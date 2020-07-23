Donanım
TP-Link Archer C2300 router neler sunuyor?
TP-Link Archer C2300 router modeli inceleme masamızda. Bakalım şirketin en yeni router modellerinden olan C2300, bize hangi özellikleri sunuyor?
Kutu içeriği ve tasarım
Cihazın kutusundan tabii ki modelin kendisi, adaptör, ethernet kablosu ve kullanım klavuzu gibi dökümanlar çıkıyor. TP-Link’in alışılagelmiş tasarımlarına benzer bir görüntü sunan C2300 modelinin ön siyahı düz piyano siyahı, diğer yarısı ise havalandırma amacı da gören delikli bir yapıya sahip. Cihazın üzerindeki LED aydınlatmalar sayesinde internet durumu ile ilgili bilgileri görebiliyorsunuz.
Modelin arkasında adaptör girişi, güç tuşu, internet ve 4 adet LAN yuvası yer alırken, sol tarafta Wi-Fi ve WPS tuşlarıyla birlikte USB 3.0 yuvası karşımıza çıkıyor. Böylece ağa dahil etmek istediğimiz ürünler varsa, USB 3.0 yuvası üzerinden bunu gerçekleştirebiliyoruz.
Kurulum
Kurulum işlemini birçok TP-Link ürününde olduğu gibi yine iOS ve Android platformlarında bulabileceğiniz Tether mobil uygulaması ile yapıyoruz. Modem ile router arasındaki fiziksel bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra, Tether uygulaması üzerinden yaklaşık 5 dakikada kurulum tamamlanıyor. Tek yapmanız gereken yeni cihaz ekle seçeneğinden, router bölümüne giderek C2300 modelini seçmeniz ve adımları tamamlamanız.
Bu uygulama, sadece kurulumda değil router’ınız ile ilgili diğer tüm ayarlamaları da yapabilmenize olanak sağlıyor. Wi-Fi ayarları, şifre, misafir ağı ve diğer ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özelliklere buradan ulaşıyorsunuz.
TP-Link Archer C2300 teknik özellikleri ve performansı
Öncelikle kurulumu tamamladıktan sonra akıllı telefonumuzla Wi-Fi üzerinden yaptığımız hız testi ekran görüntüsünü aşağıdan görebilirsiniz. Ofisimizde kullandığımız 100 MBit download 5 MBit upload hızı sunan Superonline interneti ile router’a bağlı şekilde yaptığımız testte neredeyse maksimum hız değerlerini görebildik.
Cihazın teknik özelliklerine ve sunduklarına baktığımız zaman öncelikle sağlıklı ve kapsamlı bir kablosuz internet için 3 adet yüksek kapasiteli antene yer verilmesi önemli. Bu noktada verimlilik adına MU-MIMO desteği sunan cihaz, aynı anda 3 farklı ürünle iletişimde olabiliyor. Çift bant destekli bir model olan TP-Link Archer C2300 modeli, bandında 1625 Mbps’ye kadar ve 2.4 GHz’de 600Mbps seviyesine çıkabiliyor.
Modelin öne çıktığı bir diğer konu ise VPN ihtiyacı olanlara hitap ediyor. Zira Open VPN ve PPTP VPN bağlantısını desteklemekle beraber, aynı zamanda bağlantı hızını arttırmak için VPN Acceleration sunuyor. Böylece hem hızlı hem de güvenli bir VPN bağlantısı sağlayabiliyorsunuz.
Fiyat ve son sözler
TP-Link Archer C2300 modeli, satın alacağınız yere göre 900 TL ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarla sunuluyor. Orta segment router modeli arayanlar için hem kolay kurulum ve yönetim, hem de iyi bir Wi-Fi performansıyla model bizden geçer not almayı başardı.
Aksesuar
AŞIK OLUNACAK EN SAĞLAM KLAVYE! | Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi
Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi ile karşınızdayız. Logitech’in oyuncular arasında “efsane klavye” olarak nitelendirilen ürünü G513 Carbon, yeni anahtarları ile geliyor. Romer-G Dokunmatik, Romer-G Lineer ve GX Blue mekanik anahtar seçenekleri bulunan klavye en sevilen GX Blue Clicky anahtarı ile farklı bir hale bürünüyor..
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Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi
Dayanıklı 5052 alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen G513 Carbon, sağlamlık ve şıklık katmayı başarırken hafızalı köpük adı verilen el desteği ile farklı ve oldukça rahat bir konfor elementine sahip oluyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi avuç içi desteğine sahip diyebileceğimiz G513 Carbon, bu tarz parçaları sevmeyenler için çıkarılabiliyor.
Hafızalı köpük ile gelen bilek desteği de oyun sırasında konfor vadediyor. Alt kısma monte edilmiş altı kauçuk ayak sağlam şekilde yerinde durmasını sağlıyor. Ek, özel USB kablo, bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlarken, USB bellekleriniz için kasanın arkasına uzanmanıza gerek kalmıyor.
Lightsync RGB desteği sayesinde 16,8 milyon renkle aydınlatma seçeneği sunan klavye, oyunlar, ses veya ekranınız tarafından yönetilebiliniyor. Ayrıca üzerindeki USB yönlendirici sayesinde bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlıyor. Bu sayede bir cihazı şarj etmek ve USB bağlantısı sağlamak için bilgisayarınıza uzanmanız gerekliliği de ortadan kalkıyor.
Sonuç olarak; Logitech G513 Carbon, hafızalı avuç içi desteği ile konforlu, RGB destekli özellikleri ve GX Blue Clicky anahtarıyla üst seviye oyuncu klavyesi konumunda. Biraz sesli olsa da FPS başta olmak üzere hemen hemen tüm oyunlarda hızlı ve anında tepki verebileceğiniz durumda olacaksınız.
Donanım
TANK GİBİ ANAKART! Gigabyte Z490 AORUS Master incelemesi
Z490 AORUS Master anakart incelemesi ile karşınızdayız. Gigabyte’ın özellikle soğutması ve performansıyla dikkat çeken kartına detaylı bir şekilde göz atıyoruz.
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Z490 AORUS Master incelemesi
Gigabyte‘ın Intel 10. nesil işlemcilere özel olarak geliştirdiği LGA 1200 soketini ve Z490 çipsetini kullanan Z490 AORUS Master, tasarımıyla ne kadar sağlam ve soğutmaya önem verdiğini ilk bakışta bizlere gösteriyor.
2 kat daha kalın bakır PCB üzerine kurulan anakartta işlemciye güç veren VRM ve MOSFET bileşenleri 8 mm kalınlığında bakır ısı borusu ve özel tasarımlı soğutma blokları ile kaplanmış. Aynı zamanda M.2 NVMe SSD yuvalarının tamamı da özel soğutma bloğu ve termal pedler ile korunuyor.
2 adet 8 pin CPU güç bağlantısı ve 24 pinlik ana güç bağlantısı solid pin yapısında daha sağlam bir şekilde ayarlanırken, metal kaplama ile ekstra sağlamlık ve soğutma sistemi de sağlanmış. Bellek tarafında XMP ile 5000 MHz’e kadar 128 GB boyutuna destek verebilen kart, 4 kat daha dayanıklı metal koruma ile de güçlü bir sağlamlık sunuyor.
Arka panelde 10 USB bağlantısı ile rahat bir kullanım vadettiğini de unutmamak gerek. 4 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1 ve 1’i Tip-C olmak üzere 4 adet de USB 3.2 Gen 2 portu barındıran kartta Clear CMOS ve Q-Flash+ sistemiyle kolay BIOS sistemi de mevcut.
Ses kanadında ESS SABRE 9118 dijitalden analog dönüştürücü ve Realtek ALC1220-VB kodek yer alıyor. Bunun yanı sıra kapasitörler de gerçek altın WIMA ve Nichicon olarak tercih edilmiş. Kartın Hi-Res Audio ve DTX Ultra sertifikası da mevcut. Meraklılarına özel RGB Fusion 2.0 desteğiyle ekran kartını istediğiniz renkte ve senkronda aydınlatmanız da mümkün.
Genel hatlarıyla baktığımızda tank gibi bir anakart olan Z490 AORUS Master’ın detaylarını videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Donanım
ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition | Uygun fiyata performans!
ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition incelemesiyle karşınızdayız. Nvidia kanadının RTX serisi ekran kartları ardından gelen GTX 16 serisi de Super olarak güncellendi. Bu noktada GTX 1650 Super OC Edition ise uygun fiyatlı yüksek performans vadeden bir kart olarak dikkat çekiyor.
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ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition incelemesi
Tasarımına baktığımızda klasik bir ROG ekran kartı olduğunu bize gösteren 1650 Super, çift fanlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Yine bir diğer Asus ekran kartı olan TUF Gaming 1650 Super’e nazaran daha dikkat çekici ve kaslı durduğunu da söyleyelim.
Performans kanadında Super serileri ise RTX Super’e nazaran GTX Super tarafında çok daha başarılı sonuçlar veriyor. Örneğin bu incelediğimiz GTX 1650 Super, normal 1650’ye göre %50’ye varan performans artışı sunabiliyor. Bu gerçekten önemli bir detay. 4 GB GDDR6 belleğe sahip olan kart 1280 CUDA çekirdeği barındırıyor.
Teknik özellikler
12002 MHz bellek hızı ve 1530 MHz saat hızına sahip olan kart, boost ile 1785 MHz’e çıkabiliyor. Asus’un OC edition olan bir kartı olduğu için OC modunda ise 1815 MHz’e çıkabilen bir kart olduğunu da ayrıca belirtmek gerek. Sadece 6 pinlik bir güç bağlantısı yeterli olan kartta 350 Watt PSU da yeterli oluyor. Yani bu kartın daha mütevazi, mini sistemler için de düşünebildiğini söyleyebiliriz.
Bağlantı kanadında zengin görünen kartta 2 adet HDMI, 2 adet DP olarak 4 ekrana aynı anda görüntü sağlama imkanı bulunuyor. Üzerindeki eksen teknolojili fanlar etkin bir soğutma sağlarken ekran kartı 50 derece altında iken çalışmadan hiç ses üretmeyerek başarılı ve sessiz bir deneyim sunuyor.
Asus’a özel detaylar
Bir diğer Asus imzası olan Çift BIOS desteği ve DirectCU II ile soğutmayı geniş alana dağıtabilen, sorun yaşandığında ise diğer BIOS’a geçiş yapılabilen bir ürün olduğunu görüyoruz. Evet, bu bir oyuncu ekran kartı olduğunu düşünürsek elbette Aura Sync desteği de mevcut 🙂 ama sadece üstteki ROG logosunda var. Yani yanar dönerli bir ekran kartı da değil.
ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition test sonuçları
- 3D Mark: 5022
- 3D Mark Grafik: 4658
- Basemark GPU Vulkan: 4397
- Basemark GPU OpenGL: 4499
- Basemark GPU DX12: 3272
Oyun testleri:
Test sonuçlarına da baktığımızda ciddi bir performans artışı net bir biçimde göze çarpıyor. Oyunları Full HD çözünürlükte ve yüksek ayarlarda oynadığımızı belirtelim.
- Forza Horizon 4: 116 FPS
- Shadow of War: 79 FPS
- Far Cry 5: 61 FPS
- The Division 2: 67 FPS
- Apex Legends: 62 FPS
- PUBG: 76 FPS
- Fortnite: 71 FPS
- BFV: 64 FPS
- COD Modern Warfare – Warzone: 73 FPS
Genel olarak baktığımızda ROG Strix GeForce GTX 1650 Super OC Edition, Asus mühendislerinin de başarılı dokunuşlarıyla karşımıza çıkan tam bir fiyat performans ekran kartı olmayı başarmış. FHD oyunculukta daha uygun fiyata performans arayanlar için en ideal kartlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.