TP-Link TL-PB10000 powerbank inceleme: İnce ve hafif!

TP-Link TL-PB10000 powerbank inceleme makalemizde, kapasitesine oranla özellikle kompakt yapısıyla dikkat çeken modelin özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım 10.000 mAh kapasiteli bu powerbank modeli bizlere neler sunuyor?

TP-Link TL-PB10000 inceleme

Dilerseniz ilk olarak ürünün tasarım özellikleriyle başlayalım. Zira modelin rakiplerine oranla en güçlü olduğu nokta, 10.000 mAh kapasitesine sahip olmasına karşın oldukça ince, hafif ve kompakt bir yapıda olması. En kalın noktasında 13.7 mm‘lik bir kalınlığa sahip model sadece 213 gram ağırlığında. Bu sayede ürünü pantolonunuzun cebinde dahi yanınızda rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz.

Cihazın sağ tarafında bir tane güç tuşu yer alıyor. Bu tuşa bastığınızda, ön bölümde yer alan dört adet LED aydınlatma, pilin doluluk oranında göre yanarak kullanıcılara bilgilendirme sağlıyor. Powerbank’in üst bölümünde ise iki adet 5V/2.1A çıkış gücü sunan USB çıkışı ile birlikte yine 5V/2.1A ‘lik bir de microUSB yuvası bulunuyor. İki çıkış sayesinde aynı anda iki farklı cihazı şarj edebiliyoruz.

Teknik özellikler, performans ve diğer konular

Öncelikle söz konusu ürün bir Powerbank -yani bir pil- olduğundan, güvenlik oldukça önemli. TP-Link’in aktardığına göre bu modelde 10.000 mAh kapasiteli güvenliği arttırılmış Li-Polimer pil kullanılıyor. Bu pil, aşırı ısınma veya yüksek volt gibi durumlara karşı korunaklı bir şekilde üretilmiş.

Modelin üzerinde yer alan USB çıkışlarının tümü 5V /2.1A güce sahip olması ve özellikle iOS için optimize edilmiş TP-Link akıllı şarj teknolojisi sayesinde cihaz, iPhone’un (11 ve altı modeller) 5V / 1A şarj adaptörüne göre cihazları %65 oranında daha hızlı şarj ediyor. Tabii ki hız konusunda kullandığınız akıllı telefonun veya farklı bir cihazın tam olarak ne olduğu büyük önem taşıyor. Ancak 5V / 1A güç sunan adaptör ve powerbank modellerine göre önemli derecede daha iyi şarj imkanı sunulduğunu söyleyebiliriz. Kapasite konusunda ise 10.000 mAh‘lik bir kapasite sunduğu için, iPhone 8 modelini yaklaşık 4 kez; Galaxy S10 modelini 2.5 kez ve Huawei P30 Pro modelini ise yaklaşık 2.2 kez tam şarj edebilir durumda. Powerbank kendisini ise yaklaşık 4.5 saatte tam dolduruyor.

Fiyat ve son sözler

Sonuç olarak şirketin en yeni Powerbank modeli TP-Link TL-PB10000, ülkemizde çok yakında yaklaşık 110 TL fiyat etiketiyle satılacak. Eğer oldukça kolay taşınabilir ve 10.000 mAh kapasiteli bir pil arıyorsanız bu modeli gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.