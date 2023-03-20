Halk arasında TSMC olarak bilinen ünlü çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde yaklaşık 12 milyar dolar maliyetle yeni bir fabrika tesisi kuruyor. Kurulacak yeni fabrikanın gelecek sene 4nm teknolojili çipler için hazırlanacağı öne sürülüyor.

Söz konusu tesisin başlangıçta 5nm çip üretmesi planlanıyordu. Ancak, geçtiğimiz günlerden itibaren ortaya çıkan raporlar, yeni kurulacak fabrikaların 4nm çip üreteceğini iddia ediyor. Bugün, Tayvan medyasında yer alan bir haber, Arizona’daki tesiste 4nm çip üretiminin önümüzdeki yıl başlayabileceğini söylüyor.

TSMC, 4nm Çip Üretimi İçin 2024’ü İşaret Ediyor

Economic Daily’nin haberine göre, TSMC’nin Arizona’daki yeni tesisi 2024 yılından itibaren 4nm çip üretmeye başlayacak. Haber ayrıca, ünlü işlemci markası Qualcomm’un şirketin yeni çipleri adına sırada beklediğini belirtiyor. Söylentilere göre, Qualcomm’un Küresel Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Chen Ruowen, iki firma arasındaki yeni çip ticaretinin öncüsü olacak.

Bilmeyenler için, daha öncesinde de AMD ve NVIDIA gibi markaların TSMC’yi ABD’de çip üretimine başlamaya çağıran şirketler arasında olduğu bildirilmişti. Son gelişme ile beraber, şirketlerin artık ABD’de üretilen çipleri tedarik etmeyi planladıkları iyice gün yüzüne çıkıyor. Qualcomm’un yanı sıra Apple, AMD ve NVIDIA’nın da Arizona’daki tesiste TSMC tarafından üretilen çipler için sırada olduğu söyleniyor.

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Öte yandan TSMC’nin yeni kuracağı tesiste 4nm sürecinin ardından da faaliyetlerin devam edeceği biliniyor. Arizona fabrikasındaki yükseltmenin ikinci aşamasında TSMC, tesisde daha gelişmiş 3nm çipler üretecek. Şirket bunun için henüz daha tam olarak kurulmamış olan fabrikalarını daha çok geliştirecek ve 2026 yılındaki geçiş sürecine hazırlayacak.