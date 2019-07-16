TP-Link RE300: Mesh destekli Wi-Fi menzil genişletici neler sunuyor?

TP-Link RE300 modeli, geçtiğimiz günlerde ofisimize ulaştı. Son dönemde adını çok fazla duyduğumuz Mesh teknolojisiyle desteklenen şirketin ilk Wi-Fi menzil genişleticisi olan model, evinizde veya iş yerinizde kablosuz ağ kapsama sorununa çözüm oluyor.

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TP-Link RE300 tasarımı ve bağlantı

Beyaz rengi ve sade tasarım anlayışıyla özellikle modern ev dizaynlarına ayak uydurabilen model, prize bağlanarak güç alıyor. Ürünün üzerinde güç, kablosuz ağ, 2.4 GHz ve 5 GHz ağ durumunu görebilmeniz adına LED aydınlatmalar bulunuyor. Wi-Fi bağlantı LED’i ürünü konumlandırdığınız yerin iyi bir tercih olup olmadığı konusunda sizi bilgilendiyor. Eğer burada beyaz ışık görüyorsanız güçlü bir sinyal alınabiliyor demektir. Kırmızı bir sinyal görüyorsanız ise router’ınıza uzak bir yerdesiniz demektir ve o nedenle daha yakın bir yere konumlandırma yapmalısınız.

Sol tarafta ise tek tuşla bağlantı sağlamınızı sağlayan WPS tuşunu görüyoruz. WPS tuşu, ürünü prize taktıktan sonra router veya modem ile tek tuşla bağlantı yapabilmesini mümkün kılıyor.

OneMesh nedir ve neden önemli?

Ürünün şüphesiz en önemli özelliği, TP-Link‘in Mesh teknolojisini destekleyen ilk Wi-Fi menzil genişleticisi olması. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce hayatımıza giren Mesh teknolojisi, birbirine bağlı Mesh cihazlarıyla evinizin her noktasında yüksek çekim gücüne sahip bir kablosuz ağa sahip olmanızı sağlıyor. Ayrıca örneğin akıllı telefonunuzla evinizde gezerken, tek bir bağlantı olduğundan kablosuz ağ otomatik olarak yakındaki Mesh cihazına bağlanıyor ve siz bu geçişi hissetmiyorsunuz bile. İşte TP-Link RE300 modeli de uyumlu OneMesh ürünleriyle birlikte evinize bu konforu getiriyor.

TP-Link OneMesh destekli modem/yönlendiricileriyle uyumlu olan RE300 için uyumlu modellere ilişkin bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz.

Performans ve diğer özellikler

Mesh teknolojisinin yanı sıra tabii ki TP-Link RE300 modelinin sunduğu diğer performans özelliklerine de değinmemiz gerekiyor. Çift bant destekli bir Wi-Fi menzil arttırıcı olan RE300 modeli, bu sayede 5 GHz ve 2.4 GHz bantlarından faydalabiliyoruz. Cihaz 2.4 GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 867 Mbps olmak üzere toplamda 1.2 Gbps hızlara ulaşabiliyor. Bu da evinizde hem yüksek performanslı hem de geniş kapsama alanına sahip bir kablosuz ağ performansına erişebilmek adına önemli.

Son olarak TP-Link‘in artık neredeyse tüm ürünlerine sunduğu Tether uygulamasından da söz etmemiz gerek. iOS ve Android platformunda yer alan bir mobil uygulama olan Tether, hem kurulum hem de kurulum sonrası ihtiyaç duyabileceğiniz ayarları içerisinde barındırıyor. Birçok insan için web arayüzü üzerinden ayar yapmak daha karmaşık geldiği için, günümüzde hepimizin alıştığı mobil uygulama üzerinden bu ayarlara ulaşabilmek güzel bir detay.