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Trendyol, Sürat Kargo’yu satın alabilir!
Popüler e-ticaret platformlarından Trendyol, Sürat Kargo‘yu satın alacağı iddia edildi. Şirket, bir süredir TMSF‘ye ait olan Sürat Kargo’yu satın almayı planlıyor.
Şirketin ‘Efsane Cuma’ indirimlerinde sipariş verilen kargoların alıcılara geç ulaştırılması, bardağı taşıran son damla oldu. Ortaya atılan yeni iddialara göre e-ticaret şirketi Trendyol, Sürat Kargo’yu bünyesine dahil etmek için görüşmeler yapıyor.
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İnternet alışveriş sektörünün büyümesiyle birlikte her gün milyonlarca ürün e-ticaret siteleri üzerinden satın alınıyor. Söz konusu ürünler kargo şirketleri aracılığıyla alıcılarına ulaştırılıyor. Ancak indirim ve kampanya gibi dönemlerde kargo şirketlerinde yaşanan aksaklıklar, satıcı ile alıcı arasındaki ilişkileri zedeleyebiliyor.
Son olarak ‘Efsane Cuma’ kampanyasında meydana gelen problemler Trendyol ve müşterilerini birbirine düşürdü. Tüketicilerin büyük paralar harcamasının yanı sıra kargo şirketlerinde olağanüstü bir yoğunluğa neden oldu. Bu yoğunluk o denli büyüktü ki pek çok vatandaş, siparişlerine hala ulaşabilmiş durumda değiller. Öte yandan birçok kargo firması bu kampanya döneminde Trendyol’u sınırlayarak belirli sayıda kargo adedi kabul etmişti. Şu an için ortaya çıkan haberin tüm detayların iddiadan ibaret olduğunu ve her iki taraftan da bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor.
E-ticaret sektörünün gelişmesiyle birlikte şirket de satışını artırdı. Milyonlarca sipariş alan Trendyol, bir dönemdir kendi araçlarıyla da kargo dağıtımı yapıyor. Edinilen bilgilere göre Trendyol’un, dağıtımını üstlenen çalışanlara kargo başı 3 lira ödediği iddia edildi. Diğer taraftan siparişlere yetişemeyen dev şirketin Türkiye genelinde 1000’e yakın şubesi bulunan Sürat Kargo‘yu satın alacağı konuşuluyor. Böylelikle problem yaşadığı kargo şirketleriyle çalışmayı bırakacak.
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Dünyada kişi başına en fazla güvenlik kamerası Çin’de!
Güvenlik kamerası, hayatımızda önemli bir yere sahip ve önemi giderek artıyor. İngiliz teknoloji şirketi Comparitech‘in analizine göre, dünyada kişi başına en fazla güvenlik kamerası, Çin’in güneybatısındaki yaklaşık 15 milyon nüfuslu Çongçing şehri olduğu belirlendi. Çongçing’de yaklaşık 2 milyon 580 bin güvenlik kamerası bulunuyor.
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Listede ilk 10 ağırlıklı olarak Çin kentlerinden oluşuyor
- Çongçing, Çin – 2.579.890 (Nüfus 15 milyon 354 bin. Bin kişiye 168,03 kamera)
- Şenzen, Çin – 1.929.600 kamera (Nüfus 12 milyon128 bin. Bin kişiye 159,09 kamera)
- Şanghay, Çin – 2.985.984 kamera (Nüfus 26 milyon 317 bin. Bin kişiye 113,46 kamera)
- Tiençin, Çin – 1.244.160 kamera (Nüfus 13 milyon 396. Bin kişiye 92,87 kamera)
- Jinan, Çin – 540.463 kamera (Nüfus 7 milyon 321 bin. Bin kişiye 73,82 kamera)
- Londra, İngiltere – 627.707 kamera (Nüfus 9 milyon 176 bin. Bin kişiye 68,40 kamera)
- Wuhan, Çin – 500 bin kamera (Nüfus 8 milyon 266 bin. Bin kişiye 60,49 kamera)
- Guangzhu, Çin – 684 bin kamera (Nüfus 12 milyon 967 bin. Bin kişiye 52,75 kamera)
- Pekin, Çin – 800 bin kamera (Nüfus 20 milyon 035 bin. Bin kişiye 39,93 kamera)
- Atlanta, (ABD) 7.800 kamera (Nüfus 501.178. Bin kişiye 15,56 kamera)
İlk 20’de bulunan kentler arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi ile Bağdat, Dubai, Moskova ve Berlin de bulunuyor. Şirketin 120 kenti kapsayan listesine göre, benzer bir nüfusa sahip İstanbul’da 107 bin güvenlik kamerası var. 25’inci sıradaki İstanbul’da her 1000 kişiye 7,15 kameranın düştüğü belirtiliyor.
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Çin’deki kameralarda yaygın olarak yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor. Kentin güvenlik kamerası sisteminde sokaklardaki insanların yüzü gerçek zamanlı olarak taranıyor ve yüzünden sanal haritası çıkarılıyor.
Bu görüntüler, polisin şüphelilerle ilgili veri tabanıyla karşılaştırılıyor. Yüzde 60 oranından daha yüksek bir eşleme sağlanması durumunda sistem polis birimlerine uyarı gönderiyor. Guardian’a göre, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı gelecek yıla kadar ülke genelinde 626 milyon kameranın kullanımda olacağını tahmin ediyor.
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Galaxy Buds 2020 özellikleri, detaylanmaya başladı!
Galaxy Buds serisi, dünya çapında en çok tercih edilen kulaklık serilerinin arasında bulunuyor. Samsung önümüzdeki yılda rağbet gören bu modeli devam ettirme kararı aldı.
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Fakat Samsung’un önümüzdeki yıl içerisinde bu model ailesini daha da çeşitlendirmeyi planlıyor. Orta çıkan sızıntılar spor tipi tam kablosuz kulaklığın iki ayrı versiyonun olacağını gösteriyor. Evan Blass’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda cihazın üst versiyonun Galaxy Buds+ olarak isimlendireceğini öne sürdü. Bu cihaz önceki nesile oranla büyük oranda değişiklikler içerecek.
Şu an çıkacak cihazlarla ilgili ortaya çok fazla detay paylaşılmadı. Fakat Galaxy Buds ve Buds+ ile ortak olan özellikler açıklandı. Buna göre iki cihazda da dahili 8GB hafıza kapasitesi bulunacak. Önceki nesilde toplamda 4GB depolama seçeneğinin bulunduğunu biliyoruz.
Kulaklık, tek başına içerisine müzik yüklenerek kullanılabiliyor. Yani spor faaliyetlerinde bulunurken telefonunuza ihtiyaç duymadan, cihaza yüklediğiniz müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Galaxy Buds+’ın beyaz, gümüş, siyah ve sarı olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.
Samsung, muhtemelen plus modelinde aktif gürültü engelleme teknolojisini kullanacaktır. Böylece bulunduğunuz ortama bağlı olarak etraftaki rahatsız edici sesleri engelleyebileceksiniz. Yeni Buds’ın önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen S11 modeliyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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Singapur Hava Yolları ilk İstanbul A350-900 uçuşunu gerçekleştirdi!
Singapur Hava Yolları yeni uçağı A350-900 ile ilk uçuşunu Singapur’dan İstanbul’a gerçekleştirdi. Bu uçuşla birlikte ilk kez Premium Economy sınıfı Türkiye’de kullanılmaya başlandı.
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Singapur Hava Yolları’nın Airbus A350-900 uçağında 42 Business Class, 24 Premium Economy ve 187 Economy Class olmak üzere toplam 253 koltuk bulunuyor. İleri teknolojisi ile KrisWorld yolcularına uçak içi eğlence hizmetini sunacak olan uçak, Wi-Fi hizmeti ile yolcularına uçuş sırasında hizmet verecek.
A350-900’ün Türkiye’den Singapur’a yapacağı ilk uçuşu için özel hazırlanan menüde yer alacak yemekler, Singapur Hava Yolları’nın Türkiye Facebook Sayfası’nı takip eden 100.000’den fazla kişinin oyları ile belirlendi. Business Class menüsünde Zeytinyağlı Yaprak Sarma, Adana Kebap ve Kadayıf yer alırken, Premium Economy ve Economy Class’ta uçan yolculara İmambayıldı, Adana Kebap ve Sütlaç gibi Türk Mutfağı’nın en sevilen lezzetleri sunuldu.
AirBus A350-900 özellikleri
Airbus A350-900, 67 metre uzunluğu ve 65 metre kanat açıklığı ile oldukça büyük bir boyuta sahip. Uzun menzilli uçuşlar için tercih edilen uçak, normal şartlarda 15.000 km menzile sahip. Lakin Singapur Hava Yolları bünyesinde bulunan özel A350‘nin çok daha fazla menzile sahip olduğu biliniyor. Uçakta kullanılan motor, Rolls-Royce tarafından üretilen Trent XWB modeli. Bu motor ile menzil uzatılabilirken, daha fazla yakıt tasarrufu yapılabiliyor.
İçerisinde bulunan, çöp presleme makinesi ile hosteslerin çöpleri poşette biriktirmesinin önüne geçerken, Business Class’ta bulunan eğlence sistemi ile uçuşlarınız hareket kazanıyor. Business Class’ta 1+2+1 şeklinde oturma düzeni bulunurken, Premium Economy ve Economy Class’ta 3+3+3 şeklinde oturma düzeni bulunuyor. 13.000 metre irtifaya çıkabilen uçak, 945 km/s son sürata çıkabiliyor. Uçuşlardaki sehir süratı ise 903 km/s olarak biliniyor. Dış kaplama ve önemli parçalarında kompozit malzeme kullanılan uçağın, %53’ü kompozit malzemeden oluşmaktadır.
Boeing 787 Dreamliner ile aynı sınıf olarak gösterilen Airbus A350-900, Dreamliner’dan daha tasarruflu bir uçak olduğu biliniyor. Ayrıca uçağın genel tanımı olarak, geniş gövdeli, uzun menzilli ve çift jet motorlu jet yolcu uçağı diyebiliriz.