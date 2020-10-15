TP-Link Tapo L510E akıllı ampül incelemesi yazımızda, şirketin daha önce incelediğimiz KL130 modeline benzeyen akıllı özellikleriyle öne çıkan ampül modeline yakından bakıyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

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TP-Link Tapo L510E nedir? Akıllı ampül ne işe yarar?

Akıllı ampüller, evinizdeki internete bağlanabilen ve yardımcı mobil uygulaması üzerinden kontrol edilerek ek özellikler sunan modellerdir. TP-Link‘in daha önce incelediğimiz akıllı ampül modeli KL130, RGB aydınlatmaya sahipti. Yani pek çok farklı rengi uygulama üzerinden seçerek odanın ambiyansını değiştirebiliyorduk. Bu sefer Tapo L510E modelinde ise renk değiştiremeyen ancak parlaklık düzeyini ayarlayabileceğiniz bir ürün görüyoruz.

Ürünü kutusundan çıkarttığımızda, evimizde kullanmak istediğimiz yerde standart bir duya yerleştirerek bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Ardından TP-Link Tapo uygulamasını telefonumuza indirerek ampülü basit birkaç adımda tanıtıyoruz ve ardından uygulama üzerinden hem ürünü açıp kapatma hem de ek özelliklere ulaşabiliyoruz.

Uygulama desteğiyle neler yapılabiliyor?

Uygulama üzerinden nerede olursanız olun ampülü açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca yine uygulama içerisinden ampülün parlaklık seviyesini isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklık seviyesinin ayarlanabilmesi, pek çok senaryoda işe yarayabilecek bir özellik. Örneğin evde film izlerken tamamen karanlık olmasın isterseniz ampülün parlaklık seviyesini %10 – %20 gibi seviyelere getirebiliyorsunuz. Ayrıca sürekli kullanacağınız parlaklık seviyeleri için önceden tanımlamalar yapıp tek tuşla bu moda getirebilmek de mümkün.

Uygulamada bunların yanı sıra zamanlayıcı özelliği bulunuyor. Yani sizin belirlediğiniz bir saatte ampülün açılmasını veya tam tersi kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca evde olmadığınız anlarda hırsızlardan korunmak amacıyla ampülün otomatik olarak rastgele zamanlarda çalışması da sağlayabiliyorsunuz.

Son sözler ve sonuç

TP-Link Tapo L510E modeli, yaklaşık 100 TL’lik bir fiyat etiketi olan basit ve kullanışlı bir model. Parlaklık seviyesinin ayarlanabilir olması ve uygulama desteğiyle kullanıcılara ek özellikler sunuyor olmasıyla ihtiyaca yönelik güzel bir çözüm olmuş.