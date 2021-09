TP Vision, Philips Fidelio’yu Kablosuz Kulaklıkla Birleştiriyor

Sony, Eylül ayının PS Plus oyunlarını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda verilenlere göre bu ayki oyunlar hiç fena gözükmüyor. Ayrıca güzel bir PS5 oyunu da bu ay oyunculara sunuluyor.

Ülkemizde özellikle konsol tarafındaki yüksek oyun fiyatları sebebiyle oyuncular zor zamanlar geçiriyor. Ve bu sebeple de Xbox Game Pass gibi aylık daha az miktar ödeyerek geniş bir kütüphane hizmeti sunan hizmetlere yöneliyorlar. PlayStation tarafında ise PS Plus’ın her ay verdiği bedava oyunlar sürekli olarak takip ediliyor. PlayStation tarafında verilen bedava oyunlar genel olarak beğenilmese de bazı aylarda güzel oyunlar da Sony tarafından oyunculara veriliyor. Eylül ayı da en azından bazı oyuncular o aylardan biri olabilir.

PS Plus oyunlarını alabilmek için aktif bir PlayStation Plus aboneliğinin bulunması gerekiyor. PlayStation Plus aboneliği ise aylık 40 TL, 3 aylık 100 TL ve senelik 240 TL gibi ücretlerle edinilebiliyor. Sony, PS oyunlarının çevrimiçi modlarının oynanabilmesi için PS Plus üyeliğini zorunlu tutuyor.

Bu ay PS Plus ile verilen oyunların ilki ve belki de en çok dikkat çekeni Hitman 2 oluyor. Popüler oyun serisi Hitman’in bir önceki en yeni oyunu Hitman 2, gizlilik ve süikast düzenleme konusunda öncü oyun serilerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda IO Interactive tarafından son oyunu bu sene çıkan Hitman trilojisinin 2018’de çıkan bir parçası.

Hunter’s Arena: Legends, bu ay verilen diğer bedava PS Plus oyunu oluyor. 30 kişilik PvP ve PvE savaş tabanlı RPG Battle Royale oyunu da güzel grafikleri ve sanat tasarımıyla dikkat çekiyor.

Bu oyunların yanında geçen Kasım ayında PlayStation 5’in çıkışıyla birlikte Sony, PS Plus oyunlarına bir de yalnızca PS 5’te oynanabilen oyunları da eklemeye başladı. Geçen yılın verilen PS5 oyunlarından dikkat çekenlerinden bazıları bağımsız geliştiriciler tarafından geliştirilen Maquette ve Bugsnax oldu.

Eylül ayının PS5 oyunu ise Overcooked! All You Can Eat oluyor. Ayrıca oyunun tam sürümüyle birlikte ek içeriklerinin de sunulduğu paketi oyunculara veriliyor. Team 17 tarafından geliştirilen Overcooked, çoklu oyunculu moduyla oldukça eğlenceli bir deneyim sunuyor. Oyun içerisinde farklı oyuncular birlikte çalışarak yemekleri düzgün şekilde sunmaya çalışıyorlar. Ayrıca oyun fazla ihtiyaç duyulmasa da 4K 60 FPS oynanabiliyor.

Ayrıca verilen PlayStation 5 oyunlarını almak için bir PS5 sahibi olmanız gerekmediğini hatırlatalım.