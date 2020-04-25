Akıllı Telefonlar
HTC Desire 20 Pro Geekbench üzerinde görüntülendi!
HTC akıllı telefon pazarında yeniden etkisini hissettirmek istiyor. Gelen son bilgilere göre firma Desire 20 Pro isimli cihazı ile Geekbench üzerinde görüntülendi.
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Desire 20 Pro Geekbench sonuçları görüntülendi!
HTC akıllı telefon pazarına geri dönmeye hazırlanıyor. Uzun yıllardır eski günlerini arayan firma, görünüşe göre Desire 20 Pro ile tekrar hayranlarıyla buluşacak. Twitter‘da LlabTooFeR isimli bir geliştirici, HTC firmasının geri döndüğünü ve Desire 20 Pro isimli cihazı ile tekrardan rekabette yer alacağı bilgisini paylaştı. Aynı zamanda cihazın tasarımı hakkında da bilgiler verirken, Xiaomi Mi 10 ve OnePlus 8 arası bir dizaynın bizleri beklediği belirtildi. Geekbench sonuçlarının da gösterildiği paylaşım, bizlere cihazın bazı teknik özelliklerini görme fırsatı sundu. 6 GB RAM ile geleceği fark edilen cihazın, Android 10 yüklü olduğu ve iddialara göre Snapdragon 765 işlemcisini kullanacağı öğrenildi.
Ortaya çıkan teknik özellikler cihazın orta seviye bir telefon olacağı fikrini ele alsa da, HTC‘nin amiral gemisi rekabetine katılma ihtimali hala düşünülen bir olay. Eski günlerine dönmek için çalışmalarını sürdüren firma, bakalım yeni telefonu ile hayranlarını memnun edebilecek mi. 2019 yılında rekor bir değer kaybıyla karşı karşıya kalan firma, toparlanmak için elini çabuk tutacak gibi gözüküyor. Giriş seviye cihazı Wildfire R70‘i duyuran ve Hindistan‘da satışa çıkarmaya hazırlanan firma, umuyoruz ki akıllı telefon piyasasında iyi bir alternatif oluşturabilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Youth Edition OLED panel ile geliyor!
Xiaomi Mi 10 serisinin en yeni üyesi olan Mi 10 Youth Edition Samsung tarafından üretilen OLED panel ile birlikte geliyor.
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Xiaomi Mi 10 Youth Edition OLED panel ile geliyor!
Xiaomi’nin Mi 10 serisinin en yeni üyesi olacak Mi 10 Youth Edition üzerine bir süredir çalıştığını biliyoruz. Telefonun resmi tanıtımı 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek fakat şirket cihaz üzerindeki ilgiyi arttırmak için Mi 10’un bazı özelliklerini açıklamaya başladı. Çinli akıllı telefon üreticisi bugün erken saatlerde Weibo platformunda bazı tanıtım görüntüleri yayınladı. Bu görüntülerde telefonun Samsung yapımı super AMOLED panel ile geleceği görülüyor.
Ayrıca Xiaomi ekran konusunda elmas kalitesi sunmak için “elmas piksel düzenlemesi” olarak isimlendirebileceğimiz bir teknolojiyi kullanıyor. Telefon görselden de görebileceğiniz üzere 1.1 deltaE skoru ile birlikte geliyor. Bu değer iki rengin algılanmasındaki farklılıkları ölçer ve ekran kalitesini belirten bir sınıflandırma verir. Ekran ayrıca 0.7den daha düşük bir JNCD (Fark Edilebilir Renk Değişikliği) ile birlikte geliyor. Bu değer ise insan gözünün fark edebileceği minimum renk farkının ölçüsüdür. Samsung’a ait bir panel olduğundan telefon HDR10+ desteğine de sahip. Tüm bu özelliklere bakıldığında telefonun ekran konusunda kullanıcılara oldukça iyi bir deneyim sunmasını bekleyebiliriz.
Youth Edition’ın teknik özellileri
Mi 10 Youth Edition gücünü 5G destekli Snapdragon 765 yonga setinden alıyor. Kamera kurulumu olarak ise 48MP birincil sensör, 8MP ultra geniş lens, 5MP makro ve periskop lensli dörtlü bir kamera modülü tercih edilmiş. Periskop mercek 50x’e kadar dijital yakınlaştırma ve OIS sunacak. Telefon batarya tarafında ise 4.160mAh pil ve 22.5W hızlı şarj desteğine sahip.
Akıllı Telefonlar
LG Velvet, özellikleriyle birlikte sızdırıldı!
LG‘nin bir süredir üzerinde çalıştığı heyecan verici bir tasarıma sahip olan LG Velvet, çıkış tarihi ve teknik özellikleriyle birlikte sızdırıldı. LG Velvet‘in çıkış tarihi ortaya çıkan bilgilere göre 7 Mayıs tarihinde olacak. LG, bu sene G serisi amiral gemisi yerine orta-üst segment arasına bir telefon çıkaracak.
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LG Velvet hangi tasarımsal ve teknik özelliklerle gelecek?
Sızıntılara göre cihazın ekranı haricinde her teknik özelliği ortaya çıktı. LG Velvet, Snapdragon 765 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın arka tarafında OIS destekli 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 5 MP değerinde derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Cihazın ana kamerasının Samsung ISOCELL Bright GM2 olacağı söyleniyor. Öte yandan ön tarafta su damlası çentiğinde bulunan 16 MP çözünürlüklü bir selfie kamera da cihazda mevcut. Ayrıca ekranda bir parmak izi okuyucusu da bulunmakta.
LG Velvet, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Bu depolama alanını ise microSD kart ile genişletebilmek mümkün. Cihazda stereo hoparlör bulunuyor. Ayrıca telefonun su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası olan IP68 sertifikası da bulunacak. Cihaz, 167.1 x 74 x 7.85 mm ölçülerinde ve 180 gram ağırlığında olacak. Pil tarafında ise cihazın 4.300 mAh değerinde pili bulunacak ve bu pil hızlı şarjın yanı sıra kablosuz şarjı da destekleyecek. Cihazın şafak beyazı, şafak yeşili, şafak grisi ve gün batımı olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunacak.
LG Velvet, fiyat tarafında ise 899.800 KRW(730$/675€) fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Telefonun mayıs ayının ortalarında mağazalarda olacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus bazı ülkelerde iş gücü azaltımına gidiyor!
OnePlus firması Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya‘da iş gücü azaltmaya karar verdi. Firmanın bu kararının ardında Corona virüs olmadığı söyleniyor.
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OnePlus üç ülkede küçülmeye gidiyor!
OnePlus firması yeni cihazlarını çıkardığı günler de hareketlilik yaşamaya devam ediyor. Firma Avrupa‘nın üç büyük ülkesinde çalışan sayısını azaltma kararı aldığı öğrenildi. Yeniden yapılanma adı altında değişikliğe giden firma, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya‘da çalışan sayısını azaltmaya başladı. Üç bölge de yaklaşık %80 oranında küçülmeden söz edilirken, firma bu gelişmenin Corona virüs ile alakası olmadığını belirtti. Daha önceden İspanya ve İtalya için benzer adımlar gerçekleştiren firma, Avrupa pazarına güvendiklerini ancak stratejik kararlar neticesinde bu yola başvurduklarını aktardı. Küçülme yaşanan üç bölgede çalışan bazı kişiler, Helsinki ofise yönlendirildiler. Bu da firmanın yeniden yapılanma kapsamında Avrupa merkezini değiştirebileceği ihtimalini gözler önüne serdi.
Danimarka, Belçika, Hollanda ve Finlandiya ofislerinin bu yapılanmadan etkilenmediği belirtilirken, değişiklik yaşanan üç bölgede bazı ofislerin üç çalışan ile kaldığı öğrenildi. Avrupa pazarından geri adım atmadıklarını yineleyen firma, yine yakın zamanda Avrupa genelinde işe alım yaptıklarını belirtti. Bakalım bu küçülme kararının arkasında gerçekten yeniden yapılanma mı var. Acaba OnePlus bu gelişmelerin ardından Avrupa merkez ofisini gerçekten Helsinki‘ye taşıyacak mı bekleyip göreceğiz. Ayrıca bu gelişmeler firmanın olası bir Türkiye yatırımını etkiler mi merak konusu.