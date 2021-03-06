İnceleme
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Hayatımı kolaylaştıran teknolojileri seviyorum. Bunun her zaman cep telefonu veya bilgisayar olması da gerekmiyor. Philips OneBlade de bu teknolojilerden biri.
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Philips OneBlade neler sunuyor?
Philips OneBlade de günlük hayatta yapmaktan keyif almadığım şeylere daha az zaman ayırmamı sağlayan ürünlerden biri olarak hayatıma girdi. Bu cihaz sayesinde yapmaktan keyif aldığım şeylere daha çok zamanım kalıyor. Kolayca anlayabileceğiniz gibi tıraş olmayı, tıraş olmaya zaman ayırmayı, berbere gitmeyi sevmiyorum. O nedenle de çoğunlukla suratımda bir karış sakalla dolaşıyorum. Daha doğrusu dolaşıyordum. Philips’in OneBlade isimli hibrid tıraş makinesiyle tanıştıktan sonra işler değişti.
OneBlade’in saniyede 200 kesim yapabilen makasları ve kutusundan çıkan 1 mm’lik, 3 mm’lik ve 5 mm’lik tarakları sayesinde artık hızlıca tıraş olabiliyorum. Üstelik suratımı kesmiyorum, cildim tahriş olmuyor.
Ersin’in kullandığı Philips OneBlade’i Hepsiburada’da incelemek ve arzu ederseniz satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
YAPAY ZEKALI LAPTOP | Gigabyte AERO 15 OLED KC incelemesi
AERO 15 OLED KC modeli incelemesiyle karşınızdayız. Gigabyte’ın Türkiye’de satışa çıkardığı ilk laptop olan AERO 15 OLED, profesyonel kullanıcılara yönelik ve aynı zamanda oyun odaklı yapısıyla geliyor.
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YAPAY ZEKALI LAPTOP | Gigabyte AERO 15 OLED KC incelemesi
Detaylı bilgi ve satın almak için tıklayın.
356 x 250 x 20 mmboyutlarında ve 2 kg ağırlığında olan laptop, 15,6 inç 4K OLED ekran ile muhteşem bir görüntü sağlıyor. Renk doğruluğu Delta E 1’in altında olan ekran, mükemmel bir deneyim sağlıyor. Fabrikadan Pantone onaylı bir şekilde çıktığını da belirtelim.
Güç kanadında Intel Core i7 10870H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı barındıran ürün, 16 GB RAM ve 460 GB M.2 ssd depolamayla geliyor. Bellek ve depolama rahatlıkla artırılabilir durumda.
Microsoft Azure AI ile gelen ilk laptop olan AERO 15 OLED KC, işlemci ve ekran kartı kullanımını arkada en iyi şekilde optimize ederken büyük bir enerji verimliliği ve aynı zamanda gereken programda gerektiği kadar dengede güç sağlayarak önemli bir rol oynuyor.
Ürünü satın aldığınızda aynı zamanda Gigabyte Aorus H5 RGB stereo gaming kulaklık hediye edileceğini de belirtelim.
Ürünün detayları videomuzda.
Akıllı Telefon
BU NASIL ANTUTU PUANI?! | Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesi
Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesiyle karşınızdayız. Özellikle ısınma konusunda başlarda eleştiri alan Exynos modelinin detayları bu videoda.
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BU NASIL ANTUTU PUANI?! | Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesi
Fiyat bilgisi ve satın alma için; https://app.hps.im/d7ct/42c5fcd8
16.000 TL fiyatla gelen S21 Ultra, sunduğu donanımsal özellikler ile dikkat çekiyor. Samsung’un şimdiye kadar ürettiği en iyi telefon olan cihaz, Exynos 2100 işlemcisi ile Türkiye pazarına çıktı.
165.1 x 75.6 x 8.9 mm boyutlarında ve 227 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy S21 Ultra, özellikle Gorilla Glass Victus kaplamalı arka mat yüzeyinde gerçektyen şık görünüyor. 6.8 inç 1440 x 3200 piksel Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nit gibi özelliklerin sıralandığı bir telefon olmuş. Ekran konusunda zaten iyi iş yapan Samsung kanadı bu telefonda fark yaratmayı başarmış. Artık 2K’da da 120 Hz deneyimi sağlayan telefonda içerik tüketmek gerçekten zevkli hale geliyor.
Exynos 2100 ve grafik kanadında Mali-G78 MP14 kullanan telefon, performans olarak normal kullanım ve oyunda gayet iyi. Hatta Genshin Impact’te en yüksek ayarlarda 60 kare seçimi ile rahat oynayabiliyorsunuz. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen iki güncelleme ile telefonda ısınma sorunu kökten çözülmüş. Kullanımda hiçbir şey hissetmeseniz bile AnTuTu skorlarında ciddi bir düşüş yansıtan bu durum biraz can sıkıcı olabilir.
108 MP ana kamerası iyi iş çıkartan telefon, 10 MP periskop ve 10 MP telefoto ile 100x’e kadar yakınlaştırma yapıyor. 12 MP geniş açı da oldukça başarılı. Genel olarak çok iyi olsa da DXOMARK kanadına da bakınca rakiplerine nazaran bir gerileme söz konusu. Fakat sizin yapacağınız çekimlerde telefondan oldukça memnun kalabilirsiniz.
40 MP ön kamera da oldukça iyi. 8K 24 fps, 4K 60 fps çekimler bu kameralar ile mümkün. 5.000 mAh batarya oldukça iyi bir değer olsa da 25 Watt desteği az kalmış. Kutudan çıkmaması da ayrı bir dert. Çünkü herhangi bir şarj aleti değil PD 3.0 destekli bir şarj aleti bulmanız gerekecek. En azından LG şarj aletlerinin işe yaradığını da gördük.
Diğer tüm detaylar videoda!
Dizüstü Bilgisayar
AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)
ROG Strix Scar 17 G733QS-HG015T incelemesiyle karşınızdayız. Teknik özellikler bakımından belki de Türkiye’de satın alınabilecek en iyi laptop olan G733QS modeline detaylıca bakıyoruz.
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AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)
ROG Strix Scar 17 G733QS-HG003 versiyonu (16 GB RAM, FreeDOS) satın almak için; http://bit.ly/3sCS5u6
Evet, gerçekten aşık olduğum bir laptop oldu kendileri. Işıkları, klavyesi, ses performansı… Anlayamazsınız! 😀 Şakası bir yana gerçekten ROG kanadı bir şaheser ortaya koymuş gibi. 39.5 x 28.2 x 2.83 cm boyutlarında ve 2,7 kg ağırlığında olan Scar 17, teknik özellikler kanadında da dolu dolu.
AMD Ryzen 5000 serisi için ofiste gördüğümüz ilk örnek olan ROG Strix Scar 17, Ryzen 9 5900HX işlemcisi ile geliyor. 8 çekirdek ve 16 izlek sunan bu işlemci 3.3 GHz baz frekansı, 4.6 GHz de turbo frekansı ile tüm işlemlerinizi çok rahat yapacak durumda. Ekran kartı kanadında ise Nvidia GeForce RTX 3080 olduğunu belirtmek yeterli olur herhalde 🙂
32 GB 3200 Mhz hızında çalışan bellekler, 1 TB NVMe SSD gibi detaylar ile bezenen ürün, performans gerektiğinde ROG Boost ve Dynamic Boost ile coşturmayı da başarıyor.
Optik mekanik klavye ile gelen ilk test ettiğimiz Asus laptop ürünü olan Scar 17, her tuşta RGB aydınlatma da sunuyor. Klik sesi ince ve hoş olmuş. Kullanım hissiyatı da oldukça keyifli. Bir diğer yandan cihazın altında ve ekran boşluğunun hemen altındaki LED şeritler de RGB aydınlatması ile ortalığı şenlendiriyor.
Ekrana da değinmek gerek. 300 Hz 3 ms bir IPS panel yer almış. Daha 360 Hz monitörü yeni incelerken 300 Hz’i laptop tarafında da görmek çok sevindirici. Ancak çözünürlük ve Hz değerine göre farklı modeller de var. Fakat akıcılıkta bu denli güçlü cihaz için rahat bir panel sunumu da oldukça büyük bir artısı olmuş.
Ses kanadına geldiğimizde 2 adet 2 Watt ve 2 adet de 4 watt olmak üzere 4’lü bir hoparlör kullanımı mevcuıt. Ses bir gaming ürün için fazla iyi. Hoparlör severler bunu fazlasıyla beğenecek. Aynı zamanda film izleme keyfine de ciddi bir katkı sağlıyor. Ayrıca hem ses girişi hem de çıkışı için gürültü engelleme bu cihazda da var. Ki bunu sizlere farklı modellerde ve anakartlarda test etmiştik.
Wi-Fi 6, BT 5.1 gibi yeni nesil özellikleri Range Boost ile geliştiren Asus kanadı bizim incelediğimiz ROG Strix Scar 17 G733QS-HG015T için tam manasıyla alkışlanacak bir iş çıkarmış. Keşke gitmese 🙂
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