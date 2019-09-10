3 Gbps hız destekleyen Wi-Fi 6 router: TP-Link Archer AX50

TP-Link Archer AX50 modeli yeni Wi-Fi 6 (802.11ax) desteğiyle dikkat çekecek 3 Gbps hıza ulaşabilen bir yönlendirici olarak dikkat çekiyor.

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Uygun fiyata birinci sınıf bir WiFi 6 (802.11ax) deneyimi sunan Archer AX50, Intel’in Wi-Fi 6 Gig + teknolojisiyle 160 MHz bant genişliğine sahip HT160 teknolojisini kullanıyor. HT160, 802.11ac ile kullanılan standart HT80’e göre 5 GHz bandında iki kat daha fazla band genişliği sağlıyor. TP-Link Archer AX50 5 GHz bandında 2402 Mbps ve 2.4 GHz bandında ise 574 Mbps’ye varan Gig + hızlara ulaşabiliyor. Böylece desteklenen hızlarda 8 GB HD film indirmek iki dakikadan daha az bir sürede gerçekleştirilebiliyor.

Archer AX50’nin tek avantajı hız değil. OFDMA gibi ek özellikler sayesinde yönlendirici daha çok sayıda cihazın WiFi ağına bağlandığı durumlarda da gecikme süreleri yüzde 75 oranında azalıyor. Ayrıca TP-Link’in ev ağının güvenliği için geliştirdiği HomeCareTM uygulaması sayesinde tüm aile bireyleri ve ağa bağlı cihazlar siber tehditler ve virüslerden korunuyor.

TP-Link Ülke Müdürü Ryan Yang, Archer AX50’yi bu yıl sonunda Türkiye’de KDV dahil 999 TL fiyatla satışa sunmayı hedeflediklerini belirtti. TP-Link’in Wi-Fi 5 (11ac) ürünlerinde de Türkiye’de öncü rol üstlendiğini belirten Yang, “Wi-Fi 6 teknolojili modellerimiz olan AX50, AX6000, AX20 ve AX10 yönlendiriciler; VX3000 VDSL modem; Deco X6, Deco X20 Mesh teknolojili sistemlerimiz ve RE505X menzil artırıcı ürünlerin tümünü Türkiye pazarında da satışa sunacağız” dedi. Wi-Fi 6 teknolojili ürünlerin yaygınlaşmasının biraz zaman alacağını ifade eden Yang, 2023 yılında bu ürünlerin pazar payının en üst seviyeye ulaşmasını öngördüklerini açıkladı.