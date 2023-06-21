Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan anormal ve aşırı fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine karşı “sıkı tedbirler” aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, motorlu kara taşıtı satışlarında yetkili bayi, oto galeri ve bireysel satıcılar düzleminde fahiş fiyat artışlarına yol açan uygulamalar ile ‘6 ay 6 bin kilometre’ kuralına aykırı davrananlara yönelik denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı bu kapsamda bugüne kadar yetkili bayi ve satıcılara toplam 75 milyon 171 bin 360 lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık ayrıca 4 yetkili bayinin de ikinci el motorlu taşıt ticareti yetki belgesini iptal etti.

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Bakanlık, otomotiv sektöründe yaşanan sorunların çözümüne yönelik yetkili kuruluşlarla 19 Haziran’da yapılan toplantıda alınan kararları duyurdu. Buna göre, motorlu taşıt alım satımında düzenli işleyişi sağlamak amacıyla getirilen ve fayda sağladığı değerlendirilen ‘6 ay 6 bin kilometre’ kısıtlamasının uygulanma süresi 1 Ocak 2024’e kadar 6 ay uzatıldı.

İçindekiler Bireysel satışlar düzenli denetlenecek

Bireysel satışlar düzenli denetlenecek

Açıklamada, bireysel satışların ticari faaliyet olarak değerlendirildiği belirtilerek, “Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlar ‘6 ay-6 bin kilometre’ kısıtlama düzenlemesi kapsamında, düzenli olarak denetlenecek, mevzuata aykırılık halinde bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

İnternet ortamında verilen ikinci el taşıt ilanlarındaki fahiş fiyatların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin devam edeceği kaydedilen açıklamada, “Ticaret Bakanlığımızca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da motorlu kara taşıtı satışlarında yetkili bayi, oto galeri ve bireysel satıcılar düzleminde fahiş fiyat oluşumuna yol açan uygulamalar ile ‘6 ay 6 bin kilometre’ kısıtlamasına ilişkin yoğun denetimlerimize devam edilecektir” denildi.