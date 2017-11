TP-Link Akıllı Ampuller Türkiye’de

TP-Link’in ekstra herhangi bir donanım gerekmeden WiFi’a bağlanan ve akıllı telefonlardan kolayca yönetilebilen akıllı ampulleri Türkiye’de satışa sunuldu.

TP-Link, bir süredir kendini akıllı ev ekosistemi içinde ürünler, çözümler geliştirmekte. Akıllı prizlerini geçtiğimiz yıl satışa sunan şirket, akıllı ampullerini de Türkiye’ye getirdi. Dört model akıllı ampulü Türkiye’de satışa sunan TP-Link, akıllı ev ürünlerinde de tıpkı ağ ürünlerinde olduğu gibi fiyat/performans çözümleri olarak sunacak.

TP-Link akıllı ampuller direkt olarak WiFi’a bağlanıyor ve TP-Link’in ücretsiz uygulaması olan Kasa ile her yerden kolayca, akıllı telefonlar üzerinden yönetilebiliyor. Evde olunmadığı durumlarda bile ışıkları kolayca açıp kapamayı sağlayan akıllı ampuller ile ayrıca her duruma uygun ortam ışığını ayarlamak ve önceden programlamak da mümkün. Her ne kadar ülkemizde olmasa da Amazon Alexa ile uyumlu olan ampuller bu sayede ses ile de yönetilebiliyor.

Türkiye’de satışa sunulan TP-Link akıllı ampul modelleri, özellikleri ve fiyatları ise şöyle: