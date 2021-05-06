TP-Link Dış Mekan Güvenlik Kamerası Yakında Türkiye’de!

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TP-Link akıllı ev ürünleri serisi Tapo’nun dış mekan güvenlik kamerası da satışa sunuluyor. Yüksek çözünürlüğe sahip olan Tapo C310, hem gündüz hem gece kaliteli görüntü kaydı yapabiliyor. İster kablo ile ister Wi-Fi üzerinden ağa bağlanabilen kamera, kurulum kolaylığı da sunuyor.

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Akıllı ev ürünlerine yatırımını sürdüren TP-Link ®, Tapo serisi akıllı ev çözümlerine dış mekan güvenlik kamerasını da ekledi. Yakında Türkiye’de satışa sunulacak olan Tapo C310, dış mekanlarda kullanım için geliştirilmiş, kurulumu son derece kolay olan, yüksek kaliteli görüntü sunan bir kamera. Diğer Tapo kameralar gibi kaliteli ve güvenli olduğu iddia ediliyor.

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Tapo C310, ev ve küçük ofislerin güvenliği için geliştirilmiş. Kurulumu son derece kolay; hem Ethernet kablosu ile hem Wi-Fi ile ağa dahil olabiliyor. Bu açıdan kullanıcılara esneklik sağlıyor. Dış mekan koşullarına uygun olarak geliştirilen ve IP66 sertifikasına sahip olan kamera, yağmurlu, tozlu, zorlu hava koşullarında çalışabiliyor. Dış cephede duvara, pencere pervazına, kapıya, istenen her yere monte edilebilen kamera ile evler daha güvende oluyor.

Hareket algılama ve bildirim

Tapo C310 dış mekan kamerası, hareket algılama özelliğine sahip. Bir hareket algıladığında mesaj ile uyarı bildirimi gönderen kamera, aynı zamanda Otomatik Siren Sistemiyle ışık ve ses efektleriyle istenmeyen misafirleri korkutabiliyor. Yüksek çözünürlüğe sahip olan kamera, 3 MP çözünürlükte ve kristal netliğinde görüntü kaydediyor. Gelişmiş gece görüşü özelliğiyle tamamen karanlıkta dahi 30 metreye kadar gece görüşü sağlayabiliyor. Kameranın elde ettiği görüntüler istenirse bir microSD karta (128 GB) kaydedilebiliyor ve istendiğinde SD kart üzerinden kayıtlara erişilebiliyor. Üzerinde yerleşik mikrofon ve hoparlör yer alan Tapo C310, çift yönlü ses iletme özelliğine sahip. Bu sayede hem kameranın olduğu ortamın sesleri duyulabiliyor, hem de ses gönderilebiliyor. Örneğin; kapıya gelen bir kurye ile kamera aracılığıyla iletişim kurmak mümkün oluyor. Ayrıca Amazon Alexa ve Google Asistan desteği olan Tapo C310, ses ile de komut edilebiliyor.

Tapo serisi akıllı ev çözümlerini sürekli geliştiren TP-Link, akıllı priz, akıllı ampul ve iç mekan güvenlik kameralarından sonra dış mekan kamerası ile evleri daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Nisan ayı ortasında Türkiye’de satışa sunulması planlanan Tapo C310 dış mekan kamerasının fiyatı ise KDV dahil 55 USD olarak açıklanıyor.

Ürüne ait ayrıntılı bilgi için buradaki linke bakabilirsiniz.