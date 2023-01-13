TSMC, birçok firma için çip üretmesiyle biliniyor. Sektörün en iyilerinden biri olan Tayvanlı çip üreticisi, bir süredir 3nm üretim sürecine başladığı haberleriyle gündemdeydi. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberlerde, dev markaların bu seneki çip üretimleri için TSMC’nin 3nm üretim sürecini kullanmak istediği ancak maliyetin yüksek gelmesi nedeniyle bazı markaların bundan vazgeçtiği iddia edilmişti.

Tam da bu haberlerin dolaştığı sırada ortaya atılan bir iddia, herkesi şaşırttı. Buna göre, TSMC cephesi 3nm üretim sürecinde ciddi bir indirim yapmaya hazırlanıyor!

TSMC, Dev Markaları Elinde Tutmak İstiyor!

Hatırlatmak gerekirse, Samsung‘un çip üretiminden sorumlu olan birimi kısa bir süre önce 3nm üretim sürecinde mükemmele yaklaştıkları haberini paylaşmıştı. TSMC tarafının etekleri, en büyük rakibi tarafından paylaşılan bu bilgiler nedeniyle tutuşmuş gibi görünüyor.

Öyle ki, ortaya çıkan haberler TSMC’nin NVIDIA, AMD ve Qualcomm gibi dev markaların siparişlerini almak istediği için ciddi bir indirime gideceğini gösteriyor.

Firmanın 3nm üretim süreci maliyetinin, üretim hattı başına 20.000 doları bulduğu söyleniyordu. Geçtiğimiz yılın en popüler üretim süreçlerinden biri olan 5nm üretim süreci içinse bu 16.000 dolar civarındaydı.

Her ne kadar 4.000 dolarlık bu fark dev firmalar için çokmuş gibi görünmese de, siparişler için yüz binlerce üretim hattı kurulması gerektiği düşünülürse, maliyetin oldukça yüksek olacağını söylemek mümkün.

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Bu nedenle birçok firmanın TSMC’nin 3nm üretim sürecinden vazgeçtiği ve 5nm sürecini kullanmak istedikleri iddia edilmişti. Ayrıca TSMC’nin 3nm üretim sürecinde aldığı verimin (kullanılabilir işlemcilerin, üretilen işlemcilere oranı) %70 olduğu iddia edilmiş ve bunun TSMC tarihinin en düşük verimlerinden biri olduğu belirtilmişti.

Genelde TSMC’den daha uygun fiyata çip üretimi yapan Samsung ise aksi gibi 3nm üretim sürecini mükemmele yakın hale getirdiğini ve verimin oldukça yüksek olduğunu açıklamıştı. TSMC’nin en büyük kozu olan verimin düşmesi nedeniyle; firma NVIDIA, AMD ve Qualcomm gibi üreticileri kendi tarafına çekmek için fiyat indirimine gidecek.

Henüz indirimin tutarı bilinmiyor. Ancak gelen bilgiler TSMC’nin Samsung ile yarışabilecek bir fiyat sunması için ciddi bir indirime ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Samsung, bu yıl nihayet geride kaldığı çip üretimi yarışında TSMC’yi geçebilir ve dev markaların işlemci ihtiyacını karşılamada bu yılın favori seçimi olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TSMC 3nm üretim sürecinde indirime gidecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!