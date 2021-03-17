Genel
TP Vision Ekibi, Jumbo-Visma’yla Resmi Ortaklığını Duyurdu
TP Vision, Philips Spor Kulaklık serisinin antrenman süresince canlı olarak test edilmesi amacıyla bisiklet ve profesyonel hız pateni yarışması olan UCI Yol Dünya Şampiyonası’yla önümüzdeki yıllarda da devam edecek bir anlaşma imzaladı.
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Dünyanın önde gelen profesyonel bisiklet ve hız pateni takımlarından Team-Jumbo Visma, markanın spor serisi kulaklıklarının pazarda marka olma yolculuğunda destekliyor. Ayrıca Team Jumbo-Visma’nın 60 sporcusu, ortaklık kapsamında Philips’in spor kulaklıklarını antrenmanlarda deneyimleyerek ürün performansıyla ilgili canlı olarak geri bildirim verecek. Diğer yandan Philips Sound Marka elçisi olarak da konumlandırılan sporcular; verdikleri geri bildirimler sayesinde ürünlerin gelecekteki konsept, özellik ve performanslarına da katkıda bulunması umuluyor.
Aktif olarak spor yapanların neredeyse üçte ikisinin antrenman süresince kulaklık kullanmasıyla true wireless spor kulaklıkların popülaritesi her geçen gün artıyor. Ayrıca halihazırda pazarda önemli yere sahip olan Philips Audio; son olarak uyum, rahatlık, dayanıklılık, ses performansı, güvenlik ve hijyen özellikleri sunan serisini tanıttı. Philips Spor Serisi Kulaklıkların ilk serisinin amiral gemisi ürünü olan A7306 True Wireless kulaklıklar; Team-Jumbo Visma’ya uyum ve konforun yanında pasif gürültü önleme, ses kalitesi, ekstra uzun pil ömrü garantisi sunarak uzun süreli antrenmanlarda bile yüksek performans sunuyor.
TP Vision Ekibi, Jumbo-Visma’yla Ortaklığı Resmileşti
TP Vision’ın Avrupa CMO’su Martijn Smelt ortaklıkla ilgili heyecanını ‘’Philips Spor Kulaklıkları ve Team-Jumbo Visma arasında inanılmaz bir sinerji var. Ortaklığımız kapsamında biz marka olarak sporcuların antrenmanlarını daha konforlu ve keyifli hale getirerek antrenmanlarına odaklanmalarına yardımcı olurken, sporcularımız da kulaklıklarımızın gelişiminde aktif rol oynuyor. Müşterilerimiz; Philips spor kulaklıklarının, sektördeki en iyi takım ve sporculardan antrenmanları süresince alınan geri bildirimler doğrultusunda sürekli gelişim halinde olduğundan emin olabilirler.‘’ sözleriyle aktardı. Aynı zamanda Team Jumbo Visma’nın CEO’su Richard Plugge da ortaklıkla ilgili ‘’ TP Vision’ın resmi ortağı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ürünlerin inovasyon sürecinin ve sürekli gelişiminin bir parçası olmak çok güzel. Bu ortaklığın ideal spor kulaklığın gelişimine büyük katkı sağlayacağından hiç şüphem yok, kesinlikle katkıda bulunacak’’ dedi.
Genel
MediaMarkt Bahar Temizliği Kampanyası
MediaMarkt baharın gelişini fırsatlarla kutluyor. Akıllı telefonlardan, notebooklara, şarjlı dik süpürgelerden robot süpürgelere, buhar kazanlı ütülerden düzleştiricilere onlarca üründe olan fırsatlar; 17-22 Mart tarihlerinde MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’ de teknoloji severleri bekliyor.
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Birçok kişin Mart ayını düşündüğünde aklına ilk gelen şey; bahar havası, bahar havası denildiğinde ise bahar temizliği geliyor. Bahar temizliği için de gerekli olan yardımcı araçlar ve gereçler genelde bu ayda daha çok tercih ediliyor. Biz de sizler için evinizde temizlik yaparken ihtiyacınız olan ürünleri listeledik.
Bahar Temizliği Kampanyasında seçtiklerimiz:
PHILIPS XC7043/01 Şarjlı Dik Süpürge
360° emiş başlığıyla ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla kir topluyor. Mobilyalar ve duvarların diplerinde kir bırakmıyor. Hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde temizlemenize yardımcı olur. 25.2 V pili ile en fazla 65 saatlik bir kullanım süresi mevcut. Siz de bu ürünün detaylarına bakmak ve MediaMarkt aracılığıyla 2399 TL’ye satın almak isterseniz buradan bakabilirsiniz.
ROWENTA XTrem Power Cyclonic Animal Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi
Bu modelde çekim gücünü kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca daha az enerji kullanarak daha fazla toz çekebilmek için yeni EffiTech Motor sisteminin son teknolojisi ultra enerji verimliliği sağlıyor. Geniş evlerde yaşayan ve geniş alanları temizleyen insanlara çok uygun XL kapasitesi ile daha uzun süre kullanım ve daha az toz boşaltma ihtiyacı duyuyor. Siz de bu ürünün detaylarına bakmak ve MediaMarkt aracılığıyla 1199 TL’ye satın almak isterseniz buradan bakabilirsiniz.
PHILIPS GC2991/30 PowerLife Buharlı Ütü
Çizilmeye karşı dayanıklı SteamGlide tabanı, sürekli yüksek buhar çıkışı mevcut. Diğer yandan da Calc-Clean özelliği ile bu ütü, uzun kullanım ömrü ve yüksek performans vadediyor. Aynı zamanda kireç temizleme sürgüsü, buhar performansı, damlama önleyici özelliği, ütülerken giysilerinizde leke oluşmasını engelliyor. Ayrıca 145 g’a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları gideriyor. Siz de bu ürünün detaylarına bakmak ve MediaMarkt aracılığıyla 269TL’ye satın almak isterseniz buradan bakabilirsiniz.
Genel kampanya sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3050 Ti sızıntısı ortaya çıktı
Nvidia firmasının yakın zamanda GeForce RTX 3050 Ti ekran kartını duyuracağıyla ilgili yeni kanıtlar gelmeye devam ediyor. Bu seferki sızıntılar ise kartın Intel Core i7-11800H’lı bir Samsung 760XDA laptopta teste alındığını gösteriyor.
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Sızıntılarıyla bilinen TUM_APISAK tarafından keşfedilen Geekbench testi, henüz resmi olarak açıklanmayan ekran kartını içeriyor. Aynı zamanda bu test kullanıcılara cihazın sunabileceği özellikler hakkında da ipuçları sağlıyor.
Önceki sızıntılar Nvidia RTX 3050 Ti kartının 4GB GDDR6 VRAM hafızaya sahip olacağını söylüyorlardı. Yeni gelen bilgiler de kartın 2560 CUDA çekirdeği barındırdığı bilgisini vererek bu sızıntıları doğruluyor. RTX 3050 ve 3050 Ti kartlarıyla ilgili paylaştığımız gibi son zamanlarda başka bilgiler de gelmeye devam ediyor. Bununla beraber bunun bir laptop testi olduğunu düşünürsek; kartın masaüstü versiyonunun aynı özellikleri taşıyıp taşımayacağı hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.
Tabii ki her sızıntı için dikkatli olmanın ve resmi açıklamayı beklemenin gerekli olduğunun altını çizelim. Ancak bilgilerin doğru olması durumunda; yakın zamanda 3000 serisi laptop kartlarına bir yenisinin daha katılması muhtemel gözüküyor. Bu durumun da GTX 1660 kartının domine ettiği bütçe dostu laptoplara bir çeşitlilik getirmesi olası. Özellikle de kartın ışın takibi özelliğini destekleme ihtimali bu çeşitliliği daha da önemli kılıyor gibi. Ki böyle bir durumda 3050 Ti, 60 serisi altı ışın takibi destekli ilk kart olacak.
Bu çıkışın genel anlamda görülen ekran kartı stok azlığını çözme ihtimali yine de oldukça düşük. Dolayısıyla böyle bir durumda neden sürekli yeni kartların üretildiği sorusu da cevaba açık halde bekliyor.
Genel
Apple, Rusya’ya uygulamaları tanıtması için iPhone’da yer verdi
Apple, Rusya’ya en sevdiği uygulamaları, vatandaşlarına tanıtması için iPhone’da bir yer verdi. Rusya’daki iPhone kullanıcıları, iPhone’u kurarken yeni bir ekran görecekler.
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Apple, Rus’yadaki kullanıcılar yeni bir ekran sunuyor!
Kullanıcılar, kurulum yaparken gelecek yeni ekranı 1 Nisan‘dan itibaren görebilecekler. Bu ekran, Rus yasalarına uygun olarak, Rus hükumeti tarafından resmi olarak onaylanan uygulamaları, otomatik olarak yüklemelerine izin verecek. Rusya’da satılan akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi akıllı cihazlara, 1 Nisan’a kadar belirlenen belirli uygulamaların yüklenmiş olarak gelmesi gerekiyor. Belirli yasa, başlangıçta Temmuz 2020‘de yürürlüğe girecekti. Ancak bu tarih, 1 Nisan 2021 olarak değişti. Bununla birlikte yasa, kullanıcıların bu uygulamaları istemezlerse indirmek zorunda olmadığını da söylüyor.
Rus yasalarına uygun olan bu uygulamaların hangi uygulamalar olacağı henüz belli değil. Hükumet bazı uygulamaların sorun yaratabileceğinin farkında. Aynı zamanda bu listeyi genişletebilmeyi de planlıyor. Bir Rus yetkili verdiği demeçte “Bakanlık, zorunlu kurulum öncesi listesinde yer alan popüler uygulamaların baskın konumlar aldığını görmekle hiç ilgilenmiyor. Piyasada alternatifler ortaya çıkarsa, kullanıcılar için ilginç olur.” dedi
Apple’ın iPhone’un kurulum süreci üzerinde tarihsel olarak sıkı bir kontrole sahip. Bu yalnızca bir pazarda olsa bile artık değişiyor. Şirket, daha önce yerel yasaların yanında kalmak için değişiklikler yapmıştı. Haritalar ve iCloud verilerini Çin’deki devlet tarafından işletilen sunucularda depolamak gibi değişiklikler yapmıştı. Bu da kullanıcının iPhone’u kurarken göreceği ekranı etkiliyor.
Apple, yavaş yavaş kullanıcıların iOS 14‘teki bazı varsayılan uygulamaları değiştirebilme özelliğiyle, iOS’un kutudan çıktığı gibi çalışma şeklini değiştirmesine izin veriyor. Ancak Rus hükumeti için daha küçük bir kontrol alanı sağlıyor. Şirket, antitröst konusunda AB ve ABD’den gelen yasal zorunluluklarla beraber rakiplerine eşit alan verirse hakları biraz daha değişecek. Aynı zamanda Apple, telefonlarını satmaya devam etmek istiyorsa biraz daha fazla kontrol vermek durumunda. Kurulum sırasında muhtemelen kullanıcılara Spotify’ı yüklemek isteyip istemediklerini sormak zorunda kalmayacaklar.
Rus hükumetinin hangi uygulamaları seçeceği henüz belli değil. Bununla birlikte bu uygulamaların içinde nelerin yer alacağı ise merak konusu. Hükumetin nasıl bir yol izleyeceği ise kullanıcılar tarafından bilinmiyor.
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Yazan: levent_orgun, 4 gün önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 1 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 4 hafta önce
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