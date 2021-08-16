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TP Vision’a Dört EISA Ödülü Birden!
TP Vision, televizyon kategorisi ürünleriyle en prestijli EISA ödüllerini kazanmaya devam ediyor. Marka, bu sene de iki farklı OLED modeliyle bu ödüle layık görüldü. Buna ek olarak TP Vision, Fidelio’nun relansmanıyla beraber kulaklık ve soundbar kategorilerinde de iki adet EISA Ses Ödülü alarak toplam dört EISA ödülüne sahip oldu.
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2021-2022 EISA Ödülü Almaya Hak Kazanan TP Vision Ürünleri:
- 65 OLED +936 : En İyi Ev Sineması TV
- 55 OLED806 : (Best Buy) Satın Alınacak En İyi OLED TV
- Philips Fidelio B97 : En İyi Ev Sineması Soundbar
- Philips Fidelio L3 : En İyi Kablosuz Kulaklık Ödülünü kazandı
Philips OLED TV’ler, 5 yıldızlı ürün değerlendirmeleri ve grup testleriyle tüm Avrupa Medyası tarafından uzun süredir methediliyor. Ayrıca piyasaya sunulan TP Vision ürünlerindeki görüntü ve ses kalitesi, pazarın standartlarını belirliyor. Bugüne kadar TV kategorisinde birçok EISA Ödülü almaya hak kazanan marka, Fidelio markasının relansmanından yalnızca iki sene sonra sound ürünlerindeki başarısını da kanıtladı.
Dünya çapında tüketici teknolojisi gurularından oluşan ve 29 ülkeden 60 önde gelen teknoloji dergisinin katılımıyla gerçekleşen EISA (Expert Imaging & Sound Association), yaklaşık 40 yıldır sektördeki önde gelen ürünlerin oylamasını gerçekleştiriyor. Alanında uzman kişilerden oluşan jüri, her sene en çok tercih edilen, en yüksek performansı sunan ve en yenilikçi teknolojiye sahip ürünleri EISA Ödülleri’yle onurlandırıyor.
TP Vision CMO’su Martijn Smelt de konuyla ilgili düşüncelerini ‘’EISA jürisinin görüş ve değerlendirmeleri son derece saygıdeğer. OLED TV’lerimizin bir defa daha pazarın en iyisi olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Ekibimizin yoğun çabası sonucunda ortaya çıkan Philips Fidelio’nun da iki adet ses ödülü kazanmasıyla mutluluğumuz ikiye katlandı’’ sözleriyle dile getirdi.
Philips 65OLED+936 ve Philips 55OLED806
Philips 65OLED+936 modelinin En iyi Ev Sineması Televizyonu seçilmesiyle ilgili EISA jürisi de konuya ilişkin ‘’Örnek alınacak görüntü kalitesi ve etkileyici ses performansının Philips’in en iyi görüntü motoruyla birleşmesi sonucu oluşan bu televizyon, son model OLED panele sahip. En büyük özelliği ses performansı olan 65 inç’lik bu model; ses uzmanı Bowers & Wilkins tarafından tasarlanan entegre hoparlör sistemi, yükseltilmiş 3.2.1 sürücü dizisi sayesinde dinleyicisine nadir görülen ayrıntı ve netlikte ses deneyimi sunuyor. Bu deneyime Dolby Atmos da eklenince ürün eksiksiz bir ev sineması haline gelmiş’’ dedi.
Philips 55OLED806 modelinin Satın Alınacak En İyi OLED TV seçilmesiyle ilgili jüri ‘’4K HDR TV olan 55OLED806 modeli 4 taraflı Ambilight’ın yanında aydınlatma ve yanma engelleme teknolojisi de dahil olmak üzere yenilikçi birçok farklı teknolojiye sahip. Bu televizyon; HDR 10+, Dolby Vision, Android 10.0 plaformu ve geliştirimiş HDMI özellikleriyle oyun ve sinemaseverler için birebir.’’ yorumunda bulundu.
Fidelio B97 Soundbar ve Fidelio L3
Ödül alan Fidelio B97 Soundbar için jüri üyeleri ‘’ Ürün; derin ve etkileyici bas ve geniş bir ses sahnesi sunuyor. Bu özelliklerinin yanında kullanım kolaylığı da sunan Fidelio B97 kolayca diğer soundbarlara bağlanmasının yanında kendi pilini de şarj edebiliyor. HDMI, eARC, Chromecast ve DTS Play-Fi çıkışlarıyla bu soundbar dinleyicisine vazgeçilmez bir deneyim sunuyor‘’ dedi.
Philips Fidelio L3 Kulaklığı deneyimledikten sonra jüri üyeleri ‘’ Aktif gürültü önleyicili kulaklıklar; hibrit tasarıma sahip ve çift mikrofonlu. Kulaklıkta bulunan 40mm’lik sürücülerin frekans uzantısıysa şaşırtıcı ve güçlü bir bas kontrolü sağlıyor. Uzun saatler müzik keyfi yaşamak isteyenler için birebir olan kulaklık, kullanıcısını yormuyor ve uzun pil ömrü sunuyor. Kulağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz’’ yorumunda bulundu.
Ödül almaya hak kazanan 55” OLED806, Fidelio B97 Soundbar ve Fidelio L3 kulaklıklar raflardaki yerini aldı ve şu anda satışta. 65” OLED+936 model TV’yse Ekim ayında satışta olacak.
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HarmonyOS işletim sistemli HUAWEI WATCH 3 Pro Türkiye’de
HUAWEI, gelişmiş etkileşim, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen akıllı yaşam deneyimleri sunmak için, HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle gelen, HUAWEI WATCH 3 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu.
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HUAWEI giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan; sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve ultra uzun pil ömrünün yanı sıra, HUAWEI WATCH 3 Pro’da vücut ısısını sürekli olarak ölçen, hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. HUAWEI’nin yeni akıllı saati, kullanıcıların mekandan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.
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Akıllı saat tasarımında yenilikçi bir estetik anlayışı
HUAWEI WATCH 3 Pro, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor. HUAWEI WATCH 3 Pro’nun gövdesi; titanyum ve seramik kaplamadan oluşuyor. Cihazın 1,43 inç boyutlarındaki 3D cam kaplama amoled ekranı ise kavisli tasarımına ek olarak, 1000 nit parlaklığı, 326 PPI çözünürlüğü ve 60 Hz’lik yenileme hızıyla öne çıkıyor. HUAWEI WATCH 3 Pro, dokunsal 3D geri bildirim özelliğine sahip ilk akıllı saati olma özelliğine de sahip. Dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında geçiş yapabiliyor. HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D touch ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsüne de sahip.
HUAWEI WATCH 3 Pro, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan kayış yelpazesine de sahip. Teknoloji, oyun, hobiler ve popüler videolar da dahil olmak üzere, yenilikçi ve ilginç temalarla gelen saat kayışları; şeffaf, deri, paslanmaz çelik ve titanyum seçenekleriyle aksesuar olarak farklı tarzlar yaratmak için de ideal.
Bağımsız zekayla akıllı telefon kadar güçlü
HarmonyOS, Android ve IOS işletim sistemleriyle de uyumlu çalışan HUAWEI WATCH 3 Pro, bağımsız bağlantı desteğine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. Cihaz aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular basit bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebiliyor, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabiliyorlar. HUAWEI WATCH 3 Pro’ya kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery de önceden yüklenmiş olarak geliyor.
HUAWEI WATCH 3 Pro’nun uzun pil ömrüyle sağlığınız her an kontrol altında
Akıllı saatte, 100’den fazla egzersiz modu, vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısıyla aynı zamanda bir sağlık ve antrenman asistanı. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor. Cihaz ayrıca, 15’i profesyonel olmak üzere, 100’den fazla egzersiz modu ile geliyor. HUAWEI WATCH 3 Pro, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için kapsamlı bir koruma sağlıyor ve herhangi bir veri günlüğe kaydedilmeden önce kullanıcıların onayından geçiriyor. HTTPS şifrelemesi, aktarımdaki verileri güvence altına alarak kullanıcıların gönül rahatlığıyla sağlık ve antrenman özelliklerinin avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.
Çift kanallı GPS takibiyle konum ve rota doğruluğu sağlayan üründe, doğrudan saat yüzü üzerinden oyun, video ve bilgilendirme ekranları da görüntülenebiliyor. HarmonyOS 2.0 ile cihazlar arasında tutarlı bir etkileşim deneyimi sunan WATCH 3 Pro, bulut üzerinden çevrimiçi müzik akışı ve çalma listelerini senkronize etme özelliklerinin yanı sıra, telefon üzerinden açıldıktan sonra saat üzerinden Petal Maps yönergeleri de alınabiliyor.
10 dakikalık şarjla 20 saat kullanım sağlayan HUAWEI WATCH 3 Pro’nun uzun pil ömrü, akıllı modda 5, ultra uzun pil ömrü modunda ise 21 güne varan kullanım sağlıyor. Cihaz ayrıca kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerine de sahip.
HUAWEI WATCH 3 Pro, 5.699 TL fiyat etiketiyle HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Tüketiciler ayrıca HUAWEI Bülteni’ne abone olarak seçilmiş ürünlerde geçerli 3000 TL’ye kadar varan indirim kuponu kazanabiliyorlar.
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HyperX, “Free Guy” Dünya Prömiyerinin Resmi Kırmızı Halı Sponsoru Olacak
HP Inc.’in oyun çevre birimleri ekibi ve oyun ve e-sporda marka lideri olan HyperX, bugün saat 19.00’da New York’ta AMC Lincoln Square 13’te yapılacak “Free Guy”ın dünya prömiyeri için Resmi Kırmızı Halı Oyun Sponsoru olacağını duyurdu. Çılgıncasına eğlenceli ve gizli easter egglerle dolu filmde oyun meraklıları, bu yazın en çok beklenen macera komedi filmlerinden birinin keyfini çıkarırken aynı zamanda henüz piyasada sunulmamış sürpriz HyperX cihazı arayabilir.
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Free Guy Dünya Prömiyeri yaklaşıyor
20th Century Studios’un Free Guy’ında, banka memuru Guy, aslında bir açık dünya video oyununda arka plan karakteri olduğunu keşfeder. Sınırların olmadığı bir dünyada kendi hikayesinin kahramanı olmaya karar veren Guy, çok geç olmadan dünyasını kurtarmaya kararlıdır. İzleyicilerin yüksek bir beklentiyle yollarını gözlediği Free Guy, bu yılın çok konuşulacak yapımlarından da biri olacak gibi görünüyor.
Dijital oyunlar bu yıl birden fazla film temasında boy gösteriyor ve aksiyon “Free Guy” ile devam ediyor. Oyun ve eğlence endüstrileri kesişme noktalarında iş birliklerine devam ederken, HyperX de film endüstrisindeki çabalarını ve işbirliklerini genişletiyor. Oyundaki iyiliği ve içinizdeki kahramanı bulmayı anlatan bir hikayeye sahip olan Free Guy, HyperX’in tüm oyuncuları kapsama ve birbirine bağlama misyonuyla uyumlu bir film ve herkesi kendi içindeki kahramanı bulmaya teşvik ediyor.
Stratejik İş Birlikleri Başkanı Wendy Lecot, “Farklı endüstrilere entegre edilmiş olumlu yöndeki oyun referanslarını görünce mutlu oluyoruz” dedi. “Aksiyon, komedi ve duygusal anlarla dolu olan Free Guy, HyperX Hero Pokimane gibi en iyi oyuncu ve içerik üretici sahnelerini de içeren, gerçek yaşam hikayelerinin ve video oyunu kültürünün güzel bir birleşimi. Guy’ın macerasının bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz ve gelecekte daha fazla filmle iş birliği yapmak içinde sabırsızlanıyoruz.” dedi.
Film, Pokimane’e ek olarak “Free Guy”, Ninja, Lazarbeam ve Jacksepticeye gibi diğer popüler içerik oluşturucuların ve yayıncıların film içi görüntülerini de içeriyor. Filmdeki oyun gerçekliğini arttıran HyperX kulaklıklar, klavyeler, fareler ve mikrofonlar, oyun sahnelerinde ve filmdeki diğer eğlenceli anlarda görülebilir. HyperX ve filmi bir araya getiren tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz.
Free Guy, 13 Ağustos 2021’de Amerika Birleşik Devletleri’nde vizyona giriyor.
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TP Vision’a Dört EISA Ödülü Birden!
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