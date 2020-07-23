TP-Link Archer C2300 router neler sunuyor?

TP-Link Archer C2300 router modeli inceleme masamızda. Bakalım şirketin en yeni router modellerinden olan C2300, bize hangi özellikleri sunuyor?

Kutu içeriği ve tasarım

Cihazın kutusundan tabii ki modelin kendisi, adaptör, ethernet kablosu ve kullanım klavuzu gibi dökümanlar çıkıyor. TP-Link’in alışılagelmiş tasarımlarına benzer bir görüntü sunan C2300 modelinin ön siyahı düz piyano siyahı, diğer yarısı ise havalandırma amacı da gören delikli bir yapıya sahip. Cihazın üzerindeki LED aydınlatmalar sayesinde internet durumu ile ilgili bilgileri görebiliyorsunuz.

reklam

Modelin arkasında adaptör girişi, güç tuşu, internet ve 4 adet LAN yuvası yer alırken, sol tarafta Wi-Fi ve WPS tuşlarıyla birlikte USB 3.0 yuvası karşımıza çıkıyor. Böylece ağa dahil etmek istediğimiz ürünler varsa, USB 3.0 yuvası üzerinden bunu gerçekleştirebiliyoruz.

Kurulum

Kurulum işlemini birçok TP-Link ürününde olduğu gibi yine iOS ve Android platformlarında bulabileceğiniz Tether mobil uygulaması ile yapıyoruz. Modem ile router arasındaki fiziksel bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra, Tether uygulaması üzerinden yaklaşık 5 dakikada kurulum tamamlanıyor. Tek yapmanız gereken yeni cihaz ekle seçeneğinden, router bölümüne giderek C2300 modelini seçmeniz ve adımları tamamlamanız.

Bu uygulama, sadece kurulumda değil router’ınız ile ilgili diğer tüm ayarlamaları da yapabilmenize olanak sağlıyor. Wi-Fi ayarları, şifre, misafir ağı ve diğer ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özelliklere buradan ulaşıyorsunuz.

TP-Link Archer C2300 teknik özellikleri ve performansı

Öncelikle kurulumu tamamladıktan sonra akıllı telefonumuzla Wi-Fi üzerinden yaptığımız hız testi ekran görüntüsünü aşağıdan görebilirsiniz. Ofisimizde kullandığımız 100 MBit download 5 MBit upload hızı sunan Superonline interneti ile router’a bağlı şekilde yaptığımız testte neredeyse maksimum hız değerlerini görebildik.

Cihazın teknik özelliklerine ve sunduklarına baktığımız zaman öncelikle sağlıklı ve kapsamlı bir kablosuz internet için 3 adet yüksek kapasiteli antene yer verilmesi önemli. Bu noktada verimlilik adına MU-MIMO desteği sunan cihaz, aynı anda 3 farklı ürünle iletişimde olabiliyor. Çift bant destekli bir model olan TP-Link Archer C2300 modeli, bandında 1625 Mbps’ye kadar ve 2.4 GHz’de 600Mbps seviyesine çıkabiliyor.

Modelin öne çıktığı bir diğer konu ise VPN ihtiyacı olanlara hitap ediyor. Zira Open VPN ve PPTP VPN bağlantısını desteklemekle beraber, aynı zamanda bağlantı hızını arttırmak için VPN Acceleration sunuyor. Böylece hem hızlı hem de güvenli bir VPN bağlantısı sağlayabiliyorsunuz.

Fiyat ve son sözler

TP-Link Archer C2300 modeli, satın alacağınız yere göre 900 TL ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarla sunuluyor. Orta segment router modeli arayanlar için hem kolay kurulum ve yönetim, hem de iyi bir Wi-Fi performansıyla model bizden geçer not almayı başardı.