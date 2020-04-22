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2021 Mercedes-Maybach S-Sınıfı, büyük bir merkezi ekran ile gelecek!
2021 Mercedes-Maybach S-Sınıfı‘na ait kamuflajlı fotoğrafların ardı arkası kesilmiyor. Dün yayınladığımız haberde olmayan, bugün ortaya çıkan yeni bir ayrıntı var. Bu ayrıntı ön konsola ait.
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Günümüzün amiral gemisi lüks otomobillerinde şöyle bir moda var: Çok sayıda ve büyük ekranlar. Yeni Maybach ise bu modaya uyarak dev bir merkez bilgi eğlence ekranı sunacak. Ayrıca yeni direksiyon ve dijital gösterge paneli de görülebilen detaylar arasında..Fakat ön konsolun geri kalanı halen örtülerle kapalı.
Mercedes S-Sınıfı’nın Maybach versiyonu, daha uzun bir dingil mesafesi ve dış mekandaki birkaç detay ile kendini normal S-Sınıfı’ndan kolayca ayırıyor. Bu farklılıklar arasında yeniden tasarlanan tamponlar, çok sayıda krom detay, çift tonlu boya seçenekleri ve Maybach GLS‘de bulunan parlak bir ön ızgara yer alacak.
Normal S-Sınıfı’ndan en büyük farklılıklar ise iç mekanda olacak. Aracın, yüksek teknoloji ile üst düzey konforu, yüksek kaliteli malzemeler ve kaplamalarla sunması bekleniyor. Tabi bu yüksek konfor arka koltuklarda oturan yolcular için daha yoğun olacak.
Aracın çok konuşulmayan bir diğer özelliği ise Seviye 3 otonom sürüş yetenekleriyle donatılacak olması. Bu yeteneğin, Mercedes‘in bugüne kadar ürettiği en gelişmiş sürüş destek sistemleri ile kullanılacağı söyleniyor.
Ayrıca Maybach S-Sınıfı, birçok üreticinin sekizden fazla silindir içeren motorları kullanmaktan vazgeçtiği bir zamanda, V12 motorunu kullanmaya devam edeceği bildiriliyor.
2021 Mercedes-Maybach S-Sınıfı’ndaki V12’nin gücünün korunarak, daha az emisyon değerlerine sahip olması için mevcut motorun güncellenmiş bir hali kullanılacak. Bu da hafif hibrit bir sistemin kullanılabileceği anlamına geliyor.
En son açıklamalara göre yeni Mercedes S-Sınıfı bu yılın sonuna doğru, Maybach modeli ise 2021 başlarında tanıtılacak.
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Messenger Kids, yeni özellikleri ile 70 yeni ülkede kullanıma sunuldu
Facebook, Messenger Kids uygulamasına yeni özellikler ekleyelerek 70’ten fazla yeni ülkede kullanıma sundu. Messenger Kids’e eklenen yeni özellik ile ebeveyn denetimini artıyor.
Dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle tıpkı yetişkinler gibi çocuklar da evlerde kalmaya devam ediyor. Sosyal ortamından uzak kalan çocukların en çok özlediği şey şüphesiz arkadaşları oldu. Çocukları düşünen Facebook, çocuklara yönelik mesajlaşma uygulaması Messenger Kids uygulamasını 70 yeni ülkede daha yayınlandığını duyurdu.
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Facebook’un mesajlaşma uygulamasının 13 yaş ve altı sürümü, ebeveynlerin çocuklarının aktivitelerini kontrol etmelerini ve İnternet sitesindeki yabancılardan korunmalarını sağlıyor. Messenger Kids’in Supervised Friending adı verilen yeni özelliği ile ebeveynler, çocukların iletişime geçtiği kişileri kontrol ederek arkadaşlık isteklerini yanıtlayabiliyor veya yeni arkadaşlar ekleyip kaldırabiliyor.
Messenger Kids için gelen bir diğer yeni özellik ise Ebeveynler, çocuklarının herhangi bir arkadaşlık eylemi gerçekleştirmesi durumunda bilgilendirilir ve Ana Karar Panosu aracılığıyla bu kararı kolayca geçersiz kılabilirler.
Söz konusu bu yenilikler ilk olarak ABD’de kullanıma sunuldu ve gelecekte dünya çapında kullanılabilir olması bekleniyor. Facebook’un çocuklar için olan mesajlaşma uygulaması ile artık çocuklar güvenli bir şekilde sizin kontrolünüz altında mesajlaşırken hem de arkadaşlarından kopmayacak.
Uygulama içerisinde herhangi bir reklam ve satın alma yer almıyor. Ayrıca mesajlar da hiçbir şekilde kaybolmuyor ve gizlenemiyor. Messenger Kids şu anda Türkiye‘de kullanılabilir durumda değil. Uygulamanın ilerleyen günlerde ülkemizde kullanıma açılması bekleniyor.
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2021 Mercedes-Maybach S-Sınıfı, Nürburgring’te boy gösterdi
Geçen yıl Kuzey Kutup Dairesi yakınlarında yapılan bazı soğuk hava testlerinden sonra yeni nesil Mercedes-Maybach S-Sınıfı, geçtiğimiz günlerde şasi ayarı ve rafine sürüş incelemeleri için Nürburgring‘teydi.
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Yeni nesil Mercedes S Sınıfı’nın en üst seviye versiyonu, önemli değişiklikler barındıracak olsa da eski nesline göz kırpan bir tasarımla gelecek. Yeni ön-arka farlar, yeni tamponlar, gövdeye gömülü (Tesla’lardaki gibi) kapı kolları, yeni jantlar, yeni renk seçenekleri ve daha nicelerini yeni Maybach S-Sınıfı’nda göreceğiz.
Araçtaki yolcular, dış dünyadan kalınlaştırılmış camlar ve ekstra ses yalıtımı ile izole edilecek. Ayrıca Maybach adına yakışır üst seviye teknolojiler de yolcuların emrine amade olacak. Geniş iç döşeme ve kaplama seçenekleri sunması beklenen araç, son derece özelleştirilebilir detaylarının olmasıyla dikkat çekecek.
Bentley ve Rolls-Royce gibi devlerle mücadele edecek olan Maybach’ın, motor gamının en üstünde V12 motor seçeneğini koruyacağı söyleniyor. Güncel Maybach S560, 6.0 litrelik V12 motoruyla 630 beygir güç ve 1000 Nm tork gibi muazzam değerler sunuyordu. 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 4.7 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı ise 250 km/s olarak sınırlandırılmış. Bu arada güncel modelin 2.5 tona yakın bir ağırlığının bulunduğunu da belirtmeliyim. Emisyonları azaltmak adına bir çeşit elektrifikasyona başvurulabileceği de beklenenler arasında.
Mercedes-Maybach S-Sınıfı’nın yıl sonunda veya 2021 başlarında tanıtılması bekleniyor.
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HBO Max, 27 Mayıs’ta geliyor!
Yeni dijital platform HBO Max için lansman tarihi belli oldu. Dünyaca ünlü dizileri barındıracak olan platform, Netflix’in en ciddi rakibi olması bekleniyor.
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Netflix ve Disney+ gibi platformlara rakip olmaya hazırlanan Warner Media’nın yeni dijital platformu HBO Max, 27 Mayıs‘ta açılacak. Yeni dijital platform, Anna Kendrick’li Love Life, belgesel türündeki On The Record, Looney Tunes çizgi filmleri ve The Not Too Late Show with Elmo içerikleriyle yayın hayatına başlayacak.
HBO Max,yeni ve eski yayınları ile göz dolduruyor
Yeni platform, Friends, The Big Bang Theory, South Park gibi en çok izlenen dizileri, Joker ve Wonder Woman gibi DC filmleri, The Wizard of Oz ve Casablanca gibi Warner Bros. klasikleri, The Matrix ve The Dark Knight üçlemesi gibi unutulmaz filmler ve Game of Thrones, Watchmen, Euphoria gibi HBO dizileri de HBO Max’te yer alacak. Bununla birlikte platformda podcast dinleme seçeneği de olacak.
Warner Media Entertainment Yöneticisi Robert Greenblatt yaptığı açıklamada, hedeflerinin ailedeki herkese uygun içeriğe sahip olmak olduğunu söyledi. Greenblatt, HBO Max’in içeriğinde HBO Max özel içeriklerinin, Warner Bros kütüphanesinin ve dünya genelinde satın aldığı birçok yapımın ve tüm HBO içeriklerinin yer alacağını dile getirdi.
HBO Max içerik başkanı Sarah Aubrey, “HBO Max’in lansmanına yaklaşmak heyecan verici, böylece ekiplerimizin geliştirdiği içerikleri benzersiz bir grup yaratıcıyla ortaklaşa paylaşabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.
10.000 saatlik içeriğin hazır bulunduğu abonelik paketi, 27 Mayıs’ta ABD’de aylık 14.95 dolar fiyatla satışa sunulacak. Açılıştan sonra ülkemizde izlenip izlenmeyeceği ve buradaki yayın politikası da belli olacak. Umuyoruz ki yeni platform, ülkemizde de yayına başlar. Böylece yaşanacak olan rekabet biz kullanıcıların yarına olur.