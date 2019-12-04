Trendyol, Sürat Kargo’yu satın alabilir!

Popüler e-ticaret platformlarından Trendyol, Sürat Kargo‘yu satın alacağı iddia edildi. Şirket, bir süredir TMSF‘ye ait olan Sürat Kargo’yu satın almayı planlıyor.

Şirketin ‘Efsane Cuma’ indirimlerinde sipariş verilen kargoların alıcılara geç ulaştırılması, bardağı taşıran son damla oldu. Ortaya atılan yeni iddialara göre e-ticaret şirketi Trendyol, Sürat Kargo’yu bünyesine dahil etmek için görüşmeler yapıyor.

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İnternet alışveriş sektörünün büyümesiyle birlikte her gün milyonlarca ürün e-ticaret siteleri üzerinden satın alınıyor. Söz konusu ürünler kargo şirketleri aracılığıyla alıcılarına ulaştırılıyor. Ancak indirim ve kampanya gibi dönemlerde kargo şirketlerinde yaşanan aksaklıklar, satıcı ile alıcı arasındaki ilişkileri zedeleyebiliyor.

Son olarak ‘Efsane Cuma’ kampanyasında meydana gelen problemler Trendyol ve müşterilerini birbirine düşürdü. Tüketicilerin büyük paralar harcamasının yanı sıra kargo şirketlerinde olağanüstü bir yoğunluğa neden oldu. Bu yoğunluk o denli büyüktü ki pek çok vatandaş, siparişlerine hala ulaşabilmiş durumda değiller. Öte yandan birçok kargo firması bu kampanya döneminde Trendyol’u sınırlayarak belirli sayıda kargo adedi kabul etmişti. Şu an için ortaya çıkan haberin tüm detayların iddiadan ibaret olduğunu ve her iki taraftan da bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor.

E-ticaret sektörünün gelişmesiyle birlikte şirket de satışını artırdı. Milyonlarca sipariş alan Trendyol, bir dönemdir kendi araçlarıyla da kargo dağıtımı yapıyor. Edinilen bilgilere göre Trendyol’un, dağıtımını üstlenen çalışanlara kargo başı 3 lira ödediği iddia edildi. Diğer taraftan siparişlere yetişemeyen dev şirketin Türkiye genelinde 1000’e yakın şubesi bulunan Sürat Kargo‘yu satın alacağı konuşuluyor. Böylelikle problem yaşadığı kargo şirketleriyle çalışmayı bırakacak.