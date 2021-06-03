TP-Link, yakında Wi-Fi 6 destekli ilk modemini satışa sunacak!

TP-Link, Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların evde daha çok vakit geçirmesinden dolayı daha belirgin hale gelen ev içi internet sorunlarına Wi-Fi 6 ve mesh ağ teknolojileriyle çözüm sağlıyor. Her iki teknolojide geniş ürün gamıyla tüketicilere seçenek oluşturan şirket, yakında Wi-Fi 6 destekli ilk modemini satışa sunacak.

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TP-Link, yılın 2. yarısına hazır

TP-Link, 3 Haziran 2021 tarihinde online basın sohbet toplantısı düzenleyerek basın mensuplarıyla buluştu. Covid-19 salgını nedeniyle basınla uzun zamandır bir araya gelemediklerini belirten TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, başta Wi-Fi 6 ve Mesh teknolojileri olmak üzere planladıkları yenilikleri basın mensuplarıyla paylaştı.

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Covid-19 salgınının evlerdeki internet sorunlarını ve ihtiyaçlarını ortaya çıkardığını; bu nedenle salgının başından bu yana daha fazla çalıştıklarını söyleyen Dinçer, “TP-Link, dünyanın en büyük ağ üreticisi. Bir yılı aşkın süredir yaşanan tüm olumsuzluklarda büyük üretici olmanın avantajlarını tüketicilere sunduk ve sunmaya devam ediyoruz” dedi. Üretimden lojistiğe, destek hizmetlerine kadar her aşamada yenilenen bir süreç içinde olduklarını belirten Dinçer, özellikle satış öncesi ve sonrası desteğe talebin olağanüstü arttığını vurguladı ve her kanaldan verilen destek hizmetini sürekli geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.

Sohbet toplantısında salgın öncesinden itibaren iki teknolojiye ağırlık vererek yatırım yaptıklarının altını çizen Dinçer, bunların Wi-Fi 6 ve Mesh ağ teknolojileri olduğunu belirtti. Her iki teknolojide çok zengin ürün ailesine sahip olduklarını özellikle belirten Dinçer, “Wi-Fi 6’lı en zengin modele sahip markalardan biriyiz. Şu anda çok sayıda yönlendirici (router), menzil genişletici (range extender), ağ adaptörü modellerinin yanı sıra Wi-Fi 6 teknolojisine sahip mesh çözümlerimiz de bulunuyor” dedi. Wi-Fi 6’lı ilk modemi de önümüzdeki ay satışa sunacaklarını söyleyen Dinçer, “Wi-Fi 6’lı ilk modemimiz de mesh destekli Deco ailesinin bir üyesi olacak. Temmuz ortasında Wi-Fi 6’lı modem olan Deco X20-DSL’i Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz” dedi.

Mesh ağ sistemleri olan Deco ürün ailesinin çok genişlediğini söyleyen Dinçer, “Her kullanıcı tipine uygun bir Deco modelimiz var. Giriş seviyesi modellerden Mesh ve powerline teknolojilerini birleştiren hibrid Mesh modeline, IoT destekli modelden Wi-Fi 6 teknolojili modellere değin zengin bir mesh ailesine sahibiz ve bu açıdan rakibimiz yok. Bu ailemizi sürekli genişletmeyi sürdürürken bir yandan da yeni gelen her ağ çözümümüz TP-Link’in mesh platformu olan OneMesh desteğine sahip oluyor” dedi.

Salgın ile birlikte çok daha net ortaya çıkan evin her yerinde güçlü internet ihtiyacının çözümünün yeni ağ teknolojileri olduğunu vurgulayan Dinçer, “Mesh ağ teknolojisi ile hemen hemen her Wi-Fi sorununu çözmek mümkün. Aynı şekilde hem hız, hem kapsama alanı, hem de bağlı cihaz sayısında devrim yaratan Wi-Fi 6 teknolojisi de bugün evlerde yaşanan pek çok Wi-Fi sorununun çözümü” dedi ve kullanıcılarının yeni teknolojilere yatırım yapmalarını önerdi.