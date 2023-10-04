Toyota ekim ayı için Corolla ve C-HR Hybrid modellerinde fiyat indirimine gitmişti.

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Bunların haricinde ise Japon dev, Corolla, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Hilux ve Yaris Cross modelleri için faizsiz kredi imkanı sunmaya başladı. İndirimli olan modellerde indirim ya da faizsiz kredi seçeneklerinden birisinin kullanılması gerekiyor. İkisi birden kullanılamıyor. Kampanya olan modeller ise şu şekilde:

Toyota Corolla

Yeni Corolla kampanyada en çok dikkati çeken model. Normalde otomobilin sedan ve hatchback olmak üzere iki farklı karoser tipi bulunuyor. Ancak kampanya sadece sedan karoser tipinde geçerli. Motor tarafında ise otomobil 1.5 benzinli bir motora sahip. Bu motora Multidrive S otomatik şanzıman eşlik ediyor. Güncel fiyatlar ise şu şekilde:

Versiyon Tavsiye Edilen 2023 MY

Liste Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı

2023 MY Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel

Sınırlı Sayıda Kampanyalı

2023 MY Fiyatları (TL) 1.5 Vision Multidrive S*** 1.182.800 1.182.800 1.002.800 1.5 Dream Multidrive S 1.299.000 1.299.000 1.149.000 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.378.550 1.378.550 1.228.550 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.461.900 1.461.900 1.311.900 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.580.000 1.580.000 1.430.000

Toyota C-HR

Kampanyalı bir diğer model ise Toyota C-HR Hybrid. Otomobil SUV karoser tipi ile birlikte geliyor. Motor tarafında 1.8 hybrid bir motor kullanılan C-HR’da şanzıman olarak ise e-CVT şanzıman kullanılıyor. Fiyatlar ise Şu şekilde:

Versiyon Tavsiye Edilen 2023 MY

Liste Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı

2023 MY Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel

Sınırlı Sayıda Kampanyalı

2023 MY Fiyatları (TL) 1.8 Hybrid 4×2 Flame e-CVT 1.587.400 1.587.400 1.467.400 1.8 Hybrid 4×2 Passion e-CVT 1.734.000 1.734.000 1.614.000 1.8 Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan) 1.755.300 1.755.300 1.635.300 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT 1.845.550 1.845.550 1.725.550 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan1) 1.867.100 1.867.100 1.747.100 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL) 1.895.350 1.895.350 1.775.350

Toyota Corolla Cross Hybrid

Corolla Cross Hybrid’de indirim bulunmuyor. Ancak Toyota faizsiz 12 ay ödemeli 250.000 TL kredi sunuyor. Otomobil 1.8 hybrid bir motora sahip. Bu motora e-CVT otomatik şanzıman eşlik ediyor.

Versiyon Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel

ÖTV Oranı ile 2023 MY Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı

2023 MY Fiyatları (TL) 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.658.300 1.658.300 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.707.400 1.707.400 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.828.200 1.828.200 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.960.800 1.960.800 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 1.988.600 1.988.600

Toyota Yaris Cross

Bir diğer otomobil ise Yaris Cross. Normalde otomobilin hybrid versiyonu da var ancak kampanya sadece benzinli olan seçenekte geçerli. Toyota, Yaris Cross için faizsiz 12 ay ödemeli 250.000 TL kredi sunuyor. Otomobil 1.5 benzinli bir motor ile birlikte geliyor. Bu motora Multidrive S otomatik şanzıman eşlik ediyor.

Versiyon Tavsiye Edilen 2023 MY

Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı

2023 MY Fiyatları (TL) 1.5 Dream Multidrive S 1.364.500 1.364.500 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.395.300 1.395.300 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.453.600 1.453.600

Toyota Hilux

Listedeki son araç ise Toyota’nın pikap modeli olan Hilux. Toyota Hilux için faizsiz 12 ay ödemeli 250.000 TL kredi sunuyor. İndirimli fiyat ve kredi kampanyası bir arada kullanılabiliyor. Hilux, 2.4 dizel bir motor ile birlikte geliyor. Bu motora A/T otomatik şanzıman eşlik ediyor.

Versiyon Tavsiye Edilen 2023 MY

Liste Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı

2023 MY Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel

Sınırlı Sayıda Kampanyalı

2023 MY Fiyatları* (TL) 2.4 D-4D 4×2 Adventure A/T 1.535.950 1.505.250 1.505.250 2.4 D-4D 4×4 Adventure 1.671.850 1.638.400 1.638.400 2.4 D-4D 4×4 Adventure A/T 1.690.000 1.590.000 1.590.000 2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T 1.742.800 1.707.950 1.707.950 2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T 1.859.450 1.822.250 1.822.250