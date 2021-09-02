TP Vision, Philips Fidelio’yu Kablosuz Kulaklıkla Birleştiriyor

Perşembe günü İngiltere’de “çocuklar için daha iyi bir internet” yaratmak için çığır açan bir yasa yürürlüğe giriyor. Eleştirmenler, bunun birçok dijital işletmeyi ne yapacağı konusunda kararsız bıraktığını söylüyor. Ancak TikTok ve YouTube gibi büyük firmalar şimdiden değişiklikler yaptı.

Çocukların İnternet Yasası nedir?

Birleşik Krallık’ın bağımsız veri otoritesi olan Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), Eylül 2020’de Yaşa Uygun Tasarım Yasası’nı tanıtarak şirketlere bir yıl boyunca uyum sağlamasına izin verdi. Düzenleme olmadan, sosyal medya ve oyun platformları ile video ve müzik akışı sitelerinin çocukların kişisel verilerini kullanma ve paylaşma şeklinin fiziksel, duygusal ve finansal zarara neden olabileceği belirtildi. Mahremiyet, uygunsuz reklamlar ve bir videoyu tamamladıktan sonra başka bir videoyu otomatik olarak oynatmak gibi çocukları uzun süre çevrimiçi tutmak için taktikler hakkında endişeler vardı.

Yasa, interneti nasıl ‘daha iyi’ hale getirecek?

Çocukları hedefleyen şirketler şunları yapmalı:

tasarım hizmetlerini yaşa uygun ve çocukların çıkarlarına uygun olacak şekilde tasarlamak

veri kullanımlarının çocukları ticari ve cinsel sömürüden koruyup korumadığını göz önünde bulundurmak

varsayılan olarak yüksek düzeyde gizlilik sağlamak

çocukları daha fazla veri sağlamaya teşvik eden tasarım özelliklerini kullanmamak

çocukların bulundukları yeri izleyen coğrafi konum hizmetlerini kullanmamak

Birleşik Krallıkta yaşayan çocuklardan hangi kişisel verileri topladıklarının haritasını çıkarmak

Bununla birlikte, Dijital Ekonomi Koalisyonu da dâhil olmak üzere bazı kuruluşlar, veri gözlemcisinin işletmelerden ne beklediğinin belirsiz olduğunu söyledi. Ayrıca, bu kapsamda tam olarak neler olacağının daha iyi bir tanımını istedi.

TikTok ve YouTube gibi firmalar ne gibi değişiklikler yaptı?

Son birkaç aydaki bir dizi politika değişikliği, sosyal medya şirketlerinin yasayı ciddiye aldığını gösteriyor. YouTube, videolarda varsayılan otomatik oynatmayı kapatacak. Ek olarak tüm çocuklar için reklam hedeflemeyi ve kişiselleştirmeyi engelleyecek. TikTok, 21.00’den sonra 13-15 yaş arası çocuklara bildirim göndermeyi durduracak. 16-17 yaş arası çocuklar için ise saat 22.00’den sonra devreye girecek. Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen çocuklara mesaj göndermesini engelliyor ve tüm çocuk hesaplarını gizli hale getiriyor. Ayrıca kullanıcıların giriş yapmak için doğum tarihlerini girmelerini şart koşuyor.

Hangi cezalar var?

Yasayı ihlal ettiği tespit edilenler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) uymayanlarla aynı potansiyel cezalara tabi olacak. Bu cezalar küresel cironun %4’üne kadar para cezasına çarptırılacak. GDPR’da olduğu gibi, ilk başta cezalardan ziyade uyarı olacak. Ancak ICO, uymadığına inandığı kuruluşları araştırma veya denetleme yetkisine sahip. Şirketlerin, hizmetlerinin yasaya uygun olarak tasarlandığına dair kanıt sunmalarını bekleyecek. Daha genel perakendeciler yerine “Sosyal medya platformları, video ve müzik akışı siteleri ve oyun endüstrisi” en fazla incelemeyle karşı karşıya kalacak.

ABD Senatosu ve Kongre üyeleri, büyük teknoloji şirketlerini gönüllü olarak aynı standartları benimsemeye çağırıyor. İrlanda Cumhuriyeti’ndeki Veri Koruma Komisyonu da benzer düzenlemeler hazırlamakta.

Şirketlerin kullanıcıların yaşını bilmesi gerekecek mi?

13 yaş sınırına rağmen, birçok sosyal medya sitesinin çok daha genç kullanıcıları var. Ancak yaş güvencesi, yasanın doğru takip edilip edilmediğinin belirlenmesinde rol oynayacak olsa da, bunu nasıl yapacakları şirketlere bırakılıyor. ICO, sonbaharda daha sonra nasıl olacağını belirleyecek, ancak şimdi bazı yaş doğrulama yöntemleri öneriyor:

öz beyan

yapay zekâ kullanımı

üçüncü taraf yaş doğrulama hizmetleri

teknik önlemler

Gençlerin verilerini işlemek için tasarlanmış bir platform olan TrustElevate’in kurucusu Rachel O’Connell şunları söyledi: “Yaş beyanı, bu önlemlerin kolayca atlatılabileceği anlamına geliyor. Bu, gençleri yaşları hakkında yalan söylemeye teşvik etmek olabilir.”