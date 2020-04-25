TSMC, 2 nm işlemciler üzerine çalışmalara başladı

İşlemcilerin sahip olduğu üretim teknolojisi, akıllı telefonların performansı ve enerji verimliliği konusunda önemli bir etki yaratıyor. TSMC ise günümüzde 7 nm düzeylerine kadar inen üretim teknolojisini 2 nm’ye indirmek adına çalışmalara başladığını duyurdu.

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TSMC, işlemci üretim teknolojisini 2 nm değerine kadar indirecek!

Moore Yasası’na göre, performansın artırılması için işlemcilerde yer alan transistör sayısının her yıl ikiye katlanması gerekiyor. Bu da işlemci üretim teknolojilerinin sürekli güncellenmesi anlamına geliyor. Güncel olarak 7 nm’ye kadar inen üretim teknolojisi, bu yıl piyasaya çıkan yeni işlemcilerde ise 5 nm değerine gelecek. Ancak TSMC’nin son açıklamasına göre, Moore Kanunu’nun yakın zamanda tarih olması bile gündeme gelebilir.

Hissedarlara yönelik düzenlenen yıllık raporlarda, 2 nm üretim teknolojisine yönelik AR-GE çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlandığı belirtildi. İşlemci boyutlarına göre transistör sayısını çok yüksek sayılara çıkaracak gelişme, akıllı telefonların performansını da önemli ölçüde artıracak. Perde arkasında sürdürülen bu çalışmaların ilk meyvelerini ise 2025 yılında vermesi bekleniyor. Yani TSMC’nin önünde hala kat etmesi gereken gereken uzun bir yol var diyebiliriz.

TSMC, bu sürpriz gelişmenin yanı sıra önümüzdeki yıllarda kullanacağı yol haritasını da yatırımcılarıyla paylaştı. Buna göre, bu yıl ilk olarak iPhone 12’de kullanılması beklenen 5 nm üretim teknolojisinin kullanıcılar ile buluşması planlanıyor. 2022’nin ikinci yarısında ise 3 nm işlemciler için hacimli üretim süreci başlayacak. Tayvan merkezli firma, böylece COVID-19 nedeniyle planlarını erteleyen en büyük rakibi Samsung’a da yetişmiş olacak.