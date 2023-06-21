Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) iştiraklerinden biri olan Trugo, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. Trugo, 150 kW ve üzeri ultra hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip işletmeci olduğunu duyurdu.

Trugo’nun Genel Müdürü, yaptığı açıklamada, “Elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Haziran ayı sonuna kadar Türkiye’nin 81 ilinde de hizmet vermeyi planlıyoruz.” dedi.

150 kW ve üzeri ultra hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip işletmeci unvanını elde ettik. Haziran ayı sonunda ise 81 ildeki şarj cihazı kurulumlarımızı tamamlayarak tüm Türkiye’de hizmet vereceğiz. Şimdiye kadar; 📍… pic.twitter.com/f4VWtGLWsY — Trugo (@TrugoCharging) June 21, 2023

Trugo’nun hedefi, 2023 yılı sonuna kadar Türkiye’de 1000’e yakın hızlı şarj istasyonu kurmak. Bu hedef doğrultusunda, şirket bugüne kadar Türkiye’nin birçok ilinde hızlı şarj istasyonları kurdu ve bu istasyonların sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Trugo mobil uygulamasını 27 bini aşkın kişi indirdi

Elektrikli araç kullanıcıları, Türkiye genelinde kurulan şarj ağını Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor. App Store ve Google Play üzerinden 30 Mart’ta kullanıcıların hizmetine sunulan mobil uygulamayı 27 binden fazla kişi indirirken, toplam şarj seansı sayısı da kısa sürede 2100’e ulaştı.

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Kullanıcılar, Trugo mobil uygulaması ile kendilerine en uygun istasyonu bulabiliyor, şarj sürecini takip edebiliyor, şarjın tamamlandığını görebiliyor, geçmiş şarj uygulamalarına erişebiliyor ve şarj ödemesini yapabiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda yakınlarındaki Trugo istasyonunu ararken, eczane, kafe, oyun parkı, AVM, restoran gibi ihtiyaçlarına göre de arama yapabiliyor. Kullanıcılar, anlık boş olan/müsait olan şarj istasyonlarını da görebiliyor.

Trugo ağına katılmak isteyenler başvuru yapabiliyor

Ayrıca Trugo şarj ağına katılmak isteyen işletmeler, Trugo’nun web sitesi üzerinden “İş Ortaklığı Başvurusu” bölümüne tıklayarak, taleplerini iletebiliyor. Trugo bu talepleri değerlendirerek, şarj cihazı kurulumlarını ihtiyaç doğrultusunda şekillendirmeyi sürdürüyor.

Şarj deneyimi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşan kullanıcılar ise 7/24 hizmet veren Trugo User Care/ Kullanıcı İlgi Merkezi’nden destek alıyor. Merkezde görev yapan danışman seviyesindeki uzmanlar, kullanıcıların her türlü soru, bilgi, destek ve yardım talebinde çözüm noktası oluyor.