Bu hafta sonu yeni bir Toyota Grand Highlander’a binmeyi umuyorsanız beklemeniz gerekecek. Toyota, hava yastığı sorunu nedeniyle Grand Highlander üç sıralı SUV için 20 Haziran 2024 itibarıyla ABD’de satışları durduruyor.

Toyota Grand Highlander modelinin satışı neden bitiyor?

Toyota’ya göre, sürücü camının açık olduğu bir çarpışmada sürücü yan perde hava yastığı açılmayabilir. Sürücünün başının hemen yanında, camın hemen üzerinde bulunan bu hava yastığı, çarpışma durumunda vücudun üst kısmını korumak için tasarlandı.

Geri çağırma, 2024 model yılı için üretilen Grand Highlander’ın yaklaşık 145.000 adedini etkiliyor. 2024 Grand Highlander’ın mevcut sahipleri, Toyota’nın soruna bir çözüm bulması durumunda Ağustos ortasına kadar bir düzeltme konusunda bilgilendirilecek.

Toyota Grand Highlander, Princeton, Indiana’daki fabrikada üretiliyor. İlk tam üretim yılı olan 2024’e kadar Toyota, halihazırda 48.840 Grand Highlander satıyor.

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SUV, aynı turboşarjlı 2,4 litrelik dört silindirli temel motoru kullanırken, Grand Highlander’da 362 beygir gücünde Hibrit Max seçeneği bulunuyor. 2024 yılı için Toyota Grand Highlander 44.715 dolardan başlıyor.