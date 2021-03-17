TP Vision Ekibi, Jumbo-Visma’yla Resmi Ortaklığını Duyurdu

TP Vision, Philips Spor Kulaklık serisinin antrenman süresince canlı olarak test edilmesi amacıyla bisiklet ve profesyonel hız pateni yarışması olan UCI Yol Dünya Şampiyonası’yla önümüzdeki yıllarda da devam edecek bir anlaşma imzaladı.

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Dünyanın önde gelen profesyonel bisiklet ve hız pateni takımlarından Team-Jumbo Visma, markanın spor serisi kulaklıklarının pazarda marka olma yolculuğunda destekliyor. Ayrıca Team Jumbo-Visma’nın 60 sporcusu, ortaklık kapsamında Philips’in spor kulaklıklarını antrenmanlarda deneyimleyerek ürün performansıyla ilgili canlı olarak geri bildirim verecek. Diğer yandan Philips Sound Marka elçisi olarak da konumlandırılan sporcular; verdikleri geri bildirimler sayesinde ürünlerin gelecekteki konsept, özellik ve performanslarına da katkıda bulunması umuluyor.

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Aktif olarak spor yapanların neredeyse üçte ikisinin antrenman süresince kulaklık kullanmasıyla true wireless spor kulaklıkların popülaritesi her geçen gün artıyor. Ayrıca halihazırda pazarda önemli yere sahip olan Philips Audio; son olarak uyum, rahatlık, dayanıklılık, ses performansı, güvenlik ve hijyen özellikleri sunan serisini tanıttı. Philips Spor Serisi Kulaklıkların ilk serisinin amiral gemisi ürünü olan A7306 True Wireless kulaklıklar; Team-Jumbo Visma’ya uyum ve konforun yanında pasif gürültü önleme, ses kalitesi, ekstra uzun pil ömrü garantisi sunarak uzun süreli antrenmanlarda bile yüksek performans sunuyor.

TP Vision Ekibi, Jumbo-Visma’yla Ortaklığı Resmileşti

TP Vision’ın Avrupa CMO’su Martijn Smelt ortaklıkla ilgili heyecanını ‘’Philips Spor Kulaklıkları ve Team-Jumbo Visma arasında inanılmaz bir sinerji var. Ortaklığımız kapsamında biz marka olarak sporcuların antrenmanlarını daha konforlu ve keyifli hale getirerek antrenmanlarına odaklanmalarına yardımcı olurken, sporcularımız da kulaklıklarımızın gelişiminde aktif rol oynuyor. Müşterilerimiz; Philips spor kulaklıklarının, sektördeki en iyi takım ve sporculardan antrenmanları süresince alınan geri bildirimler doğrultusunda sürekli gelişim halinde olduğundan emin olabilirler.‘’ sözleriyle aktardı. Aynı zamanda Team Jumbo Visma’nın CEO’su Richard Plugge da ortaklıkla ilgili ‘’ TP Vision’ın resmi ortağı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ürünlerin inovasyon sürecinin ve sürekli gelişiminin bir parçası olmak çok güzel. Bu ortaklığın ideal spor kulaklığın gelişimine büyük katkı sağlayacağından hiç şüphem yok, kesinlikle katkıda bulunacak’’ dedi.