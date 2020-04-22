2021 Mercedes-Maybach S-Sınıfı, büyük bir merkezi ekran ile gelecek!

2021 Mercedes-Maybach S-Sınıfı‘na ait kamuflajlı fotoğrafların ardı arkası kesilmiyor. Dün yayınladığımız haberde olmayan, bugün ortaya çıkan yeni bir ayrıntı var. Bu ayrıntı ön konsola ait.

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Günümüzün amiral gemisi lüks otomobillerinde şöyle bir moda var: Çok sayıda ve büyük ekranlar. Yeni Maybach ise bu modaya uyarak dev bir merkez bilgi eğlence ekranı sunacak. Ayrıca yeni direksiyon ve dijital gösterge paneli de görülebilen detaylar arasında..Fakat ön konsolun geri kalanı halen örtülerle kapalı.

Mercedes S-Sınıfı’nın Maybach versiyonu, daha uzun bir dingil mesafesi ve dış mekandaki birkaç detay ile kendini normal S-Sınıfı’ndan kolayca ayırıyor. Bu farklılıklar arasında yeniden tasarlanan tamponlar, çok sayıda krom detay, çift tonlu boya seçenekleri ve Maybach GLS‘de bulunan parlak bir ön ızgara yer alacak.

Normal S-Sınıfı’ndan en büyük farklılıklar ise iç mekanda olacak. Aracın, yüksek teknoloji ile üst düzey konforu, yüksek kaliteli malzemeler ve kaplamalarla sunması bekleniyor. Tabi bu yüksek konfor arka koltuklarda oturan yolcular için daha yoğun olacak.

Aracın çok konuşulmayan bir diğer özelliği ise Seviye 3 otonom sürüş yetenekleriyle donatılacak olması. Bu yeteneğin, Mercedes‘in bugüne kadar ürettiği en gelişmiş sürüş destek sistemleri ile kullanılacağı söyleniyor.

Ayrıca Maybach S-Sınıfı, birçok üreticinin sekizden fazla silindir içeren motorları kullanmaktan vazgeçtiği bir zamanda, V12 motorunu kullanmaya devam edeceği bildiriliyor.

2021 Mercedes-Maybach S-Sınıfı’ndaki V12’nin gücünün korunarak, daha az emisyon değerlerine sahip olması için mevcut motorun güncellenmiş bir hali kullanılacak. Bu da hafif hibrit bir sistemin kullanılabileceği anlamına geliyor.

En son açıklamalara göre yeni Mercedes S-Sınıfı bu yılın sonuna doğru, Maybach modeli ise 2021 başlarında tanıtılacak.