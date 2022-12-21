Dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden Trend Micro hem güvenlik hem de geliştirme ekiplerine büyük değer sağlayan yeni güvenlik dağıtım modeli Cloud Sentry’i kullanıma sundu. Yeni dağıtım modeli, rakiplerinden farklı olarak tehditleri dakikalar içinde tespit ediyor ve performansı etkilemeden ve müşteri ortamında herhangi bir veriye dokunmadan güvenlikle ilgili bulgular sunuyor.

Trend Micro Cloud Sentry hakkında ayrıntılı bilgi için: https://www.trendmicro.com/en_us/business/products/hybrid-cloud/cloud-sentry.html

Trend Micro’nun bulut iş yükü güvenliği alanındaki en büyük oyuncu olduğunu belirten IDC Bulut Güvenliği Araştırma Yöneticisi Philip Bues, “İş açısından kritik öneme sahip bulut altyapısı ve uygulamaları karmaşık hibrit bulut ortamlarına yayıldıkça güvenlik ekipleri bu gelişim hızına ayak uydurmakta zorlanıyor. İşletmeler yalnızca görünürlüğe değil, aynı zamanda tehditleri ele almak ve riskleri azaltmak için farklı yollara da ihtiyaç duyuyor. Trend Micro, Cloud Sentry ile bunu sağlıyor” dedi.

Yeni çözüm, güvenlik ekiplerinin genel bulut ortamlarındaki uygulama hızına uyum sağlamalarına olanak tanıyor. Geliştiriciler yeni ve güncellenmiş uygulama kaynaklarını hızla kullanıma sunuyor ve güvenlik kontrolleri tüm kaynaklar için etkili bir şekilde uygulanıyor.

Summit Carbon Solutions CIO’su ve CTO’su Jason Cradit, “Trend Micro ile olan iş birliğimiz tüm verilerimizi kendi hesap alanımızda tutarken yönetmemiz gereken sunucular olmadan verileri geniş ölçekte korumamızı sağlıyor. Bu güvenlik tarzına ek güvenlik kontrolleri ve kaynak türleri getirmek, coğrafik olarak farklı konumlarda olan yüzlerce ekibe sahip olan bir şirket olarak bizim için oyunun kurallarını değiştiriyor” dedi.

Yeni koruma modeliyle işletmeler, tek bir tıklamayla bulut iş yükü ortamlarında içerik açısından zengin öngörüler elde ederek güvenlik ekiplerinin daha kritik sorunlara odaklanmasını sağlıyor. Trend Micro Cloud Sentry, kaynakların nasıl dağıtıldığına veya güncellendiğine bakılmaksızın güvenlik ekiplerinin AWS hesabı başına tek bir dağıtımı yönetmesine olanak tanıyor.

Trend Micro Bulut Çözümleri İş Geliştirme Müdürü Burak İnce, “Bulut güvenliğinde oyunu değiştiren Cloud Sentry, müşterilerimizle bulut dönüşüm yolculukları boyunca bu kadar yakın çalışmanın bir yan ürünü olarak ortaya çıkan ve inovasyon gücümüzü gösteren çok önemli bir çözüm. İşletmeler yeni bulut teknolojilerini benimsedikçe görünürlük azalıyor ve zorluklar artıyor. Bizden kolaylık isteyen müşterilerimiz için üretimi etkilemeyen bir görünürlük çözümü geliştirdik” dedi.

Ayrıca güvenlik ekipleri, güvenlik önceliklerini belirlemek ve değişikliğe olan ihtiyaçları daha iyi açıklamak için risk yönetimi ve tehdit istihbaratı verilerini kullanarak geliştirici ekipleriyle daha sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

EC2 sunucularını, ECR imajları ve Lambda fonksiyonlarının korunmasını sağlayan bütünlük izleme ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlayan güvenlik kontrolleri özellikleriyle öne çıkan Trend Micro Cloud Sentry çözümü ön izleme müşterileri tarafından şu an kullanılabiliyor. Yakın gelecekte güvenlik açığı tarama, günlük denetimi ve ek depolama alanı gibi özelliklerin çözüme eklenmesi planlanıyor.