TSIOQUE İnceleme

2013 yılında üç kişinin bir araya gelmesiyle kurulan Polonya merkezli Ohnoo Studio‘nun ilk çalışmaları Android ve iOS kullanıcılarına yönelik “Snot & Fluff”, “Fox Tales” ve “Amelia and Terror of the Night” adlı etkileşimli hikaye kitapları olmuştu. 2015 başında Tormentum – Dark Sorrow adlı oyunla Steam ortamına giren ve oyun da sunmaya başlayan ekip, Point & Click tarzını tercih etmiş ve kara mizah ağırlıklı bir macera oyunuyla şansını denemişti. 2015 yazında TSIOQUE adlı yeni oyunları için Kickstarter ortamına başvuran ekip, 1225 destekçiden 39156 dolar toplayarak hedeflediği 35 bin doları aşıp yeni projeyi başlatmıştı.

Kampanya sırasında 10 dolar ve altına oyunun Steam sürümünü ve DRM-Free versiyonunu elde etme imkanı veriliyordu. O aşamada hedeflenen bitiş tarihi Ekim 2016 idi ama bazı gecikmelerden sonra 7 Kasım 2018 tarihinde PC ve Mac uyumlu olarak Steam ortamında dağıtıma girebildi. Bu oyuna özel olarak, Luck Day Forever gibi ödüllü animasyonlara imza atan Alek Wasilewski’nin Smile adlı oluşumuyla işbirliğine gidildiği fark ediliyor. İlk oyunlarında olduğu gibi kara mizah odaklı macera türü devam ettirilirken point & click anlayışı sürüyor. Oyunun bu derece uzun zamanda geliştirilmesinin sebebi tüm karelerin animasyonlarda olduğu gibi kare kare elle çizilmiş olması.

Oyuna adını veren Tsioque adlı savaşçı prensesin, hapis edildiği kötü büyücüye ait kaleden kaçabilmek için elinden geleni yapmak zorunda. Onu farklı kılansa, her gittiği yere bulaştırdığı yıkım ve kaos oluşturma güçleri! Kaçış macerası sırasında büyülü güçler etkisindeki kalenin gizemli geçmişini de ortaya çıkarmayı başarıyor. Müzikleriniyse DEUS EX: MANKIND DIVIDED’dan tanıdığımız Edward Harrison hazırlamış durumda. Steam ortamında 23 TL’den sunulan ve Türkçe dil desteği henüz olmayan oyunun sistem gereksinimleri epey düşük. Satın almadan önce demo sürümünü indirip test etmeniz mümkün. Yaklaşık üç saatte biten oyun için uzun denemez.

Bulmacalar ve çeşitli esprilere de yer veren oyunun çizgi film havasında grafikler içerdiğini ve seslendirmenin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Animasyonların özenli biçimde hazırlandığı gözlerden kaçmıyor ve akıcılık hissediliyor. Yanlış seçimler sonrasında ölmeniz mümkün olsa da oyuncaki başarılı kaydetme özelliğiyle son noktadan devam edip tekrar yapabiliyorsunuz. Bazı bulmacaları çözebilmeniz için belirli nesneleri önceden toplamış olmanız gerekiyor. Aksi takdirde takılıp kalabiliyorsunuz. Bu noktada yardımcı olacak ipucu sistemi görmek isterdik. Anlatım şekliyle daha çok genç yaştaki oyuncuların ilgisini çekebilir.