tesisin faaliyete girmesi ile her ay yaklaşık 9.000 adet silikon devre levhası üretmeyi planlıyor.

Söz konusu şirketin, Apple dışında pek çok müşterisi bulunuyor. AMD’nin 2022 yılında çıkacak Ryzen 6000 işlemcilerinde ve Zen 4 yongalarında TSMC’nin 5 nm yongaları kullanılacak.