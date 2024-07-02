TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır EURO 2024 sorusu çok sık soruluyor. TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır sorusu futbol severlerin gündeminde. Bugün oynanacak Türkiye – Avusturya karşılaşması öncesi bunu merak ediyor olabilirsiniz. TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır EURO 2024 sorusunun cevabını verdik.

TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır EURO 2024, TRT 1 frekans ayarlama adımları

EURO 2024 maçları ülkemizde TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. Ancak UEFA kuralları gereği, frekansları ülke sınırlarını aşan kanallara şifreleme uygulanıyor. Maçları şifresiz izlemek için yapılması gereken TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır EURO 2024 sorusunun cevabı burada. TRT frekans ayarlama nasıl yapılır?

TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır EURO 2024 diye soranların uydu alıcısını açtıktan sonra, cihazdan cihaza değişen şekilde kurulum veya ayarlar menüsüne girmek gerekiyor. EURO 2024 TRT frekans ayarı televizyonun uydu alıcısının ayarlar veya kurulum menüsü üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kurulum menüsüne giriş yapan izleyiciler, tek kanal arama menüsüne giriş yaparak uydu alanına “Türksat 42° E” ve “Türksat Ankara Paket” seçeneklerini seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getiriyor. Bu sayede tarama yapılıyor ve kanallar listenize eklenmiş oluyor.

İkinci bir yöntem olarak TRT frekans güncellemesi manuel olarak kumanda üzerinden gerçekleştirilebilir. Televizyondan ayarlar bölümüne giriş yapılır ve ardından menüden “TP Ekle” seçeneği işaretlenerek ayarlar veya kanala ayarları bölümünden “TP Ekle” seçeneği seçilerek mavi tuşa basılır ve TP ekleme ekranına geçilir. Sonrasında frekans bölümünden frekans bilgilerini güncelleyebilirsiniz.

TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır EURO 2024 diye soranlar için adım adım yapmanız gerekenler şu şekilde:

Ayarlar ya da Kurulum menüsüne girin.

Tek kanal arama menüsüne girin.

Uydu alanında Türksat “Türksat 42° E” ve “Türksat Ankara Paket” seçin.

Şebekede ara kısmını açık konuma getirin

EURO 2024 maçları için TRT 1 uydu frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Türksat 4A Frekans: 11794

11794 Polarizasyon: V (Dikey)

V (Dikey) Sembol Oranı: 30000

30000 FEC: ¾

TRT frekans ayarlama işlemini tamamladıktan sonra, tüm maçları şifresiz bir şekilde izleyebilir ve takımımıza destek olabilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Frekans ayarını yapabildiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirteblirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!