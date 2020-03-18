Porsche, 3 boyutlu yazıcıyla üretilecek koltuklarını tanıttı!

Porsche, geleneksel yarış koltuklarının yeni nesli olarak tanımlanan “3 boyutlu baskıdan tam-kova tipi yarış koltuğu” modelini tanıttı.

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Porsche‘nin halihazırdaki hafifletilmiş yarış koltuğunu temel alan bu 3 boyutlu (3B) koltuk, birden fazla katmanın sandviç şeklinde birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor.

Temel katman, polipropilen ile 3B yazıcıyla yapılan markaya özgü içerikli bir “konfor katmanının” birbirine bağlanmasıyla oluşuyor. Söz konusu poliüretan temelli konfor katmanı nefes alabiliyor. Böylelikle sürücünün yolculuk boyunca koltuğunda rahat kalmasını sağlıyor.

Konfor katmanı denilen kısım Konfor katmanı denilen kısım

Asıl dikkat çeken kısım ise bu konfor katmanında. 3B yazıcıyla üretiliyor olması onun özelleştirilme konusunda sınırlarının neredeyse olmadığı anlamına geliyor. Yani her sürücü, kendi vücut kıvrımlarına göre bu katmanı ürettirebiliyor ve söz konusu koltukla sürüşünü, mümkün olan en iyi şekilde yapması sağlanıyor.

Koltukların üst katmanı ise delikli yapıdaki Racetex döşemeyle kaplı. Bu kaplama, altında bulunan kafes benzeri “konfor katmanı” yapısının büyük bir kısmını gizlerken, üzerinde bulunan minik “pencereler” vasıtasıyla, o katmanı görebilmemizi sağlıyor.

Şunu da belirtmeliyim ki, bu koltuklar henüz prototip aşamasında. Fakat Porsche, bu koltukların üretileceğini doğruladı. Alman üretici bu sene 718 ve 911 modellerinde prototipleri test etmeye başlayacak. Testlerdeki geri bildirimleri projenin seri üretim tasarımlarına dahil edecek.

Söz konusu 3B koltukların seri üretim versiyonları yumuşak, orta ve sert olmak üzere üç farklı sertlik seviyesinde alınabilecek. 2021 ortalarında satışa sunulması planlanan bu koltuk serisinde, Porsche Exclusive Manufaktur‘da eskiden yer almış, bilindik bazı izlerin de yer alacağı söyleniyor.