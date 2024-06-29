Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), dün akşam saat 21.00’de CNN kanalındaki Trump-Biden başkanlık seçimi öncesi ilk canlı yayın tartışması sırasında dikkat çekici bir tanıtım kampanyası başlattı.

İçindekiler Trump Biden tartışmasına Türkiye damga vurdu

Trump Biden tartışmasına Türkiye damga vurdu

İstanbul’a odaklanan reklam spotları, Trump Biden tartışmasının öncesinde, arasında ve sonrasında olmak üzere üç farklı zaman diliminde gösterildi. “Go Türkiye” sloganıyla yayınlanan ilk reklam, Türkiye’nin benzersiz doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini vurguladı. Bu reklamlar, ABD’deki izleyicilere ek olarak CNN International üzerinden 200’den fazla ülkede de yayınlandı, böylece Türkiye’nin tanıtımı küresel düzeyde geniş bir kitleye ulaştı.

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ABD başkanlık seçimlerinin yoğun ilgi gören atmosferinde yapılan bu kapsamlı tanıtım kampanyasıyla, Türkiye’nin turistik cazibesi milyonlarca izleyiciye etkili bir şekilde sunuldu. Kampanyanın yıl sonuna kadar devam edeceği planlanmakta olup, İstanbul dışındaki diğer önemli turizm destinasyonlarının da tanıtılması ve dijital platformlarda gösterimlerinin devam etmesi bekleniyor.