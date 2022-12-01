Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Arizona’daki 12 milyar dolarlık yeni tesisi 2024 yılında açıldığında 4 nanometrelik çipler sunmaya odaklanacak. Bloomberg‘in bugün bildirdiğine göre, bu şirketin daha önce kamuya açık olarak söylediklerinden bir değişiklik ve Apple Inc. gibi ABD’li müşterilerin şirketi bunu yapmaya zorlamasıyla ortaya çıktı.

Daha önce TSMC’nin Arizona’da gelişmiş 3 nm çipler üretmeyi planladığına dair göstergeler vardı. TSMC fabrikasının 2024 yılına kadar çok gelişmiş olmayacak olan 5 nanometre yarı iletkenler üretmesi gerekiyordu. Ayrıca Tayvanlı şirketin yakınlarda çok daha gelişmiş 3 nanometre çipler üretecek ikinci bir tesis kurmayı taahhüt edeceğini söylediler.

Ayrıca bkz: Oppo Find N2 Flip’in Sızan Videosu Tasarımı Ortaya Çıkardı



Konu özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, TSMC’nin yeni planını önümüzdeki Salı günü Başkan Joe Biden ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo Phoenix’te bir törene katıldığında açıklayacağını söyledi. Apple ve diğer büyük şirketler çiplerini üretmek için TSMC’ye güveniyor ve bu hamle ABD’den daha fazlasını alacakları anlamına geliyor. Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin Arizona’daki fabrikadan çip satın alacağı konusunda çalışanlarına güvence verdi.

Tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve Çin ile yaşanan ticari anlaşmazlıklar, ABD ve Avrupa’ya daha fazla üretim getirme hedeflerini teşvik etti. ABD’li kanun koyucular da bu yıl, ülkede çip üretmek isteyen şirketlere 50 milyar dolarlık teşvik sağlayan Çipler ve Bilim Yasası’nı yürürlüğe koydu. TSMC’nin milyarlarca dolar sübvansiyon kazanması bekleniyor.

Çin’in Tayvan’ı ilhak etme olasılığı, yarı iletken endüstrisinin bu bölgeye olan mevcut bağımlılığına ilişkin endişeleri de artırdı. Adadaki TSMC, cep telefonlarından elektrikli araçlara kadar her şeye güç sağlayan çiplerin dünyadaki lider tedarikçisi konumunda. Üretiminin büyük kısmı halen Tayvan’da gerçekleştiriliyor.

Görüşmeleri bilen kaynaklara göre Apple, AMD ve NVIDIA TSMC’yi Arizona’daki fabrikasında daha gelişmiş çipler üretmeye çağırdı. TSMC’nin müşterilerinin şirketten en yeni teknolojilerini ABD ve Tayvan’da aynı anda piyasaya sürmesini istedikleri söyleniyor. Bu, Biden yönetiminin dünyanın en gelişmiş çiplerini ABD topraklarında üretme hedefini karşılamaya yardımcı olacaktır.

Ancak TSMC bu yöntemi taahhüt etmedi ve şirket ve Tayvanlı yetkililer en son teknolojiyi Tayvan’da korumayı planladıklarını söylüyorlar. Bloomberg’in haberine göre TSMC sözcüsü de konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.