Bir süredir aşırı artan araba fiyatları söz konusu. Araba kıtlığı baş gösterince bayiler elden ekstra para alıp araçları o şekilde satmaya başlamışlardı. Geldiğimiz noktada bugün ise kimse araba almadığı için birçok marka fiyatlarında indirime gidiyor. Bunlardan birisi de Toyota. Detaylara bakalım.

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Toyota şu anda iki modelinde indirim yapmış durumda. Bunlardan birisi çok sevilen Corolla iken diğeri ise C-HR.

Toyota Corolla

Yeni Corolla indirimde en çok dikkati çeken model. Normalde otomobilin sedan ve hatchback olmak üzere iki farklı karoser tipi bulunuyor. Ancak indirim sadece sedan karoser tipinde geçerli. Motor tarafında ise otomobil 1.5 benzinli bir motora sahip. Bu motora Multidrive S otomatik şanzıman eşlik ediyor. Güncel fiyatlar ise şu şekilde:

Versiyon Tavsiye Edilen 2023 MY

Liste Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı

2023 MY Fiyatları** (TL) Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel

Sınırlı Sayıda Kampanyalı

2023 MY Fiyatları* (TL) 1.5 Vision Multidrive S*** 1.182.800 1.182.800 1.002.800 1.5 Dream Multidrive S 1.299.000 1.299.000 1.149.000 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.378.550 1.378.550 1.228.550 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.461.900 1.461.900 1.311.900 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.580.000 1.580.000 1.430.000

Toyota C-HR

İndirimde olan diğer model ise Toyota C-HR Hybrid. Otomobil SUV karoser tipi ile birlikte geliyor. Motor tarafında 1.8 hybrid bir motor kullanılan C-HR’da şanzıman olarak ise e-CVT şanzıman kullanılıyor. Fiyatlar ise Şu şekilde:

Versiyon Tavsiye Edilen 2023 MY

Liste Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı

2023 MY Fiyatları (TL) Tavsiye Edilen Ekim Ayına Özel

Sınırlı Sayıda Kampanyalı

2023 MY Fiyatları (TL) 1.8 Hybrid 4×2 Flame e-CVT 1.587.400 1.587.400 1.467.400 1.8 Hybrid 4×2 Passion e-CVT 1.734.000 1.734.000 1.614.000 1.8 Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan) 1.755.300 1.755.300 1.635.300 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT 1.845.550 1.845.550 1.725.550 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan1) 1.867.100 1.867.100 1.747.100 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL) 1.895.350 1.895.350 1.775.350