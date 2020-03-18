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Porsche, 3 boyutlu yazıcıyla üretilecek koltuklarını tanıttı!
Porsche, geleneksel yarış koltuklarının yeni nesli olarak tanımlanan “3 boyutlu baskıdan tam-kova tipi yarış koltuğu” modelini tanıttı.
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Porsche‘nin halihazırdaki hafifletilmiş yarış koltuğunu temel alan bu 3 boyutlu (3B) koltuk, birden fazla katmanın sandviç şeklinde birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor.
Temel katman, polipropilen ile 3B yazıcıyla yapılan markaya özgü içerikli bir “konfor katmanının” birbirine bağlanmasıyla oluşuyor. Söz konusu poliüretan temelli konfor katmanı nefes alabiliyor. Böylelikle sürücünün yolculuk boyunca koltuğunda rahat kalmasını sağlıyor.
Asıl dikkat çeken kısım ise bu konfor katmanında. 3B yazıcıyla üretiliyor olması onun özelleştirilme konusunda sınırlarının neredeyse olmadığı anlamına geliyor. Yani her sürücü, kendi vücut kıvrımlarına göre bu katmanı ürettirebiliyor ve söz konusu koltukla sürüşünü, mümkün olan en iyi şekilde yapması sağlanıyor.
Koltukların üst katmanı ise delikli yapıdaki Racetex döşemeyle kaplı. Bu kaplama, altında bulunan kafes benzeri “konfor katmanı” yapısının büyük bir kısmını gizlerken, üzerinde bulunan minik “pencereler” vasıtasıyla, o katmanı görebilmemizi sağlıyor.
Şunu da belirtmeliyim ki, bu koltuklar henüz prototip aşamasında. Fakat Porsche, bu koltukların üretileceğini doğruladı. Alman üretici bu sene 718 ve 911 modellerinde prototipleri test etmeye başlayacak. Testlerdeki geri bildirimleri projenin seri üretim tasarımlarına dahil edecek.
Söz konusu 3B koltukların seri üretim versiyonları yumuşak, orta ve sert olmak üzere üç farklı sertlik seviyesinde alınabilecek. 2021 ortalarında satışa sunulması planlanan bu koltuk serisinde, Porsche Exclusive Manufaktur‘da eskiden yer almış, bilindik bazı izlerin de yer alacağı söyleniyor.
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2022 VW Amarok tasarım taslağı ortaya çıktı!
Alman üreticilerden bazılarının çekilmeye başladığı (Mercedes X-Sınıfı gibi) pikap pazarından umudunu kesmeyen Volkswagen (VW), yeni Amarok‘un tasarım taslağını paylaştı.
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Görseldeki tasarım taslağı doğrudan VW tarafından, markanın yıllık medya konferansı esnasında paylaşıldı. Bu tip tasarım taslaklarında abartı detayların yer aldığı bariz bir gerçek. Fakat bize verdiği ipuçlarına bakacak olursak yeni nesil Amarok, güncel modelinden daha dinamik ve cesur çizgilere sahip olacağının işaretini veriyor.
Göze çarpan detayları şişkin çamurluklar, yüksek şasi ve tamamen değişmiş, sportif ön yüz olarak sıralayabiliriz. Ayrıca agresif bir şekilde kesilen kısa tamponun altından gözüken amortisörler aracın off-road karakterini güçlendiren bir detay. Dediğim gibi bu tip çizimler abartı detaylar barındırdığı için bazı detaylar üretim versiyonunda yer almayabilir.
2019 yazında VW ve Ford‘un yaptığı anlaşmaya göre iki üretici, ticari araç segmentinde iş birliği yapmaya başladılar. Bu anlaşmanın ilk meyvesi ise yeni nesil Amarok ve Ranger modelleri olacak.
Orta boyutlu pikap pazarında boy gösterecek bu iki araç aynı altyapıyı kullansa da birbirinden farklı kimliklere bürünmüş şekilde, 2022 yılında karşımıza çıkacaklar. Kesin bir şey söylenmese de aynı tesiste üretilmeleri bile olası bir durum.
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Bu sene Lotus’tan, hibrit V6’lı yeni bir model görebiliriz!
Lotus‘un Geely çatısı altına geçtikten sonra tanıttığı, tamamen elektrikli modeli Evija‘dan ilham alarak yapacağı araçla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.
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Autocar‘ın haberine göre Lotus, bu yılın ortalarına doğru yepyeni bir spor araç tanıtacak. Ortada konumlandırılmış hibrit V6 motordan gücünü alması beklenen araç, markanın tamamen elektrikli hiper arabası Evija‘dan ilham alınarak geliştiriliyor.
Yeni aracın, markanın efsane modellerinden Esprit ile benzer olacağı ve şu anda satılan Lotus’larla, gelecekteki modeller arasındaki köprü niteliğinde bir model olacağı iddia ediliyor. Her ne kadar güncel Evora modelindeki preslenmiş alüminyum platformu kullanacak olsa da, gelecek modellere ışık tutacak bir araç olması bekleniyor.
Yeni Lotus’un performansı hakkındaki beklentiler neler?
Lotus’un şu anda halen kullandığı, Toyota‘dan alınan V6 motorun hibrit bir varyasyonunu kullanılacağı iddia ediliyor. Hibrit sistemin ise Geely‘e ait olan kardeş markası Volvo tarafından satılan hibritlere çok benzeyeceği fakat Lotus tarafından geliştirileceği söyleniyor.
Söz konusu hibrit V6‘nın en az 500 beygir güç üreteceği ön görülüyor. Bu da demek oluyor ki, Lotus’un güncel ürün gamının en üstünde bulunan Evora 410‘dan çok daha güçlü bir araç görebiliriz.
Yeni Lotus’un tasarımı nasıl olabilir?
Haberin başında da dediğim gibi söz konusu araç, Evija modelinden ilham alınarak tasarlanacak bir model olacak. Bu yüzden aracın iki koltuklu olması, Evora gibi arka koltukların olmaması bekleniyor. Ayrıca Esprit ile benzer olacağı iddiasını da göz önüne alırsak dış tasarım açısından 2010 yılında tanıtılan Esprit konseptiyle benzer olabilir.
Ayrıca Lotus’un hem Çin hem de Kuzey Amerika‘daki emisyon kurallarına uymak için başka bir model daha geliştirdiği söyleniyor. Bu da şirketin yaklaşık 1500 adet civarında olan yıllık satış miktarını, 5000 adet civarına çıkarmasında önemli bir rol oynayacağı anlamına geliyor.
Not: Kapak fotoğrafı, 2010 Lotus Esprit konspetine aittir.
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Suicide Squad’taki Joker’in arabasını yapan şirketin ilginç araç kiti!
The Car Factory isimli şirketin sahibi Mike Vetter, filmlerde gördüğümüz her türden garip, füturistik tasarıma sahip aracın yaratıcısı olarak biliniyor. Bu araçların bilinen bir örneği ise Suicide Squad filmindeki Joker‘in arabası.
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Haber konumuz olan asıl araç Slash olarak adlandırılıyor ve köşeli, sert tasarım çizgilerine sahip olması, izleyiciler tarafından Bruce Wayne/Batman‘in aracına benzetilmesine sebep oluyor. Slash’i şu anda 89 bin dolar gibi bir fiyata, eBay üzerinden satın almak mümkün.
İlanda belirtilmemiş olsa da tahmin edildiği üzere, eşsiz tasarımlı üst yapının altında otomatik şanzıman ile eşleşen LS3 V8 bir Corvette C6 yatıyor. Slash’deki motorun, normal bir C6 Corvette’den 20 beygir daha fazla gücü olduğu, yani 450 beygirlik bir canavar olduğu söyleniyor.
Araçta bulunan diğer özellikler ise marş butonu (kontak anahtarı yerine kullanmalık), çift ekranlı ön ve arka kameralar, tersine açılan makas kapılar (Rolls Royce şeklinde ters, Lambo’lar gibi yukarıya açılan), tamamen ayarlanabilir coilover süspansiyonlar, yüksek performanslı frenler, çift egzoz çıkışı ve 20 inçlik jantlar olarak sıralanabilir.
Ayrıca, sadece 2 bin 314 km kullanılmış olan bu aracı aldığınızda, 12 aylık bir garantiye de sahip olmuş oluyorsunuz.