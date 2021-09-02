Haber
TP Vision, Philips Fidelio’yu Kablosuz Kulaklıkla Birleştiriyor
Philips Fidelio; yeni Philips Fidelio T1 modelinin lansmanını gerçekleştirdi. Kablosuz (TWS) kulaklık pazarında şık görünümü, hissiyatı, ürün kapasitesi ve performans açısından sektör standartlarının belirlenmesinde aktif rol alacağını belli ediyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Eylül’ün Bedava PS Plus Oyunları Sağlam Geliyor
Philips Fidelio TI de bulunan Fidelio imzasını taşıyan sıcak, naturel, orta ses frekansı, doğru bas ve derinlik detayları kullanıcısına zengin bir müzik deneyimi yaşatmayı hedefleyerek özel olarak tasarlandı.
Philips Fidelio T1 Özellikleri;
- İki-yönlü akustik tasarımla birleştirilmiş 10mm’lik dinamik ve dengelenmiş armatür sürücüler;
- Geliştirilmiş hibrit gürültü engelleme sistemi ve kusursuz pasif ses izolasyonu
- Altı farklı boyutta tasarlanan kulakiçi kulaklık silikonu ve üç adet ComplyÔ köpük kulaklık ucu
- LDAC codec desteği ve Kablosuz 5.2 Bluetooth teknolojisi
- Aktif Gürültü Önleyici özelliği açıkken 9 saatlik pil ömrü ve şarj kutusuyla 25 saatlik çalma süresi
- Toplamda iki saatte full şarj edilebilen kulaklık, 15 dakikalık hızlı şarjla ekstra bir saat daha çalma süresi sağlıyor.
- Philips Kulaklık Uygulaması üzerinden ses ayarı yapılabiliyor ve önceden ayarlanmış Aktif Gürültü Önleyici modlarına erişim sağlanıyor.
- Her kulaklıkta üçer adet bulunan toplam altı mikrofon, maksimum seviyede gürültü önleme kapasitesine sahip.
- Kablosuz 5.2 Bluetooth teknolojisi ve Google Fast Pair; otomatik olarak Android aygıtlarla kolayca eşleşiyor. Kulaklıkta bulunan kolay kullanımlı tuşlar; parçaları oynatmak, atlamak ve duraklatmak için kullanım kolaylığı sağlıyor. Bas-konuş ve Google Asistan sayesinde kulaklığa uzaktan da komut verilebiliyor.
- IR aşınma sensörü sayesinde kulaklığın teki takılı olduğunda müziği tek tarafa entegre ediyor.
- IPX4 sertifikasına sahip kulaklıklar, açık havada kullanım için de uygun.
TP Vision Hakkında
TP Vision Europe B.V. (‘TP Vision’) Amsterdam merkezli, tamamı TPV Technology Limited (‘TPV’) Şirketi altında olan dünyanın önde gelen monitor ve TV üreticilerinden biridir. Görsel-işitsel dijital eğlence dünyasında önemli bir tüketici elektronik ürünleri şirketi olan TP Vision, Philips markalı televizyonların (Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Güney Amerika, Hindistan ve Asya-Pasifik bölgesinde seçili ülkeler) ve ses ürünlerinin Koninklijke Philips N.V. markası adı altında (dünya genelinde) geliştirilmesine, üretilmesine ve pazarlanmasına odaklanıyor. TP Vision; tasarım uzmanlığını ve yenilikçi Philips TV mirasını, TPV teknolojisinin operasyonel kusursuzluğu, esnekliği ve hızıyla birleştirerek gerçekleştiriyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Haber
Çocukların İnternet Yasası: Nedir ve Nasıl Çalışacak?
Perşembe günü İngiltere’de “çocuklar için daha iyi bir internet” yaratmak için çığır açan bir yasa yürürlüğe giriyor. Eleştirmenler, bunun birçok dijital işletmeyi ne yapacağı konusunda kararsız bıraktığını söylüyor. Ancak TikTok ve YouTube gibi büyük firmalar şimdiden değişiklikler yaptı.
İçindekiler
Çocukların İnternet Yasası nedir?
Birleşik Krallık’ın bağımsız veri otoritesi olan Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), Eylül 2020’de Yaşa Uygun Tasarım Yasası’nı tanıtarak şirketlere bir yıl boyunca uyum sağlamasına izin verdi. Düzenleme olmadan, sosyal medya ve oyun platformları ile video ve müzik akışı sitelerinin çocukların kişisel verilerini kullanma ve paylaşma şeklinin fiziksel, duygusal ve finansal zarara neden olabileceği belirtildi. Mahremiyet, uygunsuz reklamlar ve bir videoyu tamamladıktan sonra başka bir videoyu otomatik olarak oynatmak gibi çocukları uzun süre çevrimiçi tutmak için taktikler hakkında endişeler vardı.
Yasa, interneti nasıl ‘daha iyi’ hale getirecek?
Çocukları hedefleyen şirketler şunları yapmalı:
- tasarım hizmetlerini yaşa uygun ve çocukların çıkarlarına uygun olacak şekilde tasarlamak
- veri kullanımlarının çocukları ticari ve cinsel sömürüden koruyup korumadığını göz önünde bulundurmak
- varsayılan olarak yüksek düzeyde gizlilik sağlamak
- çocukları daha fazla veri sağlamaya teşvik eden tasarım özelliklerini kullanmamak
- çocukların bulundukları yeri izleyen coğrafi konum hizmetlerini kullanmamak
- Birleşik Krallıkta yaşayan çocuklardan hangi kişisel verileri topladıklarının haritasını çıkarmak
Bununla birlikte, Dijital Ekonomi Koalisyonu da dâhil olmak üzere bazı kuruluşlar, veri gözlemcisinin işletmelerden ne beklediğinin belirsiz olduğunu söyledi. Ayrıca, bu kapsamda tam olarak neler olacağının daha iyi bir tanımını istedi.
TikTok ve YouTube gibi firmalar ne gibi değişiklikler yaptı?
Son birkaç aydaki bir dizi politika değişikliği, sosyal medya şirketlerinin yasayı ciddiye aldığını gösteriyor. YouTube, videolarda varsayılan otomatik oynatmayı kapatacak. Ek olarak tüm çocuklar için reklam hedeflemeyi ve kişiselleştirmeyi engelleyecek. TikTok, 21.00’den sonra 13-15 yaş arası çocuklara bildirim göndermeyi durduracak. 16-17 yaş arası çocuklar için ise saat 22.00’den sonra devreye girecek. Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen çocuklara mesaj göndermesini engelliyor ve tüm çocuk hesaplarını gizli hale getiriyor. Ayrıca kullanıcıların giriş yapmak için doğum tarihlerini girmelerini şart koşuyor.
Hangi cezalar var?
Yasayı ihlal ettiği tespit edilenler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) uymayanlarla aynı potansiyel cezalara tabi olacak. Bu cezalar küresel cironun %4’üne kadar para cezasına çarptırılacak. GDPR’da olduğu gibi, ilk başta cezalardan ziyade uyarı olacak. Ancak ICO, uymadığına inandığı kuruluşları araştırma veya denetleme yetkisine sahip. Şirketlerin, hizmetlerinin yasaya uygun olarak tasarlandığına dair kanıt sunmalarını bekleyecek. Daha genel perakendeciler yerine “Sosyal medya platformları, video ve müzik akışı siteleri ve oyun endüstrisi” en fazla incelemeyle karşı karşıya kalacak.
ABD Senatosu ve Kongre üyeleri, büyük teknoloji şirketlerini gönüllü olarak aynı standartları benimsemeye çağırıyor. İrlanda Cumhuriyeti’ndeki Veri Koruma Komisyonu da benzer düzenlemeler hazırlamakta.
Şirketlerin kullanıcıların yaşını bilmesi gerekecek mi?
13 yaş sınırına rağmen, birçok sosyal medya sitesinin çok daha genç kullanıcıları var. Ancak yaş güvencesi, yasanın doğru takip edilip edilmediğinin belirlenmesinde rol oynayacak olsa da, bunu nasıl yapacakları şirketlere bırakılıyor. ICO, sonbaharda daha sonra nasıl olacağını belirleyecek, ancak şimdi bazı yaş doğrulama yöntemleri öneriyor:
- öz beyan
- yapay zekâ kullanımı
- üçüncü taraf yaş doğrulama hizmetleri
- teknik önlemler
Gençlerin verilerini işlemek için tasarlanmış bir platform olan TrustElevate’in kurucusu Rachel O’Connell şunları söyledi: “Yaş beyanı, bu önlemlerin kolayca atlatılabileceği anlamına geliyor. Bu, gençleri yaşları hakkında yalan söylemeye teşvik etmek olabilir.”
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Haber
Eylül’ün Bedava PS Plus Oyunları Sağlam Geliyor
Sony, Eylül ayının PS Plus oyunlarını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda verilenlere göre bu ayki oyunlar hiç fena gözükmüyor. Ayrıca güzel bir PS5 oyunu da bu ay oyunculara sunuluyor.
Ülkemizde özellikle konsol tarafındaki yüksek oyun fiyatları sebebiyle oyuncular zor zamanlar geçiriyor. Ve bu sebeple de Xbox Game Pass gibi aylık daha az miktar ödeyerek geniş bir kütüphane hizmeti sunan hizmetlere yöneliyorlar. PlayStation tarafında ise PS Plus’ın her ay verdiği bedava oyunlar sürekli olarak takip ediliyor. PlayStation tarafında verilen bedava oyunlar genel olarak beğenilmese de bazı aylarda güzel oyunlar da Sony tarafından oyunculara veriliyor. Eylül ayı da en azından bazı oyuncular o aylardan biri olabilir.
PS Plus oyunlarını alabilmek için aktif bir PlayStation Plus aboneliğinin bulunması gerekiyor. PlayStation Plus aboneliği ise aylık 40 TL, 3 aylık 100 TL ve senelik 240 TL gibi ücretlerle edinilebiliyor. Sony, PS oyunlarının çevrimiçi modlarının oynanabilmesi için PS Plus üyeliğini zorunlu tutuyor.
Bu ay PS Plus ile verilen oyunların ilki ve belki de en çok dikkat çekeni Hitman 2 oluyor. Popüler oyun serisi Hitman’in bir önceki en yeni oyunu Hitman 2, gizlilik ve süikast düzenleme konusunda öncü oyun serilerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda IO Interactive tarafından son oyunu bu sene çıkan Hitman trilojisinin 2018’de çıkan bir parçası.
Hunter’s Arena: Legends, bu ay verilen diğer bedava PS Plus oyunu oluyor. 30 kişilik PvP ve PvE savaş tabanlı RPG Battle Royale oyunu da güzel grafikleri ve sanat tasarımıyla dikkat çekiyor.
Bu oyunların yanında geçen Kasım ayında PlayStation 5’in çıkışıyla birlikte Sony, PS Plus oyunlarına bir de yalnızca PS 5’te oynanabilen oyunları da eklemeye başladı. Geçen yılın verilen PS5 oyunlarından dikkat çekenlerinden bazıları bağımsız geliştiriciler tarafından geliştirilen Maquette ve Bugsnax oldu.
Eylül ayının PS5 oyunu ise Overcooked! All You Can Eat oluyor. Ayrıca oyunun tam sürümüyle birlikte ek içeriklerinin de sunulduğu paketi oyunculara veriliyor. Team 17 tarafından geliştirilen Overcooked, çoklu oyunculu moduyla oldukça eğlenceli bir deneyim sunuyor. Oyun içerisinde farklı oyuncular birlikte çalışarak yemekleri düzgün şekilde sunmaya çalışıyorlar. Ayrıca oyun fazla ihtiyaç duyulmasa da 4K 60 FPS oynanabiliyor.
Ayrıca verilen PlayStation 5 oyunlarını almak için bir PS5 sahibi olmanız gerekmediğini hatırlatalım.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Çocukların İnternet Yasası: Nedir ve Nasıl Çalışacak?
TP Vision, Philips Fidelio’yu Kablosuz Kulaklıkla Birleştiriyor
Eylül’ün Bedava PS Plus Oyunları Sağlam Geliyor
YouTube, 50 Milyon Ücretli Aboneye Ulaştı
Türk Telekom ‘14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ imzaları atıldı
Xiaomi Telefonlarda Yakınlık Sensörü Sorunu! | Çözümü Ne?
IPS mi AMOLED mi? | Biz Sorduk Siz Cevapladınız!
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! | TECNO CAMON 16 KUTU AÇILIŞI
SNAPDRAGON İLE OLMUŞ! | Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G)
Redmi Note 10S İnceleme | Neden Note 10 Pro İle Aynı Fiyattasın?
Xiaomi Telefonlarda Yakınlık Sensörü Sorunu! | Çözümü Ne?
IPS mi AMOLED mi? | Biz Sorduk Siz Cevapladınız!
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! | TECNO CAMON 16 KUTU AÇILIŞI
SNAPDRAGON İLE OLMUŞ! | Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G)
Redmi Note 10S İnceleme | Neden Note 10 Pro İle Aynı Fiyattasın?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.