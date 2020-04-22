Toyota, Yaris temelli yeni bir B-SUV tanıtacak!

Toyota‘nın, iptal edilen 2020 Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılması beklenen minik SUV’si, 23 Nisan‘da dijital ortamdan tanıtılacak.

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Etkinliğin iptal edilmesinden bir süre sonra, B-SUV‘nin tanıtımının haftalar, hatta aylar sonraya sarkıtılması bekleniyordu. Fakat Toyota’dan gelen açıklamaya göre artık o gün çok da uzakta değil.

Toyota yetkililerinden Matthew Harrison, “Bu araç kompakt, dinamik bir tasarım ve bir kişiliğe sahip olacak. Tamamen yeni ve farklı bir B-SUV olacak.” dedi.

Adı henüz açıklanmayan araç, güncel Yaris’in kullandığı Toyota Yeni Küresel Mimari‘sine ait GA-B platformunu kullanacak. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olması beklenen aracın, hibrit güç aktarma organları taşıyacağı söyleniyor.

İlerleyen zamanlarda Toyota’nın küçük otomobil ailesi, Yaris Cross olarak adlandırılması beklenen ve Ford Fiesta Active ile rekabet edecek bir modelin gelmesi de bekleniyor.