TP-Link Deco E4 inceleme (VIDEO)

TP-Link Deco E4 inceleme videomuzda, şirketin kendi Mesh sistemleri arasında en uygun fiyatlı olan modelin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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TP-Link Deco E4 inceleme

2’li ve 3’lü paketler halinde satılan modelin bugünkü satış fiyatı 599 TL ve 899 TL olarak sıralanıyor.

Evinizde ya da ofisinizde yaşanan kablosuz ağ sorunları için en verimli çözüm diyebileceğimiz Mesh sistemi, telefon veya dizüstü gibi cihazlarla ağ arası geçisin otomatik olarak yapılıyor olması adına büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede siz evde veya iş yerinizde bir yerden bir yere gittiğinizde, otomatik olarak güçlü sinyal alabildiğiniz Mesh birimine bağlanıyorsunuz ve kesintisiz olarak internet deneyimini yaşayabiliyorsunuz.

TP-Link Deco E4 modelinin kurulumu, iOS ve Android platforumunda bulunan Deco uygulaması ile kolayca gerçekleştirilebiliyor. Buradaki tek eksi nokta ise uygulamanın Türkçe dil desteğine sahip olmaması diyebiliriz.

Tasarımsal olarak beyaz renkli ve sade bir tasarıma sahip Deco E4 modelinin üst bölümünde bir LED aydınlatma yer alıyor. Bu aydınlatma ile internet durumu ve diğer konular için bilgilendiriliyorsunuz. Mesh birimlerinin üzerinde 100 Mbit bağlantı desteğine sahip iki adet ethernet girişinin olduğunu da belirtelim. Bu destek, üst model olan M4 modelinde Gigabit olarak karşımıza çıkıyordu.

Ürünün diğer özelliklerine baktığımızda 2.4 GHz ve 5 GHz çift bant desteğinin olması önemli. Bununla birlikte 2.4 GHz’de 300 Mbps – 5 GHz 867 Mbps hızlara ulaşılabiliyor. Ürün router, erişim noktası ve menzil genişletici olarak kullanılabiliyor. Ayrıca diğer Mesh sistemlerinde olmayan ebeveyn kontrolü gibi özellikleri uygulama üzerinden kullanabilmek mümkün.